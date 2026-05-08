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Quién es Nicolás Morales, nuevo entrenador de Atlante Femenil

El club Atlante Femenil inicia una etapa al confiar la dirección técnica a Nicolás Morales, entrenador con experiencia en la Liga MX Femenil

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El nombramiento de Nicolás Morales como entrenador de Atlante Femenil marca un momento inédito en la historia del club de la Ciudad de México.

El equipo, conocido como Las Potras, afronta su primera participación en la Liga MX Femenil bajo la dirección de un técnico que ya ha dejado huella en el fútbol femenil nacional.

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La llegada de Morales coincide con el debut absoluto de Atlante en el máximo circuito.

El club apostó por un perfil con experiencia previa en la categoría, convencido de que el nuevo estratega puede consolidar un proyecto de largo plazo y sentar las bases de una escuadra competitiva.

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Trayectoria de Nicolás Morales

Morales, quien previamente estuvo al frente de Cruz Azul Femenil, se distingue por su capacidad de trabajar con jugadoras jóvenes y formar equipos sólidos desde los cimientos.

Durante su etapa anterior, se le reconocía por buscar un equilibrio táctico que permitiera a sus equipos competir sin renunciar a la identidad de juego.

En el proceso de selección, la dirigencia de Atlante evaluó a varios candidatos antes de decantarse por Morales.

El club consideró que su experiencia en el fútbol femenil de México, sumada a su disposición para desarrollar talento local, era el perfil ideal para una plantilla que inicia su recorrido profesional.

Morales asumió el reto con el objetivo de “construir una identidad propia”, según declaró en su primer contacto con los medios.

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El proyecto de Atlante Femenil ya está casi listo

El club Atlante hizo público que el equipo femenil participará desde el Apertura 2026, con una estructura planificada a mediano y largo plazo.

La institución estableció que el proyecto contempla el impulso de jugadoras surgidas de fuerzas básicas y la integración de futbolistas con experiencia previa en la liga.

El entrenador enfatizó que “la prioridad es consolidar un grupo unido y competitivo desde el primer torneo”, lo que implica una apuesta tanto por el rendimiento inmediato como por la proyección a futuro.

La directiva subrayó que la plantilla será apoyada con recursos y acompañamiento institucional para enfrentar los desafíos que supone el debut en la máxima categoría.

El hecho central es que Nicolás Morales tomará el timón de un equipo que inicia su historia profesional, con el doble reto de consolidar resultados y de fortalecer la estructura del club en la rama femenil.

El entrenador fue elegido tras un proceso interno de análisis y entrevistas, donde su conocimiento de la liga y su capacidad formativa fueron determinantes.

La gestión de Morales en Atlante Femenil estará marcada por la necesidad de encontrar resultados competitivos desde el arranque.

Con la designación de su nuevo entrenador, Atlante Femenil inicia una etapa de construcción y crecimiento institucional.

La expectativa es que la mano de Morales, junto con el respaldo de la directiva, permita establecer una identidad clara y una estructura que trascienda en el fútbol nacional.

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