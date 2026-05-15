FGJCDMX revela que sospechoso del asesinato de colaboradores de Clara Brugada fue hallado muerto en Morelos

Uno de los sospechosos en el doble homicidio fue hallado sin vida. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Un sospechoso en el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la jefa de Gobierno Clara Brugada, fue hallado muerto en el estado de Morelos meses después del ataque perpetrado el 20 de mayo de 2025.

La persona, cuya identidad no fue divulgada por las autoridades, había sido reportada como desaparecida antes de ser localizada sin vida, según informó el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, en conferencia de prensa este 14 de mayo.

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Al dar a conocer los avances en el caso entorno al primer aniversario de los hechos, se dio a conocer que hasta el momento 18 personas han sido detenidas por su probable relación con el doble homicidio, de las cuales 10 están vinculadas a proceso por feminicidio, homicidio y asociación delictuosa agravada.

Ximena Guzmán y José Muñoz. (Redes sociales)

Otras ocho personas fueron vinculadas por actividades delictivas diversas relacionadas con la operación de la célula criminal, informó la fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján.

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¿Qué se sabe del sospechoso asesinado?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) atribuye a la persona hallada muerta la tarea de realizar recargas telefónicas para siete números celulares usados por los coimputados el 14 y 20 de mayo, fechas en las que se hizo un primer intento fallido para asesinar a los colaboradores de Brugada, así como el día que finalmente se consumió el ataque.

Los registros lo ubican en el lugar de los hechos y como pieza de soporte para el funcionamiento de la célula criminal. “Fue reportada como desaparecida y posteriormente localizada sin vida en el estado de Morelos, en donde se investiga su homicidio”, detalló Alcalde Luján.

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En las imágenes, el presunto agresor aparece solo, vestido como trabajador urbano, esperando en el mismo punto donde una semana después mataría a Ximena Guzmán y José Muñoz. (CUARTOSCURO/Capturas de pantalla c4jimenez)

Vázquez Camacho precisó que el móvil de este asesinato apunta en dos direcciones: la propia actividad delictiva del individuo o la creencia de algunos de los detenidos de que esta persona facilitó su identificación y captura por haber cometido errores operativos. Las autoridades no descartaron ninguna de las dos hipótesis y las mantienen como líneas activas de investigación.

Según las autoridades, la operación criminal contra Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega requirió al menos 20 días de planeación previa.

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Durante ese periodo, los responsables vigilaron la ruta cotidiana que ambas víctimas seguían hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México y mantuvieron reuniones periódicas en dos predios ubicados en el Estado de México.

El 14 de mayo de 2025, la primera fecha prevista para el ataque, Guzmán no recogió a Muñoz y la operación se canceló. El crimen se consumó el 20 de mayo, cuando un tirador con chaleco fluorescente abrió fuego contra ambos funcionarios en Calzada de Tlalpan.

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Francisco N.: el coordinador que también manejó el dinero

Revelan nuevo video clave del crimen y datos sobre implicados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz. (X/@c4jimenez y redes sociales)

Uno de los imputados con mayor grado de participación directa es Francisco N., captado por cámaras públicas y privadas en Calzada de Tlalpan el 14 de mayo portando chaleco con reflejantes fluorescentes y arnés de seguridad, realizando llamadas telefónicas en el mismo sitio donde se consumaría el ataque días después.

Ese día era la persona que ejecutaría materialmente el crimen, según la reconstrucción de la Fiscalía.

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La investigación lo ubica además como coordinador logístico del homicidio y feminicidio, y como encargado de captar recursos a través de terceras personas y diversas cuentas bancarias. Su rol combinó la dirección operativa en campo con la administración financiera de la célula, lo que lo convierte en uno de los eslabones más completos identificados hasta ahora.

La estructura financiera de la operación incluyó a personas cuya función específica fue recibir depósitos de mandos superiores y distribuirlos entre los integrantes de la célula, usando terceros y múltiples cuentas bancarias para ocultar el origen y destino de los recursos.

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Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados a balazos en Calzada de Tlalpan. REUTERS/Toya Sarno Jordan

La célula utilizó al menos siete vehículos, entre ellos una motocicleta para la agresión y la huida inmediata, un Nissan Kicks, una camioneta Nissan Urban para el escape final, un Renault Fluence y un Chevrolet Optra empleados en los seguimientos previos al ataque.

Detenciones y líneas de investigación abiertas

El operativo del 20 de agosto de 2025 permitió la captura inicial de 13 personas tras cateos en alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México. Las detenciones continuaron en los meses siguientes.

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El 26 de agosto fue detenido Isaí N., vinculado directamente con quien habría sido el autor material original. El 1 de octubre, en Coacalco, fue capturado Jaciel N., presunto integrante de una célula dedicada al narcomenudeo y la extorsión relacionada con los hechos. En noviembre, en operaciones distintas en Tlalpan y Xochimilco, fueron detenidos Wendy N. y Dylan N., involucrados en actividades de apoyo logístico y financiero.

Foto: Fiscalía CDMX

El 15 de enero de 2026, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se ejecutó un cateo en un inmueble de la zona noreste del Estado de México donde probablemente se realizaron actividades de planeación y se resguardaron vehículos utilizados durante la operación.

El 21 de febrero, Jocabed N. fue detenida en Los Aztecas, municipio de Mante, Tamaulipas, domicilio familiar al que se había trasladado para ocultarse tras los cateos del 20 de agosto por su probable participación en diversas actividades de planeación del ataque.

Las autoridades confirmaron que la investigación sigue abierta y prioriza la localización de los mandos del grupo criminal que habría ordenado el asesinato.

“La Fiscalía actuará con rigor técnico, con apego irrestricto a la legalidad y con absoluta determinación para que este crimen no quede impune", afirmó Alcalde Luján.