México

Cocaína en silla de ruedas: así cayó un pasajero en el AICM con casi 9 kilos de droga

El mismo día, autoridades federales realizaron en la CDMX el mayor decomiso de cigarros ilegales en la historia del país, presuntamente ligado a La Unión Tepito

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Un binomio halló los paquetes de cocaína. (Semar)
Un binomio halló los paquetes de cocaína. (Semar)

En una revisión de rutina realizada este 14 de mayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), autoridades federales detuvieron a un hombre que transportaba casi nueve kilos de cocaína ocultos dentro de una silla de ruedas.

El decomiso representa una afectación económica de más de un millón 900,000 pesos a grupos delictivos, según datos de la Secretaría de Marina.

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El operativo fue realizado por la Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y Aduanas.

El aseguramiento y el modus operandi

Según información difundida por la Secretaría de Marina en un comunicado, un binomio canino marcó la silla de ruedas por la presencia de sustancias ilícitas durante la inspección de pasajeros y equipaje. Tras pasarla por rayos X, los agentes detectaron objetos anómalos en la estructura, lo que motivó una revisión detallada.

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Inspección a la silla de ruedas. (Semar)
Inspección a la silla de ruedas. (Semar)

Dentro del armazón localizaron ocho paquetes con un peso total aproximado de 8.8 kilogramos de cocaína. De acuerdo con la SSPC, la sustancia asegurada equivale a unas 18,000 dosis destinadas al mercado ilegal.

Las autoridades informaron que el pasajero buscó evadir los controles simulando una discapacidad, estrategia que no logró impedir la detección de la droga.

(Semar)
(Semar)

La operación forma parte de los trabajos permanentes para detectar e inhibir el tráfico de drogas en los aeropuertos del país.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público federal, se le informaron sus derechos de ley y será investigado para determinar el origen y el destino del cargamento.

En los últimos meses, el AICM se ha convertido en un punto clave dentro de las operaciones federales contra el narcotráfico. El Gabinete de Seguridad señala que la vigilancia se mantendrá de forma permanente para desincentivar actividades ilícitas y garantizar la integridad de los pasajeros.

(Semar)
(Semar)

Decomiso récord de cigarros ilegales de La Unión Tepito

El mismo día, autoridades federales información del aseguramiento en la Ciudad de México de un cargamento de cigarros ilegales valuado en aproximadamente 4,500 millones de pesos, presuntamente vinculado a operaciones de La Unión Tepito.

De acuerdo con información, el operativo conjunto se llevó a cabo tras detectar el ingreso de pallets por la capital y representa el mayor decomiso de este tipo en la historia del país.

Investigaciones recientes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y autoridades capitalinas ubican a Tepito y corredores comerciales del Centro Histórico como puntos clave para la distribución de tabaco pirata proveniente principalmente de Asia y Sudamérica.

El comercio ilícito de cigarros en México es una actividad que autoridades y especialistas identifican como una de las principales fuentes de financiamiento para grupos criminales. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)
El comercio ilícito de cigarros en México es una actividad que autoridades y especialistas identifican como una de las principales fuentes de financiamiento para grupos criminales. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Entre enero y abril de 2026, la Secretaría de Marina reportó el aseguramiento de unas 130 toneladas de cigarros apócrifos en el AICM, cifra considerada récord por las autoridades. El Colegio de México estima que el comercio ilegal de cigarros genera pérdidas fiscales anuales de hasta 13,500 millones de pesos para el Estado mexicano, derivadas de la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

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