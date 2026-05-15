Detienen a cinco presuntos implicados en robo con violencia en Tlalnepantla: dos son menores de edad

Policías municipales detuvieron a 5 personas por robo con violencia en Tlalnepantla, dos eran menores de edad (Gob. Tlalnepantla de Baz)

Policías municipales de Tlalnepantla de Baz detuvieron a cinco personas presuntamente relacionadas con un robo con violencia registrado en la colonia Dr. Jorge Jiménez Cantú, en hechos ocurridos en la zona oriente.

De acuerdo con el reporte oficial, entre los asegurados se encuentran dos menores de edad, además de tres adultos identificados como Rubén “N”, de 27 años; Marco Uriel “N”, también de 27 años, y Jimena “N”, de 25 años.

PUBLICIDAD

La captura se realizó luego de que las víctimas solicitaran apoyo a los uniformados tras denunciar que habían sido despojadas de sus pertenencias con lujo de violencia por un grupo de personas que viajaba a bordo de dos motocicletas negras.

Tras recibir el reporte, los uniformados implementaron un operativo de búsqueda y localización en calles de la parte alta de la colonia, logrando ubicar a los sospechosos sobre la calle Cerro Chico, esquina con Cerro Arenal.

PUBLICIDAD

Moto incautada tenía reporte de robo

Robo Tlalnepantla Edomex detención (Gob. Tlalnepantla de Baz)

Al notar la presencia policiaca, los presuntos responsables intentaron evadir a los oficiales, lo que derivó en una persecución por distintas vialidades de la zona. Minutos después, los elementos municipales lograron interceptar a las dos motocicletas en el cruce de Cerro Chico y Cerro Azul.

Durante la inspección preventiva realizada, los agentes aseguraron dos armas punzocortantes entre las pertenencias de los sospechosos. Asimismo, se verificó el estatus de las motocicletas en las bases de datos oficiales, detectando que una de ellas contaba con reporte de robo vigente desde abril pasado.

PUBLICIDAD

Las víctimas del robo arribaron al lugar de la detención e identificaron plenamente a los cinco detenidos como las personas que presuntamente participaron en el asalto, informó la autoridad municipal.

Luego de su aseguramiento, los implicados fueron trasladados ante el Ministerio Público correspondiente para iniciar las investigaciones y determinar su posible responsabilidad en los hechos.

PUBLICIDAD

En el caso de los dos adolescentes de 17 años, las autoridades dieron parte a las instancias especializadas en justicia para menores, a fin de garantizar el debido proceso conforme a la ley.

Investigación a cargo de la Fiscalía mexiquense

Tlalnepantla está en la encuesta ENSU del INEGI y es considerado como una de las ciudades con mayor percepción de inseguridad, donde 7 de cada 10 habitantes se sienten inseguros en su colonia para vivir (foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos OCRA Atizapán quedó a cargo de las diligencias relacionadas con el caso y actualmente integra la carpeta de investigación para definir la situación jurídica de los detenidos.

PUBLICIDAD

Vecinos de la colonia Dr. Jorge Jiménez Cantú han manifestado en diversas ocasiones su preocupación por el incremento de delitos cometidos por sujetos a bordo de motocicletas, especialmente durante horarios vespertinos y nocturnos.

Las investigaciones continúan para determinar si los detenidos estarían relacionados con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la zona de Tlalnepantla y municipios aledaños del Valle de México.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el municipio de la Tierra de Enmedio está en la encuesta ENSU del INEGI, donde está considerado como una de las ciudades con mayor percepción de inseguridad, con el 74.6 por ciento, es decir, 7 de cada 10 habitantes se sienten inseguros en su colonia para vivir.