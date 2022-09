“Nadie es dueño de la verdad”: Paty Navidad lamentó que le quitaran sus redes sociales

Paty Navidad se negó a reabrir sus redes sociales por miedo a los ataques de usuarios (Foto: Instagram/@patricianavidad)

Paty Navidad se ha caracterizado por ser una de las artistas que hicieron más polémica por mostrarse en contra de las vacunas para combatir la covid-19, así como por llegar a cuestionar la existencia de tal enfermedad. Debido a sus declaraciones, sus redes sociales fueron cerraras y, según afirmó, no piensa en volver a abrirlas por lo atacada que fue a través de dichas plataformas por sus opiniones.

Desde que inició la pandemia por la enfermedad que causa el SARS-CoV-2, Paty Navidad dijo dudar de la existencia de esta emergencia sanitaria, pues aseguraba que era plan de control a nivel mundial y ella no estaba dispuesta a ser parte de esto. Llegó a culpar a los gobiernos y élites en varias ocasiones por esto, así como enfatizaba que las vacunas eran parte del mismo objetivo de manipulación.

Estas declaraciones de la actriz causaron que en varias ocasiones fueran cerradas sus cuentas de Twitter e Instagram ya que difundía desinformación sobre esta crisis, aunque algunas veces pudo volver a abrir otros perfiles o llegaron a regresarle sus cuentas,. No obstante, desde la última vez que le quitaron el acceso a estas plataformas, ella ya no ha buscado volver a ellas porque así ya no recibe ataques, según dijo en un encuentro con la prensa, captado por Sale el Sol.

“Los ataques cibernéticos dejan de existir cuando uno no tiene redes sociales y no tengo, ya me las quitaron”

Agregó que el hecho de que le hayan cerrado redes sociales significa que la privaron de su derecho a la libertad de expresión y culpó a la prensa de ser partícipe del linchamiento del que fue víctima en redes sociales, pues señaló que los medios habrían sido quienes pedían que le quitaran la “voz”.

“Ahora sí (me quitaron) el derecho a la libertad de expresión y pues muchos de ustedes, al menos de la prensa, se alegraron y es algo que no deberían de hacer, porque es un derecho que todos tenemos y que ustedes como medios de comunicación también deberían de estar a favor, sin embargo, muchos fueron parte de ese linchamiento y de ese ‘quítenle la voz’, pero yo estoy bien”, comentó a los reporteros.

Paty Navidad mencionó que no está segura de si algún momento volverá a tener alguna red social, y provechó para lamentar que mientras sus perfiles han sido cerrados por las declaraciones que ha hecho, siguen abiertas cuentas que se dedican a publicar contenido pornográfico o muy violento.

Estas fueron algunas de las declaraciones más polémicas que hizo la actriz en uno de sus perfiles de Twitter (Captura de pantalla: Twitter/@ANPNL05)

Aunado a ello, la actriz hizo hincapié en que sus mensajes antivacunas nunca fueron ofensivos ya que nunca buscó faltarle el respeto a alguna persona; sin embargo, cabe recalcar que estaba difundiendo desinformación sobre el contenido de las inoculaciones contra el Coronavirus y sobre la pandemia.

“Yo a nadie le he faltado al respeto, o sea, mis comentarios nunca iban... nunca vas a encontrar una mensaje donde yo sea agresiva con alguien o que yo pelee con alguien, porque no es lo que a mí me mueve en la vida, al contrario, hablaba de cosas bonitas, positivas, y de opiniones muy personales; nadie es dueño de la verdad absoluta, como siempre se los he dicho, ni ustedes ni yo ni nadie”

¿Por qué cerraron las redes sociales de Paty Navidad?

Pese a que Paty Navidad se contagió de covid, siempre ha cuestionado la existencia del virus (Captura de pantalla: Twitter/@ANPNL05)

Desde años atrás Paty Navidad ha hecho polémicas declaraciones acerca de temas, como el cambio climático, algo que ella considera es una mentira, pero fue en enero de 2020 cuando comenzó a dudar acerca de la existencia de la COVID-19, pues aseguró que el Coronavirus era un virus creado por farmacéuticas para exterminar la humanidad y controlar el mundo.

“El Coronavirus es un virus creado por las farmacéuticas como parte del plan de la élite oscura”, se lee en el largo mensaje que escribió en Twitter. Ya que no fue su única publicación de este tipo, seis veces ha sido suspendido su perfil en esta red social.

SEGUIR LEYENDO: