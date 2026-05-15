México

Alex Fernández se deslinda del álbum tributo a ‘Chente’ ente en medio de la polémica por participación de Ángela Aguilar

El nieto del “Charro de Huentitán” aclaró en Instagram que no tuvo vínculo con la producción ni con las colaboraciones del álbum

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Alex Fernández
El nieto del "Charro de Huentitán" aclaró en Instagram que no tuvo vínculo con la producción ni con las colaboraciones del álbum lanzado. (Facebook Alex Fernández)

Alex Fernández Jr. aclaró públicamente que no tuvo participación en la producción del álbum tributo a su abuelo Vicente Fernández, lanzado el 14 de mayo de 2026, luego de que seguidores lo bombardearan con mensajes cuestionando la presencia de Ángela Aguilar en el proyecto.

El cantante publicó un comunicado en su perfil de Instagram tras la avalancha de comentarios: “No tengo nada que ver con la producción del homenaje a mi abuelo. Ni con las colaboraciones de ese disco”, escribió, y agradeció el cariño de sus seguidores.

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La controversia se desató cuando los internautas revivieron supuestas tensiones previas entre Fernández Jr. y Aguilar, y volcaron su desaprobación en las redes del nieto del “Charro de Huentitán”. Recordaron cuando la hija de Pepe Aguilar habría minimizado en el pasado la posibilidad de colaborar con Alex Fernández, al señalar la diferencia de trayectorias entre ambos.

Ángela Aguilar
La cantante se sumó al disco tributo con el dueto póstumo "La Ley del Monte" y, al agradecer públicamente a la familia del Charro de Huentitán, desató una nueva controversia en redes sociales. (Captura de pantalla @_vicentefdez / CUARTOSCURO)

“Yo llevo 4 discos, él apenas está empezando...”, dijo la cantante, quien ya se encontraba consolidada en la música regional mexicana, mientras que Alejandro apenas iniciaba su carrera. El comentario fue interpretado como un desprecio por parte de algunos seguidores, generando reacciones en redes sociales.

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Ante la presión, el artista optó por desvincularse por completo del álbum y dejar en claro que las decisiones sobre el tributo no pasaron por sus manos.

El disco, que reúne colaboraciones de distintos artistas con la voz del fallecido intérprete jalisciense, incluyó el dueto póstumo “La Ley del Monte” grabado por Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar en medio de la polémica otra vez

La hija de Pepe Aguilar apareció en un video publicado en las redes oficiales del legado de Vicente Fernández para agradecer la invitación al proyecto. El material volvió a convertirla en blanco de señalamientos en plataformas digitales.

La publicación del álbum tributo a Vicente Fernández desató una nueva ola de críticas contra Ángela Aguilar por su dueto póstumo con el "Charro de Huentitán". REUTERS/Steve Marcus/File Photo
La publicación del álbum tributo a Vicente Fernández desató una nueva ola de críticas contra Ángela Aguilar por su dueto póstumo con el "Charro de Huentitán". REUTERS/Steve Marcus/File Photo

En el video, Aguilar habló sobre lo que significó para ella sumarse al homenaje: “Estoy muy feliz de poder formar parte del homenaje al señor Vicente Fernández, para mí significa muchísimo tanto por su trayectoria, sus canciones, como por lo que representaba para México”.

La intérprete también compartió una anécdota personal que la une al cantante jalisciense: “Una anécdota muy bonita que yo pude vivir con él es que me llamó por teléfono un día después de enterarse que falleció mi caballo y me mandó uno”. Añadió que Fernández le había dicho que veía sus vlogs y que ambos compartían el amor por los animales: “Amamos a los caballos, amamos a los animales, son nuestra familia”.

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