Los tropiezos de la 4T durante 2022: una consulta cara, la intervención en la política internacional y muchos más

2022 fue un año particularmente complicado para los integrantes del Movimiento Regenaración Nacional (Morena), la organización política que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que enfrentó varios retos y algunas decisiones que fueron interpretadas como graves errores, incluso para los mismos políticos de su gremio que aspiran a una candidatura para 2024.

Intervención en política internacional

Este año en cuestión de relaciones internacionales se creó gran polémica desde la invasión rusa a Ucrania, en la cual diversos sectores acusaron a López Obrador de no tener una postura más crítica con Putin, a lo que el primer mandatario siempre subrayó querer mantenerse al margen de conflictosy respetar la soberanía de cada país.

Sin embargo no así en lo que concierne en Latinoamérica ya que desde junio después de semanas de incertidumbre y evasivas, Andrés Manuel López decidió no ir a la Cumbre de las Américas que se realizó en Los Ángeles, California, bajo el argumento de que no se invitó a todos los presidentes de la región, es decir, a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

(Fotoarte: Infobae México)

“En este caso, siento que hay muchas presiones de los Republicanos y, sobre todo, de algunos dirigentes del Partido Republicado y del Partido Demócrata que tienen que ver con la comunidad cubana en Florida y en Estados Unidos. Desde mi punto de vista están actuando con odio y que no quieren la hermandad de los pueblos”, sentenció AMLO.

Si bien su relación con el presidente estadounidense Joe Biden es de respeto, han existido tensiones por diversos detalles de los tratados comerciales del T-MEC en cuestión automotriz, agrícola, por maíz transgénico, entre otros.

Incluso la semana pasada el presidente López Obrador criticó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, por dar la bienvenida “a América” al mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, pues indicó, su comentario hace alusión a que América es un país y no un continente.

El jueves 22 de diciembre, a través de su conferencia de prensa matutina desde el estado de Quintana Roo, el jefe del Ejecutivo federal le reclamó a su homólogo estadounidense, a quien dijo estimar “mucho”, hacer alusión de que América es un país, en este caso Estado es un continente conformado por Perú, Guatemala, Belice, México, entre otros.

(Foto: captura de pantalla / Gobierno de México)

“Pone en su twitter, le dice al presidente de Ucrania: ‘Bienvenido a América’, qué pasó presidente Biden, con todo respeto, América somos todos”.

Cuando se detonó el conflicto político en Perú el 7 de diciembre y el presidente Pedro Castillo se dirigió a su nación y anunció la disolución temporal del Congreso de la República, posteriormente se dio la convocatoria a elecciones para la conformación de un nuevo Congreso, con facultades constituyentes (elaboración de nueva Constitución en 9 meses) y minutos después, la vicepresidenta Dina Boluarte, así como otros ministros, se desmarcaron públicamente del comunicado presidencial y se detonó el conflicto político en el que el presidente mexicano ha mostrado todo su apoyo a su ex homólogo.

Por lo que desde el primer momento apoyó a Castillo y dio asilo a los familiares del ex presidente, su esposa, Lilia Paredes y sus dos hijos, Alondra y Arnold Castillo, que llegaron a México como parte de la medida de asilo político que el Gobierno Mexicano les concedió ante la crisis política peruana.

Sin embargo los múltiples comentarios de AMLO molestaron a la nación sudamericana, tanto que hasta el Congreso de Perú aprobó una moción parlamentaria en rechazo a lo que consideráron “los constantes actos de intromisión en los asuntos internos” de ese país por parte de los presidentes de México.

La casa gris del hijo de AMLO que despertó la sospecha de contratos oscuros

Uno de los escándalos que más ha golpeado la reputación de Andrés Manuel López Obrador y de su familia ha sido sin duda alguna el de La Casa Gris, reportaje que expuso los lujos y la opulenta residencia que José Ramón López Beltrán, primogénito del presidente, y su esposa Carolyn Adams disfrutaban en Houston, Estados Unidos.

Derivado de ello, mucho se especuló sobre los posibles conflictos de interés que tanto el hijo mayor del mandatario tabasqueño como su esposa pudieron haber tenido para lograr habitar la tan polémica residencia. Si bien ambos negaron los señalamientos e incluso el mismo Andrés Manuel López Obrador acusó a la prensa de orquestar una guerra sucia en su contra.

Incluso el libro La Casa Gris: Todo lo que revela el mayor escándalo obradorista, el cual a través de una meticulosa y ardua investigación expuso los presuntos vínculos que Carolyn Adams -nuera del presidente de México- habría mantenido con un antiguo contratista de Pemex.

Este explica como Carolyn Adams se convirtió en accionista mayoritaria en la compañía CA Twelve SA de CV, la cual tiene como objetivo principal representar a compañías y a empresarios en negocios de todo tipo en México.

José Ramón y Carolyn tuvieron a su segundo hijo el pasado 24 de abril (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

CA Twelve SA de CV fue inscrita en el Registro Mercantil de la Ciudad de México con 11 objetos sociales que le permiten realizar prácticamente todo tipo de negocios, ya sea como socia, inversionista, para celebrar convenios o contratos, operar franquicias, dar servicios de consultoría, realizar tareas de comercialización, explotar marcas y licencias, además de adquirir, vender o arrendar oficinas, edificios, fábricas, plantas industriales y bodegas.

Cabe mencionar que el notario encargado de ayudar a Carolyn Adams en la creación de su empresa, es el mismo que en julio de 2019 acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional para atestiguar su compromiso de no reelección.

Finalmente el vicepresidente para México y Latinoamérica de Baker Hughes, Bob Perez, ofreció una conferencia de prensa en la cual indicó que tras una investigación interna se descartó un conflicto de interés entre la compañía y José Ramón López Beltrán por el caso de la Casa gris, sin embargo las dudas entre la población y los opositores quedaron encendidas.

Consulta inútil de revocación de mandato

En abril se vivió una de las consultas que fueron consideradas inítiles para el ejercicio de Revocación de Mandato en el que se consultó a la ciudadanía sobre si el presidente Andrés Manuel López Obrador debía seguir como oesidente otros tres años o no.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que se hallaron gastos en publicidad por parte de los partidos durante la revocación de mandato FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Sin embargo para que la consulta tuviera validez para quitar al mandatario se necesitaba entre otros requisitos, que se registrara una participación de al menos el 40% del padrón electoral vigente. Es decir, de los casi 93 millones de ciudadanos dados de alta en el INE, unos 37 millones salieran a votar, es decir, unos 19 millones de votos como mínimo.

Pero la participación ciudadana se ubicó entre el 17 y 18.2%, lo que equivaldría a poco menos de 17 millones de miembros de la Lista Nominal de Electores, de acuerdo a la información de mil 753 casillas que formaron parte de la muestra.

El Instituto Nacional Electoral gastó 1,692 mdp recursos con los que se pudieron comprar 13 millones de vacunas contra COVID para niños.

Además esta consulta derivó en los diversos conflictos de los morenistas con el INE, y es que el gobierno de López Obrador busca eliminar al INE como se el conoce actualmente, y en su lugar colocar al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), así como la reducción del número de consejeros electorales y modificar el modo de elección de estos, haciéndolo por medio del voto popular.

Endeble el caso Ayotzinapa y el paradero de los 43 estidiantes normalistas

Este inicio de sexenio tanto AMLO como Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), prometieron que se esclarecería el caso y tumbaría “la verdad histórica” con la detención de del exprocurador Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes estuvieron a cargo de la investigacion en el sexenio pasado.

El gobierno anunció que se presentarán nuevas 40 pruebas en contra por el caso de desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Lo anterior fue revelado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Alejandro Encinas, quien aseguró que estas fortalecerían la investigación que se lleva en su contra por la desaparición de los jóvenes en septiembre de 2014.

“Se está fortaleciendo todo el proceso contra el exprocurador Murillo Karam, ayer informaba el señor fiscal que se incorporaron 25 nuevas evidencias a su proceso... ¿Cuántas? Cuarenta, cuarenta nuevas evidencias para fortalecer el proceso independientemente de la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a lavado de dinero y enriquecimiento ilícito”.

En agosto de 2022, Alejandro Encinas, acusó que el ejército mexicano fue el responsable de la muerte de 6 de los 43 normalistas, involucrando al General José Rodríguez Pérez; quien fue arrestado el 14 de septiembre del mismo año.

Rey del Cash

Fue en octubre cuando el nombre de Elena Chávez retumbó tanto en la prensa como en redes sociales debido a su polémico libro “El Rey del Cash”, el cual narra a través de 28 capítulos el presunto financiamiento irregular de miles de millones de pesos que obtuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante los 18 años que estuvo en campaña antes de llegar al poder.

Elena Chávez fue esposa de César Yañez, uno de los personajes más cercanos a AMLO (Andrés Manuel López Obrador) desde el año 2000, cuando se desempeñó como vocero, durante la jefatura de gobierno de Obrador en el extinto Distrito Federal (Ciudad de México), y durante las contiendas electorales por obtener la banda presidencial; en él la autora asegura que narra todo aquello de lo que la misma Elena Chávez fue testigo durante los 18 años que vivió cerca al poder, cuando su exesposo era jefe de prensa del ahora mandatario mexicano.

En poco más de 250 páginas, Elena Chávez narra las traiciones, infidelidades, ambiciones, abusos y corrupción, entre otras prácticas no muy correctas que, según el libro, López Obrador ha logrado ocultar. Este testimonio literario también expone los escándalos del mandatario, la clase política y los personajes que lo rodean o le rinden pleitesía.

El país con más asesinato de periodistas y la impunidad de los verdaderos culpables

(Infobae / Jovani Pérez)

Año tras año, México se mantiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los periodistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en el poder desde 2018, no ha emprendido aún las reformas necesarias para frenar la espiral de violencia contra la prensa, acusó la organización internacional Reporteros sin fronteras.

Además el presidente López Obrador y otras figuras destacadas del Estado han adoptado una retórica tan violenta como estigmatizante contra los periodistas, a los que acusan regularmente de promover a la oposición.

Cada miércoles, el gobierno organiza una sesión de “¿Quién es quién en las mentiras de la semana?”, un espacio más en el que se intenta desacreditar a la prensa. En sus más de tres años de mandato, el presidente ha criticado a los periodistas por su falta de profesionalidad y ha calificado a la prensa mexicana de “parcial”, “injusta”, y de “desecho del periodismo”.

Lo que la población, el gremio periodístico y hasta los medios internacionales han reprochado, ya que el primer mandatario no redujo sus acuisaciones a la prensa, incluso después qde que el pasado 15 de diciembre, el conocido periodista mexicano Ciro Gómez Leyva fue víctima de un ataque armado cuando regresaba a su domicilio al borde de su vehículo.

ARCHIVO - Fotografías de periodistas aseinados en un muro durante una vigilia para protestar contra el asesinato del periodista Fredid Roman, afuera de la Fiscalía General de México, en la Ciudad de México, el miércoles 24 de agosto de 2022. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

A lo largo de estos últimos once meses, se registraron por lo menos 37 homicidios de periodistas, perpetrados en vínculo con la labor, según cifras de Artículo 19. Además, decenas de exilios, encarcelamientos, medios que fueron forzados a cerrar, y hasta este año cientos de periodistas siguen desaparecidos.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, admitió que la problemática de la violencia en contra de periodistas no ha podido ser frenada por el gobierno de la República.

“No solo no hemos logrado frenar la violencia sino que tampoco hemos logrado revertir la situación. Se necesitan generar nuevas acciones porque las que hasta ahora hemos instrumentado no han cumplido con su propósito”

Cabe agregar que actualmente se mantienen las mismas tendencias de violencia contra los periodistas en comparación con el gobierno de Felipe Calderón, en donde hubo 101 homicidios de periodistas, o en el caso de Peña Nieto con 96. Hoy, en lo que va del gobierno de López Obrador hay un registro de 56 periodistas asesinados. 11 periodistas este año.

Según el subsecretario, el 45% de las agresiones que sufren los periodistas en este país vienen particularmente de agentes del estado del ámbito de los estados y de los municipios.

