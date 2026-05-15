Ángela Aguilar recordó cuando Vicente Fernández le regaló un caballo y aseguró que veía sus vlogs

Durante la promoción del disco homenaje, la hija de Pepe Aguilar contó cómo el legendario intérprete seguía sus vlogs y decidió consolarla con un gesto inolvidable.

Ángela Aguilar reapareció en el ojo público con una historia que pocos conocían: Vicente Fernández la llamó por teléfono al enterarse de que había perdido su caballo y, sin más, le mandó uno nuevo.

La anécdota salió a la luz en el marco del lanzamiento del álbum Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 1, en el que la cantante grabó el dueto póstumo “La Ley del Monte” junto a la voz del fallecido intérprete jalisciense. La producción reunió a artistas del regional mexicano como Christian Nodal, Yuri y Edén Muñoz.

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En un video publicado en las redes sociales del llamado “El Charro de Huentitán”, Ángela habló sobre el peso emocional de participar en el homenaje y compartió un recuerdo personal que la unió al cantante en vida. “Una anécdota muy bonita que yo pude vivir con él es que me llamó por teléfono un día después de enterarse que falleció mi caballo y me mandó uno”, relató la hija de Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar grabó "La Ley del Monte" junto a la voz del fallecido intérprete y apareció en un video para agradecer a la familia Fernández, lo que generó reacciones adversas en redes sociales. (@_vicentefdez)

El gesto del intérprete de “El Rey” no fue casual. Según la propia cantante, Fernández seguía sus vlogs, publicados en su canal oficial de YouTube desde 2019, donde documenta giras, conciertos y momentos familiares. “Amamos a los caballos, amamos a los animales, son nuestra familia”, dijo Ángela al referirse al vínculo que compartía con él.

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La cantante agradeció a la familia Fernández por la invitación

La aparición de Aguilar en el video desató una nueva ola de críticas en redes sociales. Aun así, la artista expresó con claridad el significado que tuvo para ella sumarse al proyecto: “Estoy muy feliz de poder formar parte del homenaje al señor Vicente Fernández, para mí significa muchísimo tanto por su trayectoria, sus canciones, como por lo que representaba para México”.

La cantante también se dirigió directamente a Cuquita, viuda del intérprete: “Quiero agradecerle a toda la familia Fernández por hacer esto posible por invitarme. Cuquita, un besito... hermoso y estoy muy contenta”.

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La artista relató que Vicente Fernández le envió un caballo tras enterarse de la muerte de su mascota, una historia que confirma la cercanía que tenían fuera del escenario.(Instagram)

“Poder grabar una canción con él significa todo”

Antes de concluir su mensaje, Aguilar subrayó el valor que le otorga al dueto dentro de su trayectoria: “Poder grabar una canción con él, poder celebrarlo, honrarlo para mí significa todo y es un gran orgullo”.

El álbum Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 1 fue presentado el 14 de mayo de 2026 y marca la primera vez que la voz de Vicente Fernández aparece en una producción discográfica junto a Ángela Aguilar, Julio Preciado, Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, Ana Bárbara, Fuerza Regida, Alejandro Fernández, “El Potrillo”, entre otros.

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