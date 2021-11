Paty Navidad vs COVID-19: las declaraciones más polémicas de la actriz

MÉXICO, D.F., 06JULIO2011.- La actriz, Paty Navidad asistió al 5to aniversario de la emisión televisiva, "Derecho de Admisión" que conduce Juan José Origel que se llevó acabó en un restaurante en la zona excluisva de Polanco. FOTO:FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

A lo largo de la pandemia de COVID-19 en México, una de las figuras del espectáculo más polémicas por negar la existencia del virus, ha sido la polémica actriz y conductora, Paty Navidad, quién en reiteradas ocasiones se ha mostrado escéptica por más que ha sido censurada en redes sociales e inclusive por haber padecido los efectos graves de la enfermedad a principos de año.

El día de ayer, la artista mexicana volvió a dar de que hablar cuando en la gala de “Los Premios de la Radio” la exparticipante de MasterChef Celebrity negó a diversos medios de comunicación haber cotraído Covid-19 y se mostró despreocupada por no haberse vacuando en un evento multitudinario.

“Nunca tuve Covid”, comenzó a decir la artista y señaló: “La verdad es que se dijeron muchas cosas que ni al caso. Todo lo viví desde el hospital porque sí llegué al hospital por un problema de oxigenación, nada más”, explicó en su encuentro con los medios, destacó que el motivo por el cual acudió al hospital fue porque varios de sus compañeros del programa sí presentaron síntomas.

Paty Navidad volvió a poner en duda la veracidad de la crisis por coronavirus y desató un escándalo al pedir a la gente que salga a grabar a los hospitales (IG: patricianavidad)

“Yo nunca tuve síntomas, excepto el día 15. Lo malo lo pasé dentro del hospital porque me pusieron litros de esteroides y de cortisona que todavía me traen hinchadísima. Además, me sacaban cuatro o cinco tubos de sangre todos los días, entonces, sí salí de ahí muy débil”, remarcó.

Cabe recordar que la disputa entre ella y el Covid-19 viene desde principios de enero 2021, la actriz ha sido criticada por colegas, usuarios de redes sociales, medios de comunicación e inclusive algunas de sus cuentas, fueron suspendidas, como en Twitter porque, según sus normas comunitarias, la actriz emitía desinformación a la población.

Además, la artista ha arremetidó contra el Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell por la imposición de ciertas normas: “Se está pasando con su plandemia, Doctor @HLGatell, ¿qué siente ser parte de esta farsa que tanto está afectando a México y a los mexicanos? ¡Despierten, nos mienten!”, aseguró en su cuenta Twitter, Paty Navidad.

Para finalizar, cuando la artista sufrió de la enfermedad y se supone salió de terapia Intensiva, la mexicana reapareció en redes sociales para admitir que la enfermedad era real.

“Gracias a todos por sus oraciones, estoy bien. Nunca dije que no creía en esta enfermedad. #CovidEresUnaMierda”, escribió en un primer tuit. “Si me salvaron las oraciones de ustedes, lo principal es Dios. Ya estoy mejor, pronto les subiré un video”, concluyó en otro.

“Gracias por sus oraciones, vamos saliendo de esta enfermedad. Mi salud va mejorando. Cuídense mucho, que sí existe este virus y por la mala me tocó comprobarlo”, escribió desde sus instastories.

Se había especulado en aquella ocasión que Paty había contraído COVID-19 por un brote al interior de la producción de MasterChef Celebrity. Sin embargo, la actriz negó esta información con un críptico mensaje en el que es escribió que “no estaba enferma de una clave del Nuevo Orden Mundial”.

“¡No al nuevo orden mundial dictatorial y tiránico! ¡No al miedo, no a la manipulación y no a la mentira! Estoy completamente sana”, escribió, fiel a la ideología que había mantenido hasta ese momento.

Después la actriz se había alejado un poco del ojo médiatico, fue recordada en redes sociales por un Tweet de Eduardo Verástegui quién reveló ser antivacunas, los usuario de Twitter no olvida y comentaron que tenían ideales parecidos.

“No me he ba-kunado ni me voy a ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las (vacunas) … Sobrios, alertas y vigilantes. #EfectosSecundarios”, escribió este 7 de octubre el polémico actor en su cuenta de Twitter a manera de burla.

