Rayos X delatan a joven que intentaba viajar de la CDMX a Veracruz con 47 kilos de marihuana en tres maletas

La droga fue descubiertas por la seguridad privada, quienes alertaron a la Policía Auxiliar de la SSC. Crédito: X -@PabloVazC

Una máquina de rayos X en la Terminal de Autobuses de Oriente (TAPO), ubicada en la calzada General Ignacio Zaragoza, colonia 7 de Julio, alcaldía Venustiano Carranza, fue la clave para que personal de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detectara a Juan Santiago “N”, de 19 años, quien intentaba abordar un autobús rumbo a la ciudad de Xalapa, Veracruz, con tres maletas que ocultaban 22 paquetes de aparente marihuana.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizaron una inspección de equipaje en la Terminal de Autobuses de Oriente (TAPO). Crédito: SSC

El operativo se desencadenó cuando la encargada de seguridad privada en una de las salas de abordaje alertó a los uniformados de la terminal. La trabajadora reportó que, al pasar el equipaje del joven por la máquina de rayos X, el equipo arrojó formas cuadradas y redondas en el interior de las maletas, además de una densidad superior al peso habitual de un equipaje normal.

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La inspección reveló 22 paquetes con un peso aproximado de 47 kilogramos

Ante el aviso de los guardias privados, los agentes solicitaron a Juan Santiago “N” una inspección de sus tres maletas conforme a los protocolos de actuación policial.

Según los reportes oficiales, la inspección de las tres maletas descubrió nueve paquetes en la primera, once en la segunda y dos en la tercera, para sumar un total de 22 envoltorios elaborados con plástico transparente y cinta adhesiva de tipo playo.

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El joven detenido fue identificado como Juan Santiago "N". Crédito: SSC

Cada uno de ellos contenía una hierba verde y seca similar a la marihuana, cuyo peso conjunto alcanzó un aproximado de 47 kilogramos.

Junto con la sustancia descubierta, los agentes de la Policía Auxiliar aseguraron también un teléfono celular que el joven llevaba entre su equipaje.

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La SSC precisó que los envoltorios presentaban formas cuadradas y redondas, características que habían sido detectadas previamente por la máquina de rayos X y que alertaron al personal de seguridad privada sobre la densidad inusual del equipaje, superior a la de un equipaje normal.

El detenido fue presentado ante la FGR y el titular de la SSC destacó el trabajo coordinado

Tras ser informado de sus derechos, Juan Santiago “N” fue presentado junto con todo lo asegurado ante un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

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Así fueron encontrados los paquetes con marihuana. Crédito: SSC

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, destacó en su cuenta de la red social X que la detención se logró “en coordinación con los trabajadores de una de las líneas de abordaje”, y subrayó que la dependencia a su cargo mantiene operativos permanentes tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en las terminales de transporte privado, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y prevenir la comisión de delitos.