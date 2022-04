“Tirano”: Loret respondió a AMLO por violar su vida privada como venganza por la Casa Gris

Carlos Loret Mola responde a AMLO

A pesar de que el periodista Carlos Loret de Mola había anunciado que no le iba a responder al presidente Andrés Manuel López Obrador por exhibir sus presuntos bienes patrimoniales durante su conferencia matutina, este martes se refirió al respecto.

A través de un video publicado en en su cuenta de Twitter, Loret de Mola calificó al mandatario como “un tirano” al vengarse por la investigación sobre la lujosa “Casa Gris” en Houston, Texas (EEUU), en la que vivió su hijo, José Ramón López Beltrán, junto a su esposa Carolyn Adams, y que les rentó un directivo de Baker Hughes, empresa que tiene contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Señaló que dicho trabajo periodístico contradice por completo el discurso anticorrupción y de austeridad que desde un inicio AMLO se ha empeñado en mantener.

“Quiere vengarse de mí por haber exhibido los escándalos de corrupción hasta en su familia. Me quiere doblar. Pero yo no me voy a doblar”

El conductor de LatinUs aseguró que López Obrador lo ha utilizado como su escaparate favorito ante los constantes escándalos de su gobierno. Incluso, afirmó que está obsesionado con su suelo y sus bienes, pues ha ejercido todo el peso del Estado para orquestar una persecución en su contra por su trabajo, al grado de violar su vida privada.

Sin embargo, recalcó que todo lo que ha conseguido ha sido el fruto de su trabajo en grandes medios de comunicación.

“Yo no soy el que no puede explicar de qué ha vivido, eso es usted. Yo no soy el que pasó 13 años entre jefe de Gobierno y presidente sin trabajar y reportando que no tenía ingresos, ese es usted. Yo no soy el que ha vivido de recibir sobres amarillos con dinero en efectivo, eso es usted. Yo no soy el que se mantiene con aportaciones que todos sabemos que son corrupción… yo no soy el que tiene hijos que nunca han trabajado y de pronto se volvieron millonarios, que se convirtieron en coyotes del gobierno de papá, ese es usted”

“Mire presidente, yo no soy corrupto; de ese pie yo no cojeo, pero eso es usted lo sabe porque me han mandado investigar hasta por debajo de las piedras, y con lo que se ha topado es que mis ingresos que tanto le molestan provienen de los medios de comunicación para los que he trabajado en mi vida”