AMLO reiteró su apoyo a Alejandro Encinas tras ser deunciado ante la FGR

Andrés Manuel López Obrador reiteró su apoyo a Alejandro Encinas tras ser denunciado ante la FGR. (Foto: Henry Romero/REUTERS/Infobae México/Mar L)

Luego de que el Subsecretario de Derechos Humanos, población y Migración, Alejandro Encinas fuera denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los abogados de los militares implicados en el Caso Ayotzinapa, por presuntamente haber incurrido en el delito de falsificación de pruebas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró todo su apoyo al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

Este miércoles 9 de noviembre, durante su tradicional conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal resaltó que dicha denuncia fue porque no les gustó lo que se hizo en la primera etapa de la investigación en el caso de Ayotzinapa. ‘’Quiere decir que vamos bien’', refirió López Obrador.

“Ayer presentaron una denuncia unos abogados en contra de Alejandro Encinas, quiere decir que vamos bien porque Alejandro tiene todo nuestro apoyo, y pues no les gustó lo que se hizo en una primera etapa, imagínense si hubiese seguido la misma política, esa donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo, cómo seríamos, pero eso me da gusto hasta la marcha quiere decir que esto se esta moviendo, y que hay debate y democracia es porque existe pluraridad y no todos pensamos de la misma manera, porque hay diferencias y ahora el pueblo es el protagonista principal’'.

"Si existe una denuncia contra Alejandro Encinas es porque vamos bien", aseguró AMLO. (FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO)

Días antes el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dio a conocer que las campañas contra la investigación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotizinapa fueron totalmente predecibles, pues, aseguró que se realizan acciones concretas para llegar a la verdad del caso y por ello las viejas estructuras del poder se muestran descontentas.

Sin embargo, apenas ayer en conferencia de prensa, los representantes legales del general José Rodríguez Pérez, el capitán Martínez Crespo, el subteniente Pirita Ochoa y el sargento Mota Esquivel, detallaron que sus representados son víctimas de la fabricación de delitos y descartaron que se tratara de una guerra sucia en contra de Alejandro Encinas.

Tanto César Omar González como Alejandro Robles, quienes se identificaron como los abogados de los militares, pidieron al Subsecretario que separe del caso y lo acusaron de haber creado una “cortina de humo” en contra de sus representados.

“Nosotros solo defendemos a cuatro personas que están detenidos por delitos que no cometieron, no es una campaña en contra de Alejandro Encinas”, expresaron los defensores de los militares implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Cabe mencionar que la denuncia penal en contra de Alejandro Encinas por presuntamente haber falsificado pruebas se da después de que en redes sociales circularan capturas de pantalla de conversaciones que presuntamente mantuvieron miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, misma en donde se da cuenta de cómo fueron las últimas horas con vida de los 43 normalistas desaparecidos y el papel que presuntamente desempeñaron elementos del Ejército Mexicano.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México y titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. (Foto: Segob)

Pese a que la denuncia penal fue interpuesta en contra del Subsecretario de Derechos Humanos, población y Migración, según lo expuesto por los abogados de los militares implicados, será la dependencia que encabeza el Fiscal General de la República Mexicana, Alejandro Gertz Manero, la que determine quien o quienes son los responsables del delito de fabricación de delitos en contra de sus representados.

En respuesta, Alejandro Encinas a través de su cuenta oficial de Twitter escribió: “Desde el inicio hemos enfrentado inercias y resistencias del pasado, filtración de información e incluso espionaje. Hoy nos encontramos en un momento de inflexión sacudiendo las redes de intereses y complicidades”, se lee en su red social.

