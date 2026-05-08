BTS en México 2026: los 10 momentos más memorables de su primer concierto en el Estadio GNP Seguros

Los 10 momentos más memorables del primer concierto de BTS en México. (Anayeli Tapia/Infobae)

La noche del jueves 7 de mayo de 2026 quedará marcada en la historia del ARMY mexicano y de la música en vivo en México. BTS regresó a la Ciudad de México tras casi una década de espera, ofreciendo un espectáculo de más de dos horas en el Estadio GNP Seguros ante más de 60 mil asistentes.

La euforia comenzó mucho antes de que RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook pisaran el escenario: desde tempranas horas, la explanada y los accesos se llenaron de fans repartiendo freebies, banners, outfits temáticos, fotos y gritos de bienvenida.

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Antes de que los integrantes salieran a escena, las gradas vibraron con las fans entonando “Cielito lindo”, así como con consignas como “¡México, México!”, “¡Sí se pudo!”, “¡BTS, BTS!” y el ya clásico “J-hope hermano, ya eres mexicano”.

El show arrancó a las 8:15 pm y se extendió hasta las 10:20 pm, en un viaje musical que combinó energía, emotividad y espectáculo visual.

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El grupo sorprendió con detalles únicos: vestuario con la leyenda “Mexico City”, discursos en español, inglés y coreano; sombreros vaqueros, interacción constante con el público y un repertorio que incluyó sus éxitos clásicos, los temas del nuevo álbum ARIRANG y dos canciones sorpresa.

A continuación, los 10 momentos más memorables de la primera noche de BTS en México.

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1. Cielito lindo y gritos de bienvenida: la euforia antes del inicio

(Anayeli Tapia Sandoval/Infobae México)

Desde horas antes del concierto, el ARMY mexicano llenó el Estadio GNP Seguros con cantos, olas y mensajes de bienvenida, anticipando una noche histórica. La energía colectiva y los abrazos marcaron la espera de miles de fans mientras el recinto se llenaba.

2. Un inicio explosivo

El inicio de Hooligan marca los segundos antes de que el grupo salga al escenario (Anayeli Tapia Sandoval/Infobae México)

Las luces del Estadio GNP Seguros se apagaron por completo y, durante unos segundos, el recinto quedó envuelto en gritos y expectativa. De pronto, las army bombs cambiaron a un intenso color rojo, mientras los bailarines comenzaron a entrar entre bombas de humo que cubrieron el escenario. La pirotecnia explotó al ritmo de los primeros sonidos de “Hooligan” y, entre destellos y siluetas iluminadas, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook aparecieron finalmente sobre el escenario. El momento desató lágrimas, gritos y una ovación ensordecedora que marcó el inicio de una noche histórica.

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3. ARMY en pantalla

Así se ve el momento ARMY en el que enfocan sus carteles, pickets y otros afiches (Anayeli Tapia Sandoval/Infobae México)

Otro de los momentos memorables fue cuando las pantallas gigantes enfocaron a fans de todas las edades: niñas, adultas mayores, hombres, madres e hijos. Carteles en coreano y español con mensajes de bienvenida, apoyo a BTS y pedidos de canciones sorpresa como “So What” dejaron ver la diversidad y creatividad del fandom mexicano.

4. “Body to Body” y el canto de “Arirang”

Uno de los momentos más emotivos del concierto de BTS en México ocurrió durante “Body to Body”, cuando miles de fans comenzaron a cantar “Arirang”. (Anayeli Tapia/Infobae)

Uno de los instantes más emotivos y significativos de la noche se vivió durante la interpretación de “Body to Body”. A medida que avanzaba la canción, el estadio se sumió en una atmósfera especial: la base instrumental bajó de volumen y, de pronto, el ARMY mexicano comenzó a entonar “Arirang”, una melodía centenaria considerada el himno no oficial de Corea, un canto suave, compartido por miles de voces que, pese a la barrera del idioma, se unieron en una sola emoción.

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Sobre el escenario, los integrantes de BTS se detuvieron, visiblemente conmovidos, escuchando “Arirang, arirang, arariyo…” llenaba el aire mientras un grupo de bailarines ondeaba banderas y la pirotecnia estallaba en los colores verde, blanco y rojo, tiñendo el cielo sobre el Estadio GNP Seguros.

5. El recorrido de BTS durante “IDOL”

Un desfile improvisado por los integrantes del grupo permitió a la sección de gradas disfrutar de verlos más cerca (Anayeli Tapia Sandoval/Infobae México)

BTS bajó del escenario principal y realizó un recorrido alrededor de la pista del Estadio GNP Seguros durante la instrumental extendida de “IDOL”. El “desfile” permitió que todas las zonas del público vieran de cerca a los integrantes, acompañados de bailarines y banderas.

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6. El vestuario mexicano

Con mensajes en español, sombreros vaqueros y un estadio teñido de morado, BTS protagonizó una noche histórica en México. (OCESA K-pop)

Justo antes de “Butter”, BTS sorprendió con un cambio de vestuario: camisetas color vino con la leyenda “Mexico City” y varios integrantes, como Jin, Suga y RM, con sombreros vaqueros. Estos detalles mexicanos fueron recibidos con ovaciones, mostrando el cariño del grupo.

“Butter”: juego, risas y complicidad con el ARMY

(Anayeli Tapia Sandoval/Infobae México)

Durante “Butter”, los integrantes se mostraron especialmente juguetones, interactuando entre ellos y con el público, provocando risas y aplausos. Fue un momento de complicidad y cercanía que rompió la barrera entre ídolos y fans.

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8. Canciones sorpresa

El encore incluyó las dos canciones más esperadas por el público mexicano: las sorpresas de “Boy in Luv” y “So What”. El griterío y las lágrimas se apoderaron del estadio, consolidando uno de los momentos más históricos para el ARMY mexicano.

9. Discursos de despedida

Antes del cierre, cada integrante dedicó palabras sinceras al público:

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V: “Quiero decirles en español un poco amo muchísimo a mi México, espero que ustedes también me amen mucho. Eres la razón de mi vida, te quiero mucho.”

BTS en México. (Anayely Tapia / Infobae)

Jin: “Extrañé muchísimo a Army de México. Pensé que nos habían olvidado porque tenía mucho que no veníamos. Desde el día de ayer que fuimos a Palacio Nacional, viendo su pasión, no queremos dejarlos fuera de la gira mundial. Ustedes Armys de México son lo mejor.”

BTS en México. (Anayeli Tapia / Infobae)

Jungkook: “Estuvieron mejor de lo que me imaginé. Espero que lleguen bien a casa. Los extraño muchísimo, han pasado nueve años. Qué felicidad verlos después de tanto tiempo. Los Armys de México siempre son los más apasionados. Gracias a ustedes fui muy feliz hoy. Los amo.”

BTS en México. (Anayeli Tapia / Infobae México)

RM: “México, escuchan mucho nuestras canciones, ¿verdad? Gracias de corazón, no sabía que aquí serían tan increíbles. Ustedes sí saben disfrutar, son los mejores, nos vemos pasado mañana, viva México. ARMY, los amo más que a nadie.”

BTS en México. (Anayeli Tapia / Infobae México)

Jimin: “Los amo más que a nadie.”

BTS en México. (Anayeli Tapia / Infobae México)

Suga: “El ambiente está que arde, estamos visitando México en casi 10 años, me da mucha lástima que no hayamos podido venir en tanto tiempo. Pero están viendo que regresamos y estoy muy contento y muy feliz. En la siguiente gira México va a estar en la lista. Gracias.”

BTS en México (Anayeli Tapia / Infobae México)

J-hope: “Esta noche ustedes siguen increíbles.”

BTS en México. (Anayeli Tapia / Infobae México)

10. El cierre dorado con “Into the Sun” y pirotecnia

El concierto culminó con “Into the Sun”, mientras el estadio se iluminaba con lightsticks en tonos dorados y una última explosión de pirotecnia. Aunque al final el público gritó “¡otra, otra!“, los cantantes ya no volvieron al escenrio.

Cobertura del concierto de BTS en el Estadio GNP de la Ciudad de México. Miles de personas llenan el recinto durante el evento nocturno. En las imágenes se observa el escenario con múltiples pantallas y una gran cantidad de pirotecnia de colores amarillo, rojo y verde iluminando el cielo. El espectáculo incluye explosiones de fuegos artificiales y proyecciones visuales en las pantallas gigantes. Los asistentes observan el show desde las gradas abarrotadas.

Setlist completo del primer concierto de BTS en México

Hooligan Aliens Run BTS they don’t know ‘bout us Like Animals Fake Love SWIM Merry Go Round 2.0 NORMAL Not Today Mic Drop FYA Fire Body to Body IDOL Come Over Butter Dynamite Canción sorpresa 1: Boy in Luv Canción sorpresa 2: So What Please Into the Sun