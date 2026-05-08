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Detienen a “El Cabo”, presunto integrante del CJNG ligado a un centro de reclutamiento en Teuchitlán, Jalisco

Dicho sujeto fue capturado en un inmueble de Ciudada Acuña, Coahuila

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Fernando "N" El Cabo CJNG
Captura de "El Cabo" (FGR)

Las autoridades informaron la detención de Fernando “N”, un sujeto apodado El Cabo y quien es identificado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se le acusa de desaparición cometida por particulares, delincuencia organizada con la finalidad de cometer trata de personas y delitos contra la salud.

Dicho sujeto fue detenido en un inmueble ubicado en Ciudad Acuña, Coahuila, los encargados de la captura fueron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

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Según el reporte de la Fiscalía General de la República (FGR), el sujeto recientemente capturado estaría relacionado con acciones de reclutamiento, adiestramiento, vigilancia, control y privación ilegal de la libertad de personas en Jalisco.

Específicamente estaría ligado con el predio “La Galera”, el cual está ubicado en la localidad La Vega.

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El video muestra la participación de la Fiscalía General de la República (FGR) en un operativo. Se observa a personas, una con el rostro pixelado, siendo escoltadas por escaleras y subiendo a un vehículo blindado. Personal militar del Ejército, con uniformes de camuflaje y equipo táctico, colabora en la acción. Este material registra la aprehensión de Fernando 'N' en Ciudad Acuña, Coahuila, por su presunta participación en delitos de desaparición cometida por particulares, delincuencia organizada y trata de personas. La detención fue coordinada con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

“La aprehensión de Fernando “N” representa un avance relevante en las investigaciones que desarrolla la FGR para esclarecer hechos posiblemente relacionados con desaparición de personas y estructuras criminales vinculadas con reclutamiento y adiestramiento ilícito", es parte del informe de las autoridades compartido el 7 de mayo.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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