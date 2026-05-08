México

La Unión Nacional de Padres de Familia rechaza cancelación anticipada del ciclo escolar por parte de la SEP

Califican que la medida es un “grave error”, provocará rezago educativo afectando a estudiantes del país

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La UNPF manifestó su rechazo a la medida de la SEP de adelantar la conclusión del ciclo escolar (Foto: Julieta Contreras)

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) manifestó su rechazo total a la decisión anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la CONAEDU de adelantar la conclusión del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio, medida que fue planteada bajo el argumento de proteger a la comunidad escolar de las altas temperaturas y facilitar la logística por el Mundial de Fútbol.

A través de un comunicado emitido este 7 de mayo, la organización aseguró que reducir entre cinco y siete semanas de clases representa un riesgo para la formación académica de millones de estudiantes y agravará el rezago educativo que enfrenta el país.

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La UNPF calificó la decisión como un “grave error” y cuestionó que las autoridades educativas hayan tomado la determinación sin consultar a padres de familia, docentes y especialistas en educación.

Reconocen rezagos educativos

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En el documento, la organización sostuvo que México ya enfrenta severos problemas de aprendizaje en áreas fundamentales como lectura, matemáticas y comprensión, por lo que recortar el calendario escolar tendrá consecuencias negativas directas en el desempeño académico de niñas, niños y adolescentes.

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“Adelantar el cierre del ciclo escolar significa quitar de cinco a siete semanas completas de clases a estudiantes que requieren mayor inversión de tiempo”, indicó la agrupación.

Además, la UNPF consideró insuficiente la propuesta de reforzar aprendizajes durante el mes de agosto para compensar el tiempo perdido, pues señalaron que las interrupciones prolongadas en la enseñanza generan daños difíciles de revertir.

La organización también criticó que el Mundial de Futbol sea utilizado como argumento para modificar el calendario escolar. De acuerdo con la postura de la asociación, el impacto del evento deportivo será limitado geográficamente, pues solamente tres ciudades del país albergarán partidos, mientras que más de 2 mil 500 municipios no tendrán relación directa con la competencia internacional.

“Se pudieron buscar alternativas para que las escuelas se adaptaran sin afectar el calendario completo”, señalaron.

Piden horarios escalonados

Mario Delgado, titular de la SEP, informó que se adelantará el cierre del Ciclo Escolar 2025 - 2026 por "diversos motivos", entre ellos la realización de la Copa Mundial en México, con ello las vacaciones se alargarán y el próximo ciclo empezará el 31 de agosto de 2026 (X/ @mario_delgado)

Entre las posibles soluciones planteadas por la UNPF se encuentran horarios escalonados, clases híbridas, infraestructura temporal, suspensión focalizada por regiones y mejoras en ventilación dentro de los planteles escolares.

La agrupación aseguró que las altas temperaturas no son una situación nueva y acusó que durante años las autoridades educativas no realizaron inversiones suficientes en infraestructura básica para enfrentar las temporadas de calor extremo en las escuelas públicas del país.

Asimismo, advirtieron que la medida podría generar complicaciones adicionales para docentes y directivos escolares, particularmente en los procesos de evaluación, cierre administrativo e inicio del siguiente ciclo escolar.

El posicionamiento de la UNPF surge luego de que diversas entidades del país comenzaran a analizar ajustes al calendario escolar 2025-2026 ante las altas temperaturas registradas en varias regiones y la organización del Mundial de Futbol 2026, evento que tendrá como sedes a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Sin embargo, la decisión ha comenzado a generar debate entre especialistas, docentes y asociaciones civiles, quienes cuestionan si la reducción de clases podría profundizar los problemas educativos que dejó la pandemia y los bajos niveles de aprendizaje reportados en evaluaciones nacionales e internacionales.

La UNPF insistió en que el derecho a la educación debe colocarse como prioridad y pidió a la SEP reconsiderar la medida antes de oficializar cambios definitivos en el calendario escolar.

Finalmente, la organización hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para abrir mesas de diálogo con padres de familia, maestros y expertos educativos, con el objetivo de construir soluciones que protejan tanto la salud de los estudiantes como la calidad educativa en el país.

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