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“El Imperio” de David Lynch llega al Festival Aleph 2026: fechas, horarios y detalles en la Filmoteca UNAM

El festival incluye en su programación la proyección de la obra más radical de David Lynch, en celuloide de 35 mm

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David Lynch portada
La copia que se proyectará proviene del acervo de la Cineteca Nacional, un detalle que subraya la singularidad del evento. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

La Filmoteca UNAM llevará a la pantalla grande El Imperio (Inland Empire), de David Lynch, en formato de 35 mm durante el festival El Aleph. Ciencia y Arte 2026, que este año adopta como eje temático Nuevas narrativas. Las funciones se realizarán el viernes 8 y sábado 9 de mayo en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, a las 17:30 horas, con presentación inicial a cargo de Michel Lipkes y Salvador Amores.

La copia que se proyectará proviene del acervo de la Cineteca Nacional, un detalle que subraya la singularidad del evento: ver esta película en celuloide, tal como Lynch la concibió en su dimensión más material, es una experiencia que los circuitos comerciales difícilmente ofrecen.

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David Lynch
La Filmoteca UNAM presenta El Imperio, de David Lynch, en formato de 35 mm con copia de la Cineteca Nacional, dentro del ciclo Largo camino hacia el futuro en El Aleph. Festival de Ciencia y Arte 2026. Las funciones serán el 8 y 9 de mayo en la Sala Julio Bracho del CCU. (Festival Aleph Facebook)

El Imperio se proyecta en 35 mm con copia de la Cineteca Nacional

Producida en 2006 entre Francia, Polonia y Estados Unidos, El Imperio tiene una duración de 180 minutos y es considerada una de las obras más radicales del cineasta. La trama sigue a una actriz cuya percepción de la realidad se fragmenta de manera progresiva mientras trabaja en el remake de una película polaca inconclusa y supuestamente maldita, y descubre que quizá se ha enamorado de su coprotagonista.

Lynch asumió personalmente el guion, la fotografía, la edición y parte de la música, esta última compuesta junto al compositor polaco Krzysztof Penderecki. El reparto incluye a Laura Dern, Jeremy Irons, Justin Theroux, Harry Dean Stanton, Karolina Gruszka, Peter J. Lucas, Krzysztof Majchrzak y Julia Ormond. En 2006, la cinta obtuvo el Future Film Festival Digital Award en el Festival de Cine de Venecia y al año siguiente fue selección oficial del Festival Internacional de Cine de Rotterdam.

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Ciclo ‘Largo camino hacia el futuro’ en el festival Aleph 2026

Festival El Aleph
El ciclo incluye también una selección de cortometrajes del colectivo austriaco Total Refusal. (Facebook Festival El Aleph)

La proyección de El Imperio se inscribe dentro del ciclo Largo camino hacia el futuro, el programa especial con el que la Filmoteca UNAM participa cada año en El Aleph. El ciclo incluye también una selección de cortometrajes del colectivo austriaco Total Refusal, algunos realizados íntegramente dentro del videojuego Grand Theft Auto, entre ellos How to Disappear, Hardly Working y Superwonder. Estos se presentarán el jueves 7 de mayo en la Sala José Revueltas.

La programación completa del ciclo se extiende hasta el 17 de mayo e incorpora títulos como www.Rachelormont.com, de Peter Vack; un programa de cortometrajes de Phil Solomon, y Special Operation, del ucraniano Oleksiy Radynski.

Paralela a la programación de la Filmoteca, la Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro suma dos sesiones en el Cinematógrafo del Chopo, ambas de entrada libre con cupo limitado. El sábado 9 de mayo se proyectará Todo documento de civilización, de la argentina Tatiana Mazú González, y el sábado 16 de mayo el programa Apuesta en Común reunirá dos títulos del Colectivo Cine Mujer: Cosas de mujeres (1978), de Rosa Martha Fernández, y Vida de ángel (1982), de Ángeles Necoechea.

Cabe señalar que algunas funciones del ciclo de la Filmoteca UNAM son de entrada libre con cupo limitado y se llevan a cabo en:

  • Salas del CCU
  • Cinematógrafo del Chopo
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