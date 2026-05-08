México

Caen dos por desvío de 300 millones de pesos tras operativo simultaneo en CDMX y Querétaro

Según las indagatorias, las operaciones ilícitas fueron realizadas mediante una empresa con sede en Ciudad del Carmen, Campeche

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La detención fue realizada por agentes de la FGR en coordinación con elementos de la SSPC. Crédito: Gabinete de Seguridad
La detención fue realizada por agentes de la FGR en coordinación con elementos de la SSPC. Crédito: Gabinete de Seguridad

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a un hombre y una mujer en operativos simultáneos ejecutados en Querétaro y Ciudad de México, como resultado de trabajos de inteligencia para desarticular una estructura criminal dedicada al desvío de recursos mediante operaciones financieras irregulares.

Los detenidos enfrentan cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Las investigaciones vinculan a los arrestados con el desvío de más de 300 millones de pesos, presuntamente canalizados a través de una empresa con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, dedicada al alquiler de artículos para el hogar y personales.

Tras su captura, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la FGR, instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

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Agentes de la AIC y la SSPC ejecutaron dos órdenes de aprehensión de forma coordinada

Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y de la SSPC cumplimentaron dos órdenes de aprehensión de manera simultánea en ambas entidades.

Los detenidos, una mujer y un hombre, fueron identificados como probables responsables de integrar la estructura criminal señalada por las autoridades federales.

Hasta el momento no se han revelado las identidades de los presuntos delincuentes.

Primer plano de las manos de una mujer con esposas metálicas brillantes en las muñecas, destacadas por una iluminación de alto contraste sobre un fondo oscuro desenfocado.
Las capturas fueron informadas por el Gabinete de Seguridad este 7 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado donde fue detallada la captura de las dos personas detalló que al momento de su detención se les informaron sus derechos constitucionales.

El agente del Ministerio Público asignado al caso tomó conocimiento de los hechos y asumió la conducción de las investigaciones para determinar el alcance de la red y la participación de cada uno de los detenidos.

Los detenidos habrían canalizado 300 millones de pesos a través de empresa en Campeche

La empresa señalada en las investigaciones opera en Ciudad del Carmen bajo el giro de alquiler de artículos para el hogar y personales.

Según la SSPC, los recursos habrían sido canalizados a través de esa razón social como parte de un esquema de operaciones financieras irregulares.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad señalaron que la acción busca fortalecer las labores de inteligencia e investigación, debilitar estructuras criminales dedicadas a delitos financieros y avanzar en el combate a la impunidad.

Hasta el momento no se ha revelado si la célula dedicada al desvío de recursos está vinculada con algún cártel de la droga.

El combate al lavado de dinero se intensifica en México

La detención se da en un contexto en el que las autoridades mexicanas han reforzado los mecanismos para combatir el lavado de dinero. El pasado 16 de marzo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron un convenio en Ciudad de México que establece mecanismos de supervisión basados en riesgos, grupos de trabajo interinstitucionales y herramientas tecnológicas para detectar y frenar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El fortalecimiento fue confirmado este 16 de marzo por Hacienda. (imagen ilustrativa) REUTERS/Edgard Garrido/Archivo
El fortalecimiento fue confirmado este 16 de marzo por Hacienda. (imagen ilustrativa) REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

El titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, subrayó durante la firma que desde hace casi veinte años la UIF y la CNBV mantienen una relación de trabajo conjunto para prevenir, identificar y combatir delitos relacionados con recursos ilícitos.

El convenio también contempla el fortalecimiento tecnológico de la Lista de Personas Bloqueadas, con el propósito de impedir que recursos de origen ilícito continúen circulando en los bancos mexicanos.

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