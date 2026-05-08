Jugador de Chivas respalda a Amaury Vergara tras polémica con la Selección Mexicana Foto: Jesús Avilés

En medio de la más reciente controversia en el futbol mexicano por la convocatoria de la Selección Mexicana y el ultimátum de Javier Aguirre, la defensa pública de José Castillo a Amaury Vergara marcó un momento clave para Chivas, luego de que se generaron debates por las declaraciones del directivo en torno al llamado de jugadores para el Tri rumbo al Mundial 2026.

José Castillo defendió a Amaury Vergara porque consideró que el mensaje del dueño de Chivas fue “contundente” y de respaldo genuino hacia el plantel y el cuerpo técnico, lo que manifestó su cercanía con el equipo en un punto crucial de la temporada.

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Para el defensor, las palabras de Vergara fueron objetivas y habrían sido sacadas de contexto, ante una situación mediática que amplificó las reacciones en el ámbito futbolístico nacional.

José Castillo respalda a Amaury Vergara ante las críticas

José Castillo, la reacción de Amaury Vergara como máximo dirigente del club fue clara ( EFE/ Francisco Guasco)

En voz de José Castillo, la reacción de Amaury Vergara como máximo dirigente del club fue clara: “mandó un mensaje más que contundente, de respaldo”, señaló el zaguero rojiblanco en conferencia de prensa.

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Castillo subrayó lo siguiente: “Es alguien que refleja eso, que está cercano a la institución, que está cercano con nosotros, con el cuerpo técnico, con el staff. Me parece que cumple con esa labor de mandar un mensaje contundente, sabiendo lo que representa el timonel de Chivas para parar la liga, por lo que representa para México. Entonces, me parece que fue una manera de dirigirse bastante acertada”.

El defensor puntualizó que la postura pública fue clave no solo para reafirmar la unidad interna, sino como motivación adicional en un contexto de alta presión. “Sí, es un mensaje contundente. Como ya lo comentaba, eso está mucho más allá de nuestro control. Nosotros simplemente nos enfocamos en preparar la semana, en estar al máximo de nuestras capacidades y en pensar, desde el minuto uno, en salir a revertir esta situación”, agrega Castillo.

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Polémica en torno a la convocatoria de la selección mexicana

Chivas responde a la Selección Mexicana. (TW Chivas)

La polémica arrancó por las declaraciones del dueño de Chivas, cuya postura ante la convocatoria de futbolistas a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 desató opiniones divididas en el entorno del futbol mexicano. Amaury Vergara le pidió a sus seleccionados no acudir al llamado de Javier Aguirre tras denunciar supuestos favoritismos a Toluca y sus jugadores.

El mensaje emitido por Vergara generó debate inmediato no solo por el respaldo que expresó hacia sus futbolistas, sino también por el impacto que tuvo en el ambiente dentro y fuera del club, especialmente ante la proximidad de compromisos decisivos de la selección nacional.

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Una vez que se arregló la situación, tanto Toluca como Chivas cedieron a sus jugadores a la convocatoria.