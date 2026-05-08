Vuelos desviados y cancelaciones en Monterrey por tormenta: qué pasó en el aeropuerto Mariano Escobedo

Un avión comercial con luces de aterrizaje encendidas atraviesa una intensa tormenta eléctrica, con numerosos relámpagos iluminando las densas nubes y la lluvia en un cielo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del 7 de mayo, una tormenta que azotó gran parte de la zona metropolitana de Monterrey forzó el desvío de tres aeronaves de VIVA al Aeropuerto Internacional de Saltillo. Las precipitaciones intensas y la actividad eléctrica generadas por el Frente Frío 49 paralizaron las operaciones en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, en Apodaca, y obligaron a la aerolínea a cancelar dos vuelos adicionales programados para este viernes 8 de mayo.

Las tres aeronaves desviadas —dos Airbus 321 y un Airbus 320— cubrían los vuelos 623 procedente de Los Ángeles, 701 con origen en Orlando y 7800 desde León, todos con destino a Monterrey. Las aeronaves quedaron estacionadas en la plataforma de la terminal saltillense mientras aguardaban instrucciones del Centro de Control Monterrey para retomar ruta. Óscar Pérez Benavides, director estatal de Aeropuertos, confirmó la situación a los medios locales.

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La actividad eléctrica acompaña las lluvias en distintas zonas del estado, lo que agrava las condiciones de movilidad en la zona metropolitana. (Captura de pantalla Windy)

VIVA cancela 2 vuelos para el 8 de mayo

La aerolínea emitió un comunicado en el que anunció la cancelación del VB2165, en la ruta Monterrey-Cancún, y del VB617, en sentido contrario, Cancún-Monterrey. La empresa atribuyó la medida a las condiciones meteorológicas adversas sobre el aeropuerto regiomontano y pidió a los pasajeros gestionar sus reservaciones a través de su plataforma digital de autogestión.

“Derivado de condiciones climáticas adversas por la presencia de tormenta sobre la zona del Aeropuerto Internacional de Monterrey (MTY), y por tu seguridad, hemos realizado las siguientes cancelaciones”, se lee en el comunicado compartido a través de redes.

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La aerolínea VIVA no fue la única afectada. La magnitud de la tormenta obligó a múltiples aerolíneas a redirigir vuelos a terminales alternas. Los aeropuertos internacionales de Saltillo, Nuevo Laredo, Torreón y Tampico recibieron aeronaves desviadas durante la contingencia, con base en los convenios firmados entre cada empresa y las operadoras aeroportuarias.

La aerolínea emitió un comunicado en el que anuncia la cancelación de dos operaciones para este 8 de mayo. (@VivaAerobus)

El sistema meteorológico avanzó sobre el noreste de México y desencadenó precipitaciones de moderadas a fuertes en varios municipios de Nuevo León desde las horas de la tarde. La actividad eléctrica acompañó las lluvias en distintas zonas y tramos carreteros del estado, lo que agravó las condiciones de movilidad en la zona metropolitana.

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Por su parte, Protección Civil de Nuevo León activó un operativo permanente de prevención ante el escenario. Los cuerpos de auxilio desplegaron vigilancia en puntos con historial de inundación y mantuvieron monitoreo continuo para atender la acumulación de agua en zonas de riesgo.

Hasta el cierre de esta nota las autoridades mantuvieron activos los protocolos de emergencia mientras el sistema frontal avanzó sobre la región y las condiciones en El Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo (MTY) continúan normalizándose gradualmente para permitir el retorno de los vuelos desviados a su destino original.

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