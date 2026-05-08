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Corea del Sur mantiene en duda a dos titulares rumbo al Mundial

La lesión de Hwang In-beom y la recuperación de Lee Jae-sung mantienen en duda la definición de los titulares a semanas del Mundial 2026

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La selección de Corea del Sur enfrentará a México en el Mundial. REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo
La selección de Corea del Sur enfrentará a México en el Mundial. REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo

El mediocampo de Corea del Sur enfrenta una incertidumbre significativa a pocos meses del inicio del Mundial.

La reciente lesión de Hwang In-beom, pieza central en la estructura táctica del equipo dirigido por Hong Myung-bo, ha sacudido los planes de la selección.

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Al mismo tiempo, el regreso a un alto nivel competitivo de Lee Jae-sung ofrece una posible solución, aunque el panorama aún está lejos de aclararse.

Según la Asociación Coreana de Fútbol, Hwang In-beom quedó excluido de la convocatoria para los compromisos internacionales de noviembre debido a un dolor muscular en el muslo izquierdo.

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La decisión, tomada para proteger la salud del jugador, implica que no será convocado ningún reemplazo, lo que obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas internas para el mediocampo.

Hwang In-beom y el impacto de su lesión en la selección

El diagnóstico no deja lugar a dudas: Hwang estará fuera de las canchas entre seis y ocho semanas, según declaraciones de Robin van Persie, miembro del Feyenoord.

Este parón lo deja fuera de los duelos clave contra Bolivia y Ghana, cerrando su participación en la actual fecha FIFA y poniendo en duda su recuperación total antes del Mundial.

La ausencia de Hwang representa un reto estructural para Corea del Sur. Bajo la dirección de Hong Myung-bo, el mediocampista se consolidó como el “director de orquesta”, encargado de iniciar el juego y ejecutar los tiros libres.

Su baja afecta tanto la estabilidad en la construcción de jugadas como la velocidad de las transiciones ofensivas, factores clave para el esquema surcoreano.

En la actualidad, el equipo cuenta con varias opciones para suplir el vacío: Baek Seung-ho, Won Du-jae, Kim Jin-kyu y Jens Castrop aparecen como alternativas, aunque la falta de experiencia y liderazgo de Hwang genera preocupación.

Hwang es un pilar importante en el conjunto surcoreano. REUTERS/Kim Soo-Hyeon
Hwang es un pilar importante en el conjunto surcoreano. REUTERS/Kim Soo-Hyeon

El resurgimiento de Lee Jae-sung y las alternativas en el mediocampo

Mientras la selección pierde a uno de sus referentes, el veterano Lee Jae-sung atraviesa un momento de recuperación.

En el reciente partido de la UEFA Conference League frente a la Fiorentina, Lee ingresó en el segundo tiempo y fue decisivo: asistió el empate y marcó el gol de la victoria, revitalizando tanto al Mainz como a su propia candidatura para regresar al once titular de Corea del Sur.

Lee expresó su satisfacción tras el partido: “Aunque entré al campo cuando íbamos perdiendo, confiaba en que las oportunidades llegarían.

Lee se recupera y pretende estar listo para el Mundial 2026 REUTERS/Lisa Leutner
Lee se recupera y pretende estar listo para el Mundial 2026 REUTERS/Lisa Leutner

Estoy eufórico por haber dado la asistencia del empate y haber marcado el gol de la victoria”. Su liderazgo se consolidó en la celebración con la afición y en la promesa de mantener el impulso para el siguiente encuentro.

El propio Lee reconoció la dureza del calendario europeo y la presión física que enfrentan los jugadores, aunque afirmó sentirse en condiciones óptimas para unirse a la selección.

El próximo partido ante Bolivia en Daejeon reviste un significado especial para él, ya que fue allí donde debutó con la selección absoluta.

La situación actual deja claro que Corea del Sur mantiene en duda a dos titulares fundamentales para el Mundial: la recuperación de Hwang In-beom es incierta, y la consolidación de Lee Jae-sung como relevo dependerá de su regularidad y estado físico en las próximas semanas.

Conclusión

El mediocampo de Corea del Sur enfrenta una encrucijada: la lesión de Hwang In-beom debilita la estructura táctica mientras que el resurgimiento de Lee Jae-sung les brinda una esperanza renovada. El cuerpo técnico deberá tomar decisiones clave en los próximos días, ya que el rendimiento de ambos jugadores será determinante para las aspiraciones del equipo en el Mundial.

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