BTS en México: ¿cuáles fueron las dos canciones sorpresa que cantaron en su primer concierto?

Con mensajes en español, sombreros vaqueros y un estadio teñido de morado, BTS protagonizó una noche histórica en México. (OCESA K-pop)

El regreso de BTS a México marcó una noche histórica para el ARMY mexicano. El grupo surcoreano ofreció el primero de sus tres conciertos en el Estadio GNP Seguros ante más de 60 mil asistentes, en un evento que combinó emoción, espectáculo visual y un homenaje a la pasión de sus fans nacionales.

El show, que inició a las 20:15 horas y concluyó a las 22:20 de la noche, fue un recorrido por los grandes éxitos de la banda y, como es tradición en el ARIRANG World Tour, incluyó dos canciones sorpresa que los seguidores llevaban años esperando escuchar en vivo.

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La euforia y el ambiente previo

(Anayeli Tapia Sandoval/Infobae México)

Desde tempranas horas, el ambiente en el Estadio GNP Seguros era de fiesta. Miles de ARMYs entonaron “Cielito lindo”, gritaron “México, México”, “Sí se pudo” y corearon “J-hope hermano, ya eres mexicano” incluso antes de que las luces del escenario se encendieran. El estadio se vio cubierto de luces moradas, olas y una energía colectiva que hizo vibrar el recinto.

El grupo inició el concierto con “Hooligan”, desatando el furor de los presentes. A lo largo de la noche, temas como “Run BTS”, “Fake Love”, “Fire” y “SWIM” consolidaron un repertorio que mezcló lo mejor de su catálogo clásico con las canciones de su más reciente álbum.

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Los integrantes se mostraron emotivos y sorprendidos por la entrega del público mexicano, adaptaron su vestuario con la leyenda “Mexico City” en inglés y coreano, y lucieron sombreros vaqueros como guiño a la cultura local.

El inicio de Hooligan marca los segundos antes de que el grupo salga al escenario (Anayeli Tapia Sandoval/Infobae México)

Las canciones sorpresa

El gran momento llegó hacia el final del encore. Tal como anticipaba el patrón de la gira, BTS sorprendió al público mexicano interpretando dos canciones inesperadas y de profundo significado para el fandom: “Boy in Luv” y “So What”.

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Ambas piezas no habían sido interpretadas como sorpresa en otras fechas del tour y su inclusión fue recibida con gritos y lágrimas entre los asistentes, quienes incluso llevaban cartulinas con escritos en donde se pedía al grupo de K-pop interpretar dichas canciones.

Boy In Luv pertenece al álbum Skool Luv Affair, lanzado por BTS en 2014. Esa canción forma parte de la etapa escolar/conceptual que tuvieron en sus primeros años, por lo que fue aclamada sobre todo por los fans de antaño.

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So What aparece en el álbum Love Yourself: Tear, publicado en 2018. Es una canción más electrónica y energética, muy usada en conciertos por el ambiente festivo que genera, que terminó causando euforia en el ARMY.

Cobertura del concierto de BTS en el Estadio GNP de la Ciudad de México. Miles de personas llenan el recinto durante el evento nocturno. En las imágenes se observa el escenario con múltiples pantallas y una gran cantidad de pirotecnia de colores amarillo, rojo y verde iluminando el cielo. El espectáculo incluye explosiones de fuegos artificiales y proyecciones visuales en las pantallas gigantes. Los asistentes observan el show desde las gradas abarrotadas.

El cierre del show estuvo acompañado de pirotecnia, fuego y mensajes emotivos de los siete integrantes, quienes uno a uno dedicaron palabras de agradecimiento al ARMY mexicano en español, inglés y coreano:

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V: “Quiero decirles en español un poco amo muchísimo a mi México, espero que ustedes también me amen mucho. Eres la razón de mi vida, te quiero mucho”.

Jin: “Extrañé muchísimo a Army de México. Pensé que nos habían olvidado porque tenía mucho que no veníamos. Desde que fuimos a Palacio Nacional y vi su pasión, no queremos dejarlos fuera de la gira mundial. Ustedes, Armys de México, son lo mejor”.

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Jungkook: “Estuvieron mejor de lo que me imaginé. Espero que lleguen bien a casa. Los extraño muchísimo, han pasado nueve años. Qué felicidad verlos después de tanto tiempo. Los Armys de México siempre son los más apasionados. Gracias a ustedes fui muy feliz hoy. Los amo”.

BTS en México. (Anayeli Tapia / Infobae México)

RM: “México, ¿escuchan mucho nuestras canciones, verdad? Gracias de corazón, no sabía que aquí serían tan increíbles. Ustedes sí saben disfrutar, son los mejores, nos vemos pasado mañana. Viva México. ARMY".

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Jimin: “Los amo más que a nadie”.

Suga: “El ambiente está que arde. Estamos visitando México en casi 10 años, me da mucha lástima que no hayamos podido venir en tanto tiempo. Pero están viendo que regresamos y estoy muy contento y muy feliz. En la siguiente gira, México va a estar en la lista. Gracias”.

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J-hope: “Esta noche ustedes siguen increíbles”.

El primer concierto de BTS en México fue mucho más que un espectáculo: fue la confirmación de una relación especial entre la banda y el ARMY mexicano, que sigue demostrando por qué es considerado uno de los públicos más apasionados del mundo.

Setlist completo del primer concierto de BTS en México

Hooligan Aliens Run BTS they don’t know ‘bout us Like Animals Fake Love SWIM Merry Go Round 2.0 NORMAL Not Today Mic Drop FYA Fire Body to Body IDOL Come Over Butter Dynamite Canción sorpresa 1: Boy in Luv Canción sorpresa 2: So What Please Into the Sun