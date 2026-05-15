Beca Rita Cetina 2026: principales razones por las que rechazan las solicitudes de alumnos de primaria

La Beca Rita Cetina rechazó solicitudes por entrega de documentos falsos, duplicidad con otros apoyos, errores en la captura de datos, problemas con la CURP y fallas técnicas en el portal. Los estudiantes afectados no podrán reincorporarse al programa hasta el próximo ciclo escolar.

Millones de alumnos de primaria quedaron fuera de la Beca Rita Cetina tras el período de registro que cerró el 19 de marzo de 2026, con 7.2 millones de solicitudes recibidas pero sin garantía de aprobación para todos. Para las familias excluidas, el programa no ofrece una segunda oportunidad dentro del mismo ciclo escolar 2025-2026, lo que significa la pérdida total de los 2 mil 500 pesos anuales destinados a útiles y uniformes.

Cinco causas por las que se cancela el apoyo de forma definitiva

La Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez establecieron cinco motivos de exclusión permanente del padrón, sin posibilidad de recuperar el beneficio durante el ciclo vigente.

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Entrega de documentación falsa. Si el sistema detecta actas de nacimiento apócrifas, comprobantes de domicilio alterados o constancias de estudio fraudulentas al cruzar datos con el Registro Nacional de Población, el expediente queda cancelado de inmediato.

Duplicidad con otros programas federales. La Beca Rita Cetina es incompatible con la Beca Benito Juárez y otros apoyos de manutención del gobierno federal; cuando el sistema identifica la coincidencia, ejecuta una cancelación de oficio de uno de los dos registros.

Renuncia voluntaria del tutor , que debe hacerse por escrito y anula cualquier pago pendiente o retroactivo sin opción de reingreso en el mismo ciclo.

Cuando el estudiante concluye el nivel básico sin registrarse en el siguiente grado dentro del sistema público.

Fallecimiento del beneficiario: al estar vinculada directamente a la CURP del alumno, la beca es intransferible y no puede cederse a hermanos u otros familiares.

Las tarjetas del Banco del Bienestar solo se entregan a quienes aprobaron toda la validación.

La saturación del portal y los errores técnicos que bloquearon miles de registros

Más allá de las exclusiones definitivas, múltiples fallas operativas impidieron que muchas familias completaran su inscripción a tiempo. La saturación del portal becaritacetina.gob.mx fue el problema más extendido, especialmente durante los primeros días del período, cuando miles de tutores intentaban acceder de forma simultánea.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar Julio León reconoció la situación y recomendó intentar el trámite en horarios de menor tráfico, como las primeras horas de la mañana o por las noches.

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La plataforma Llave MX, sistema de autenticación obligatorio para ingresar al portal, también presentó fallas: contraseñas que no se guardaban, códigos de verificación que no llegaban y sesiones que se cerraban durante la validación de identidad. A esto se sumaron errores al cargar documentos digitalizados cuando los archivos superaban el tamaño permitido, estaban escaneados con baja resolución o se corrompían durante la transmisión.

En zonas rurales y comunidades con conectividad limitada, las interrupciones de internet obligaban a reiniciar el proceso desde cero, con pérdida de la información ya capturada.

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El error de la CURP y los documentos mal capturados

Las familias pueden consultar el estatus en la plataforma y buscar alternativas estatales o municipales de apoyo educativo.

Uno de los rechazos más frecuentes fue la captura incorrecta de la Clave Única de Registro de Población del estudiante o del tutor. Un solo carácter erróneo en los 18 dígitos de la CURP generaba rechazo automático durante la validación.

Según León, todos los tutores tienen la obligación de contar con una CURP certificada, aquella que lleva explícitamente la leyenda “CURP certificada: Verificada por el Registro Civil”. El uso de claves no certificadas fue identificado como otra causa recurrente de problemas durante el proceso.

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Otros errores incluyeron nombres con acentos o caracteres especiales que el sistema no reconocía, fechas de nacimiento incorrectas, números de celular inactivos y comprobantes de domicilio con más de tres meses de antigüedad o con dirección distinta a la registrada ante la autoridad educativa estatal.

Estudiantes migrados de “Mi Beca para Empezar” y registros duplicados

El período de registro de la Beca Rita Cetina para primaria cerró el 19 de marzo de 2026 con 7.2 millones de solicitudes, pero no todas fueron aprobadas.

En enero de 2026, los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria que recibían el apoyo “Mi Beca para Empezar” del Gobierno de la Ciudad de México fueron incorporados de forma automática a la Beca Rita Cetina, sin necesidad de nuevo registro. La comunicación insuficiente sobre esta transición llevó a muchas familias a intentar inscribirse nuevamente, generando duplicados que el sistema cancelaba de oficio.

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Para los estudiantes de primero a tercero de primaria, el registro era completamente nuevo y debía completarse entre el 2 y el 19 de marzo. Quienes no lo hicieron en ese plazo perdieron el acceso al apoyo durante el ciclo 2025-2026.

Cómo verificar el estatus y qué hacer en caso de rechazo

Los tutores pueden consultar el resultado de su registro en www.becaritacetina.gob.mx con su cuenta Llave MX, en la sección “Estudiante”. Los estatus “Registro exitoso” o “Pendiente de validación” confirman que el proceso avanzó correctamente. Un mensaje de error o la ausencia de información indican que el registro no fue completado o fue rechazado.

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Para resolver problemas, las autoridades recomiendan acudir primero a la dirección de la escuela para verificar que los datos del alumno en el Sistema de Información y Gestión Educativa sean correctos. Si el problema es la CURP, el tutor debe dirigirse a la oficina del Registro Civil más cercana o a un módulo de RENAPO para certificarla.

El Centro de Atención para el Bienestar atiende al número 079 las 24 horas, con servicio en Mazateco, Mixteco, Náhuatl y Zapoteco. La SEP también dispone de los teléfonos 55 3601 7599 y 800 288 6688, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

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