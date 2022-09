Paty Navidad negó que se vaya a vacunar contra la viruela del mono: “No me va a dar”

La actriz ahora es conductora (Foto: Instagram/@aztecauno)

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19 uno de los personajes que más polémica generó por sus múltiples reacciones sobre la veracidad del virus y la seguridad de la inoculación en la población fue la actriz, Ana Patricia Navidad Lara mejor conocida como Paty Navidad.

En más de una ocasión la también presentadora dijo dudar de la existencia de esta emergencia sanitaria, pues aseguraba que era plan de reducción poblacional, así como una herramienta de control de masas en relación con la inteligencia artificial. Llegó a culpar a los gobiernos en varias ocasiones por esto, además enfatizaba que las vacunas eran parte del mismo objetivo de manipulación.

Estas declaraciones de la actriz causaron que en más de una ocasión fueran cerradas sus cuentas de redes sociales, ya que difundía desinformación, aunque algunas veces pudo volver a abrir otros perfiles o llegaron a regresarle sus cuentas. No obstante, desde la última vez que le quitaron el acceso a estas plataformas, ella ha priorizado el ya no recibir hate, por lo que non ha buscado abrirlas de nueva cuenta.

La actriz aseguró que todos tenemos derecho a opinar (Foto: Instagram/@patricianavidad_oficial)

Ahora, durante un encuentro con diversos medios nacionales la exparticipante de MasterChef Celebrity mostró su postura sobre la nueva crisis sanitaria que atraviesa el mundo con relación a la viruela símica, ahí la también cantante fue cuestionada sobre si si estaría dispuesta a vacunarse contra la también conocida como viruela del mono.

“Ay, ya me voy (…) No, no me vacunaría porque me cuido mucho y no me va a dar”, indicó en sus declaraciones para diversos medios que fueron retomados por el periodista de espectáculos, Edén Dorantes.

En ese mismo encuentro con los medios de comunicación, Paty Navidad reconoció que se encuentra en un momento de serenidad lejos de las redes sociales, pues hizo especial hincapié en que el hecho de que le hayan cerrado redes sociales quebrantó su derecho a la libertad de expresión.

“Ahora sí (me quitaron) el derecho a la libertad de expresión y pues muchos de ustedes, al menos de la prensa, se alegraron y es algo que no deberían de hacer, porque es un derecho que todos tenemos y que ustedes como medios de comunicación también deberían de estar a favor, sin embargo, muchos fueron parte de ese linchamiento y de ese ‘quítenle la voz’, pero yo estoy bien”, comentó para diversos medios retomado por el programa de Imagen Televisión, Sale el Sol.

Paty Navidad volvió a poner en duda la veracidad de la crisis por coronavirus y desató un escándalo al pedir a la gente que salga a grabar a los hospitales (IG: patricianavidad)

¿Por qué cerraron las redes sociales de Paty Navidad?

Desde años atrás Paty Navidad ha hecho polémicas declaraciones acerca de temas, como el cambio climático, algo que ella considera es una mentira, pero fue en enero de 2020 cuando comenzó a dudar acerca de la existencia de la COVID-19, pues aseguró que el Coronavirus era un virus creado por farmacéuticas para exterminar la humanidad.

“El Coronavirus es un virus creado por las farmacéuticas como parte del plan de la élite oscura”, se lee en el largo mensaje que escribió en Twitter. Ya que no fue su única publicación de este tipo, seis veces ha sido suspendido su perfil en esta red social.

Aunada a esta situación durante su participación en MasterChef Celebrity se había especulado que había contraído COVID-19 por un brote al interior de la producción del programa de TV Azteca, sin embargo, la actriz negó esta información con un críptico mensaje dando seguimiento a sus antiguas declaraciones cuando escribió que “no estaba enferma de una clave del Nuevo Orden Mundial”.

SEGUIR LEYENDO: