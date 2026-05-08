Lluvias colapsan Nuevo León: inundaciones dejan vehículos varados y cierres en Monterrey y otros 15 municipios

Por las fuertes lluvias y tormentas eléctricas en Nuevo León, causó diversas inundaciones (Te muestro Monterrey/FB

Las intensas lluvias registradas este jueves en el área metropolitana de Monterrey dejaron severas afectaciones en vialidades, inundaciones y al menos 42 vehículos varados, luego del ingreso del frente frío número 49 al noreste del país, fenómeno que llegó acompañado de tormentas eléctricas y fuertes precipitaciones.

Aunque durante las primeras horas de la tarde únicamente se reportaron chubascos ligeros en municipios como Monterrey, San Pedro Garza García y Santa Catarina, fue después de las 18:00 horas cuando la intensidad de la lluvia incrementó considerablemente, generando caos vial y múltiples reportes de emergencia en distintos puntos de Nuevo León.

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De acuerdo con información de Protección Civil estatal, las precipitaciones afectaron al menos a 15 municipios, entre ellos Monterrey, San Nicolás, Guadalupe, Salinas Victoria, Cadereyta, Santa Catarina, San Pedro, Hidalgo, Ciénega de Flores y General Terán.

Se registraron árboles caídos y cortocircuitos

Avenida en la zona metropolitana de Monterrey afectada por fuertes inundaciones, donde varios vehículos, incluyendo automóviles y camionetas, parcialmente sumergidos en el agua. El nivel del agua alcanzó una altura considerable, cubriendo las ruedas de los autos (Alerta Pesquería NL/FB)

Las autoridades informaron que, además de los vehículos varados, también se registraron seis árboles caídos o en riesgo de colapsar, un poste dañado, cables colgando y al menos 17 reportes relacionados con cortocircuitos provocados por las lluvias.

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Uno de los puntos más afectados fue la avenida Gonzalitos, especialmente en los cruces con Rangel Frías y Lincoln, donde varios automóviles quedaron atrapados debido al alto nivel del agua.

Incluso, una patrulla de la Policía de Monterrey fue arrastrada por la corriente a la altura de Lincoln, situación que movilizó a cuerpos de auxilio y corporaciones policiacas para rescatar a los oficiales que viajaban en la unidad.

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Otro de los sitios con mayores complicaciones fue el cruce de Fidel Velázquez y Copán, en los límites de Monterrey y San Nicolás, donde se reportaron 18 de los 42 vehículos varados contabilizados por las autoridades.

Incremento del nivel del arroyo Topo Chico

Inundaciones registradas en la zona metropolitana de Monterrey por las fuertes lluvias, hubo más de 40 carros afectados en las calles del municipio (@porktendencia/X) ·

Ante las inundaciones, Movilidad Monterrey implementó cierres parciales y restricciones en diversas vialidades consideradas de alto riesgo. Entre los puntos cerrados se encontraron Rangel Frías y Mil Cumbres, el vado del Parque Canoas sobre Garza Sada, Lincoln entre Rangel Frías y Gonzalitos, además de Ruiz Cortines y Bernardo Reyes.

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Las lluvias también ocasionaron el incremento considerable del nivel del arroyo Topo Chico, particularmente en el municipio de San Nicolás, donde las autoridades mantuvieron vigilancia permanente debido al riesgo de desbordamientos y fuertes corrientes.

En Salinas Victoria, elementos de Protección Civil realizaron recorridos preventivos en arroyos, colonias vulnerables y cruces con acumulación de agua para evitar situaciones de riesgo entre la población.

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Cobertura de las inundaciones que afectaron la zona metropolitana de Monterrey, donde múltiples vehículos varados y sumergidos en calles y avenidas durante la noche, con agua cubriendo las vías. Mientras una persona sentada sobre el techo de un automóvil rodeado de agua en movimiento, mientras otros coches presentan luces encendidas bajo el nivel del agua. Los carros están inmovilizados por la cantidad de líquido acumulado (Redes)

Las condiciones climatológicas no solo generaron inundaciones, también derivaron en accidentes viales. Uno de los percances más relevantes ocurrió en el kilómetro 19 de la carretera a Colombia, frente al puente Los Galenos, en Salinas Victoria, donde un tráiler derrapó debido al pavimento mojado y terminó impactándose contra una luminaria.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito municipal, Bomberos y Protección Civil para brindar atención al conductor y coordinar las labores de abanderamiento para prevenir nuevos accidentes en la zona.

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Además de los automovilistas afectados, las lluvias complicaron el paso peatonal en distintos sectores de la ciudad. En varias avenidas, ciudadanos tuvieron dificultades para cruzar debido a la fuerza de la corriente y el nivel del agua acumulada.

Protección Civil de Nuevo León exhortó a conducir con extrema precaución, reducir la velocidad y evitar circular por pasos a desnivel o zonas de riesgo durante las lluvias, ya que el pronóstico contempla más precipitaciones en las próximas horas para el área metropolitana de Monterrey y municipios cercanos.

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