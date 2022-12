El primer juicio contra el Plan B de AMLO fue rechazado por el TEPJF, esta fue la razón

Un ciudadano presentó una queja por aparentes vulneraciones al sistema electoral por el Plan B de AMLO. (Cuartoscuro)

En medio de la controversia que ha generado el Plan B de Reforma Electoral de Andrés Manuel López Obrador, así como el debate legislativo a su alrededor, una persona presentó la primera impugnación por este paquete de cambios a las leyes electorales.

Morena insistirá en la aprobación de una reforma electoral: “Nadie puede ser intocable” El coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que el plan B en materia electoral mantiene el “espíritu” de la reforma que envió el presidente López Obrador a San Lázaro VER NOTA

Francisco Hernández es el nombre del ciudadano que acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para presentar un juicio en contra del Plan B con el argumento de que representa una vulneración al sistema electoral e incluso a los derechos humanos.

“Inexactitud, confusión y vacíos legales, producto de un desaseado proceso legislativo y de una falta de técnica jurídica que llevan a minar la fortaleza del Instituto Nacional Electoral, vulnerándose entre otras cuestiones, la conformación de los órganos desconcentrados, el servicio profesional electoral nacional y los derechos laborales de los trabajadores que forman parte de dicho servicio”, fueron los alegatos que Hernández incluyó en su queja, de acuerdo con una copia a la cual tuvo acceso Milenio.

Tanto miembros del Consejo General del INE como de las bancadas de partidos opositores han criticado las consecuencias que traerían estas reformas. (Cuartoscuro)

Sin embargo, a pesar de los sustentos desahogados por esta persona en el documento, la Sala Superior del Tribunal desechó esta queja debido a que el Plan B continúa en trámite legislativo y las reformas no han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación. En otras palabras, los cambios contemplados en el Plan B aún no son definitivos y no representan, en este momento, afectación alguna.

Del reproche por atentado a Ciro Gómez Leyva al homicidio de los hermanos Tirado, el resumen de la mañanera de AMLO El presidente Andrés Manuel López Obrador preside la conferencia matutina desde Palacio Nacional VER NOTA

“No constituye un acto definitivo y firme que pueda causar algún agravio al enjuiciante, debido a que existe la posibilidad jurídica de que pueda ser modificado por un órgano legislativo diverso al que lo aprobó”, explicó el magistrado José Luis Vargas en el proyecto con el que se descartó darle continuidad a la queja.

Con esto, podría decirse que vio su fin el primer juicio interpuesto en contra del Plan B a pesar de que aún no se ha terminado de aprobar y mucho menos ha sido publicado.

El Plan B de AMLO pasó el filtro de San Lázaro, por lo que tendrá que ser ratificado nuevamente en el Senado. (CUARTOSCURO)

El camino que le resta al Plan B de AMLO

Durante la sesión del pasado 15 de diciembre en la Cámara de Diputados, que se extendió hasta la mañana del 16, las y los legisladores aprobaron el Plan B de Reforma Electoral con 262 votos a favor y 217 en contra.

AMLO celebró aprobación del Plan B de la reforma electoral y aseguró que “no hay nada inconstitucional” En febrero se realizará la eliminación del artículo referente a la transferencia de votos VER NOTA

Sin embargo, esto no significa que el paquete de modificaciones esté listo para su publicación y puesta en práctica, ya que la iniciativa promovida por AMLO sufrió un significante cambio de último momento, pues se eliminó del proyecto la llamada “cláusula de la vida eterna” para los partidos “satélites” o periféricos, tales como el Verde Ecologista de México (PVEM), el del Trabajo (PT) o el de la Revolución Democrática (PRD).

El párrafo eliminado estaba dentro del artículo 12 de la Ley General de Instituciones Procedimientos Electorales y establecía que “los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común, en este caso, aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los partidos que decidan participar en esta modalidad. Los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”.

Tal ajuste al paquete de reformas tendrá que ser sometido a revisión y discusión en el Senado de la República cuando se reanuden las actividades legislativas, por lo que el Plan B estará en pausa hasta febrero de 2023.

SEGUIR LEYENDO