¿Quién es Juan José Calero? El refuerzo que Pumas ya habría cerrado para el siguiente torneo

Tras brillar como campeón goleador con los Venados de Mérida en el Apertura 2025, Calero se convertiría en la primera incorporación universitaria para el torneo Apertura 2026. (Instagram/ Juan José Calero)

El nombre de Juan José Calero está volviendo a sonar con fuerza en el entorno del futbol mexicano. El delantero colombo-mexicano, hijo del legendario portero del Pachuca, Miguel Calero, estaría prácticamente cerrado como el primer refuerzo de Pumas para el Apertura 2026.

Su llegada, reportada por el periodista experto César Luis Merlo, respondería a la necesidad de los auriazules de reforzar el ataque ante la inminente salida de Jordan Carrillo.

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Pumas buscaría blindar su ofensiva ante las posibles salidas que vendrían para el Apertura 2026. REUTERS/Henry Romero

A sus 27 años, Calero vive el mejor momento de su carrera. Tras un recorrido marcado por altibajos, encontró en Venados de Mérida la madurez y la confianza que lo catapultó nuevamente hacia el reflector.

El debut en Pachuca y una trayectoria marcada por el aprendizaje

Juan José se formó en las fuerzas básicas de Pachuca, donde debutó en 2015. Su primera etapa con los Tuzos fue discreta, con apenas dos goles en 25 partidos.

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Debut profesional en Pachuca (2015–2018) con participación en Liga MX y Concachampions.

Paso por León (2018–2019) sin consolidarse como titular.

Experiencia internacional en Portugal con Gil Vicente y Nacional de Madeira.

Etapa en Costa Rica con Sporting FC.

Consolidación en Venados (2025–2026), donde explotó como goleador.

Juan José se formó con los Tuzos del Pachuca, siguiendo el legado de su padre como figura histórica del club. (Instagram/ Juan José Calero)

Este camino le permitió acumular experiencia y aprender de la disciplina europea, algo que él mismo ha reconocido como clave para su madurez actual.

Rendimiento goleador en la Liga de Expansión

El verdadero salto llegó con Venados de Mérida, donde Calero se convirtió en referente ofensivo. Su capacidad para definir dentro del área y su constancia lo llevaron a ser campeón de goleo en el Apertura 2025.

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Apertura 2025: 15 goles en 15 partidos, título de goleo.

Clausura 2026: 7 goles en 14 encuentros.

Totales recientes: 22 goles en 28 partidos, promedio de gol cada 106 minutos.

Calero alcanzó su madurez futbolística en Venados de Mérida, donde se coronó campeón de goleo en el Apertura 2025. (Instagram/ Jua José Calero)

Su rendimiento lo colocó en el radar de varios equipos de Primera División, pero Pumas habría sido quien decidió apostar por él como pieza clave para el próximo torneo.

El peso del apellido y la oportunidad en Pumas

Ser hijo de Miguel Calero siempre fue un reto. Al debutar, el apellido lo puso en el foco mediático, pero él y su familia lo asumieron como orgullo, no como presión: “Siempre me inculcaron a que yo escribiera mi nombre”.

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El legado de Miguel Calero lo acompaña en cada cancha, pero Juan José busca ser reconocido por sus propios méritos.

La enseñanza paterna: vivir el fútbol al 100%, incluso en una cascarita, y no jugar con el trabajo.

La oportunidad en Pumas: llegaría como apuesta ofensiva y con la misión de consolidarse en la Liga MX.

Juan José ha calificado el peso del apellido Calero como un orgullo y busca construir su propio legado en el futbol mexicano. (Instagram/ Juan José Calero)

De esta manera, para los universitarios, su fichaje no sólo representaría goles, sino contar con un apellido histórico que ahora quiere escribir un nuevo capítulo en el Pedregal.