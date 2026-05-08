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¿Niño o niña? El gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez hacen ‘revelación de género’ de su tercer bebé

El evento íntimo organizado por el gobernador de Nuevo León y su esposa incluyó la participación de sus hijas y decoraciones personalizadas

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La pareja gubernamental compartió la 'revelación de género' en sus redes sociales

La revelación de género del esperado bebé de la pareja gubernamental de Nuevo León, Samuel García y Mariana Rodríguez, captó interés nacional, al confirmar que la pareja tendrá una niña como su tercera hija.

La noticia, compartida con sus hijas Mariel e Isabel y familiares cercanos, atrajo la atención por tratarse de una de las parejas más visibles de la vida pública nacional.

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Así fue la revelación de género del bebé

El evento de revelación de género ocurrió en un ambiente familiar e íntimo. Las imágenes difundidas muestran a García y Rodríguez junto a sus dos hijas, Mariel e Isabel. Durante la celebración, la pareja explotó un globo negro que liberó confeti color rosa, confirmando de inmediato que la familia se ampliará con la llegada de otra niña.

La celebración incluyó a los familiares y personas cercanas a la pareja, quienes participaron en el momento captado en video y reproducido ampliamente en plataformas digitales.

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La pareja gubernamental de Nuevo León da a conocer la expansión de su familia

Reacciones de Samuel García, Mariana Rodríguez y su familia

Las reacciones de los protagonistas no se hicieron esperar. Samuel García expresó su alegría tras la noticia: “¡Siento que estoy soñando!”, escribió. El gobernador también compartió un mensaje dedicado a la futura bebé: “El más afortunado y feliz!! Gracias por escogernos, mi amoor”.

Por su parte, Mariana Rodríguez difundió fragmentos del momento en sus redes sociales. El video publicado en su cuenta de Facebook superó 142 mil reacciones y 4 mil comentarios en pocas horas. Samuel García, a su vez, registró más de 50 mil reacciones en sus propias publicaciones sobre la revelación del sexo del bebé.

Varios seguidores admitieron haberse sorprendido por el anuncio, ya que esperaban que esta vez se tratara de un niño, pero los mensajes de cariño y alegría predominaron ante la noticia de que Mariel e Isabel tendrán una nueva hermana.

El evento de revelación de género se llevó a cabo en un íntimo ambiente familiar, con la presencia de sus hijas Mariel e Isabel y familiares cercanos (Mariana Rodríguez)
El evento de revelación de género se llevó a cabo en un íntimo ambiente familiar, con la presencia de sus hijas Mariel e Isabel y familiares cercanos (Mariana Rodríguez)

Las hijas de García y Rodríguez también fueron protagonistas en el evento. Mariel, quien cumplió tres años recientemente, apareció sonriente junto a sus padres. Isabel, que celebrará su primer año en julio, estuvo en brazos de Mariana durante la caída del confeti rosa, subrayando la imagen de unidad familiar que caracteriza a la pareja.

El embarazo de Mariana Rodríguez y su impacto mediático

El embarazo de Mariana Rodríguez ha sido uno de los temas personales más comentados en el entorno digital. La pareja dio a conocer la espera de su tercer bebé el pasado 22 de abril, apenas nueve meses después del nacimiento de su segunda hija, Isabel. Para el anuncio, García y Rodríguez compartieron un video emotivo en el que incluyeron ecografías y mensajes familiares.

Con esta medida busca evitar que su familia salga afectada
Samuel García expresó su felicidad por el nacimiento de otra hija, mientras miles de seguidores felicitan a la pareja en redes digitales| Foto: IG @samuegarcias

Desde que informaron sobre el embarazo, Rodríguez ha narrado abiertamente los desafíos médicos a los que se enfrentó con anterioridad, incluida la necesidad de recurrir a tratamientos de fertilidad. Esta apertura generó empatía y apoyo continuo por parte de sus seguidores, quienes han acompañado a la pareja en procesos difíciles y felices.

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