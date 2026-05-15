México

Ángela Aguilar causa polémica tras participar en disco homenaje a Vicente Fernández y dedicar mensaje a su familia

La cantante se sumó al disco tributo con el dueto póstumo “La Ley del Monte”

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Ángela Aguilar grabó "La Ley del Monte" junto a la voz del fallecido intérprete y apareció en un video para agradecer a la familia Fernández, lo que generó reacciones adversas en redes sociales. (@_vicentefdez)

Ángela Aguilar una vez más se encuentra en medio de la polémica y recibe críticas tras agradecer a la familia Fernández por su participación en el álbum tributo a Vicente Fernández lanzado el 14 de mayo de 2026, en el que grabó el dueto póstumo “La Ley del Monte” junto a la voz del fallecido intérprete.

La cantante apareció en un video publicado en las redes sociales del “El Charro de Huentitán” —nombre con el que se conocía a Vicente Fernández— para agradecer la invitación de la familia, al igual que el resto de los artistas del proyecto. La aparición desató una nueva ola de comentarios adversos en su contra.

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Aguilar describió la grabación como “un gran orgullo”

En el video, la hija de Pepe Aguilar habló sobre el peso emocional que representó para ella sumarse al homenaje: “Estoy muy feliz de poder formar parte del homenaje al señor Vicente Fernández, para mí significa muchísimo tanto por su trayectoria, sus canciones, como por lo que representaba para México”.

Ángela Aguilar
La cantante se sumó al disco tributo con el dueto póstumo "La Ley del Monte" y, al agradecer públicamente a la familia del Charro de Huentitán, desató una nueva controversia en redes sociales. (Captura de pantalla @_vicentefdez / CUARTOSCURO)

La intérprete también compartió una anécdota personal que la vincula con el cantante jalisciense: “Una anécdota muy bonita que yo pude vivir con él es que me llamó por teléfono un día después de enterarse que falleció mi caballo y me mandó uno”. Aguilar añadió que Fernández le había comentado que veía sus vlogs y que ambos compartían el amor por los animales: “Amamos a los caballos, amamos a los animales, son nuestra familia”.

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El álbum tributo incluyó a Nodal y Edén Muñoz

El disco “Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 1”, presentado el 14 de mayo, reúne colaboraciones de varios artistas del género regional mexicano. Además de Aguilar, el proyecto contó con la participación de Christian Nodal, Yuri y Edén Muñoz, entre otros.

“Poder grabar una canción con él, poder celebrarlo, honrarlo para mí significa todo y es un gran orgullo”, expresó la cantante en el mismo video. Al cierre, dirigió un mensaje directo a la viuda del intérprete: “Quiero agradecerle a toda la familia Fernández por hacer esto posible por invitarme. Cuquita, un besito... hermoso y estoy muy contenta”, le mandó un saludo a la viuda de Vicente Fernández.

Así reaccionaron los internautas al dueto de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar
El disco, presentado el 14 de mayo, reúne colaboraciones de varios artistas del género regional mexicano. Además de Aguilar, el proyecto contó con la participación de Christian Nodal y Edén Muñoz, entre otros. (Captura de pantalla @_vicentefdez)

La publicación del video generó reacciones negativas entre usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron la presencia de Aguilar en el tributo. La cantante, que atraviesa un periodo de alta exposición mediática, volvió a convertirse en blanco de señalamientos en plataformas digitales tras la difusión del material.

  • “Había mejores artistas para el homenaje”
  • “Todo bien, pero jamás escucharé lo de Aguilar y Nodal”
  • “Todo iba bien hasta que apareció Ángela”
  • “Gran error ponerla”
  • “Va a querer cobrar todas las regalías”
  • “Hubieran puesto mejor a Majo”
  • “¿Los mismos Fernández que ella despreció?"
  • “Ya no sabe cómo y de dónde colgarse”

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