“El éxito de El Rey del Cash es por el hartazgo de los mexicanos con AMLO”, aseguró Elena Chávez para Infobae México

(Foto: Cuartoscuro)

En las últimas semanas el nombre de Elena Chávez ha retumbado tanto en la prensa como en redes sociales debido a su polémico libro “El Rey del Cash”, el cual narra a través de 28 capítulos el presunto financiamiento irregular de miles de millones de pesos que obtuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante los 18 años que estuvo en campaña antes de llegar al poder.

Si bien la autora reconoció que su obra es un testimonio, no está de acuerdo con aquellos que lo descalifican --sobre todo simpatizantes de la autollamada Cuarta Transformación (4T)-- como un mal golpe a AMLO por “carecer de pruebas”, aunque otros también lo reseñaron como verosímil. Y es que Chávez se asumió como una fuente directa, al ser periodista por la Escuela Carlos Septién García y ex esposa de César Yáñez, quien fue brazo derecho del jefe del Ejecutivo durante sus campañas electorales. Así lo dijo en entrevista con Infobae México:

“Son falta de argumentos; cuando no lo tienen descalifican. Nada más por ver una portada ya generan una opinión, te crucifican sin siquiera leerlo. Mi testimonio ahí está, el presidente no ha dicho que es una mentira”

Elena Chávez también es defensora de los animales (Foto: Captura de pantalla)

“Soy una fuente de información directa y legítima. Soy periodista y por algún motivo de la vida me tocó estar ahí durante muchos años, en la etapa más fuerte de ellos, la más dura: desde que (AMLO) entró como jefe de gobierno de la Ciudad de México, las primeras dos campañas y hasta la mitad de la tercera. Es lo que yo vi, escuché, y que además investigué, porque también realicé entrevistas y pregunté cosas que me parecían extrañas y que ni yo sabía”, agregó.

En este sentido, hizo un llamado a leerlo con reflexión y no por morbo, pues señaló que así como puedes ser periodista y pareja de un político, también puedes ser simpatizante de un partido y al mismo tiempo ser un ciudadano crítico al poder.

Además, aseguró que su intención no es impactar en la popularidad del presidente, la cual, dijo, no se basa en su gestión, sino en su carisma, a través de “una narrativa y un personaje que él creó”.

“No lo quiero tirar ni derribarlo. Mi única intención es que no lo vean como una deidad, es un ser humano que ha cometido errores desde el poder, y lamentablemente no lo ha hecho bien y lo estamos padeciendo. El éxito de este libro es porque el hartazgo de los mexicanos ya es mucho”

Foto: Cuartoscuro

Y es que a pesar de las descalificaciones, la piratería digital y el bajo índice de lectura en el país, “El Rey del Cash” ya va por su quinta reimpresión, algo que no esperaba la editorial que, incluso, ya lo vende en los Estados Unidos.

Por lo anterior, Chávez no dudo en que uno de los lectores ha sido el propio AMLO y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, a quien dedicó un capítulo especial y uno de los más polémicos, al narrar cómo se conocieron e iniciaron secretamente su relación.

“Si no leyó él, se lo leyeron o se lo contaron a grandes rasgos, o hasta lo escuchó porque también tenemos el audiolibro. Fue una semana de estar hablando del libro; estaba muy enojado por las entrevistas que me hicieron. El primer día lo desacreditó, diciendo que era un libro sentimental, me imagino que al principio no sabía de qué se trataba, ya después cambió su opinión”, destacó.

Censura y represalias

La académica compartió foro con Paco Ignacio Taibo (Foto: Twitter/@Taibo2)

A pesar de que diversos personajes de la 4T han minimizado la publicación, Chávez recordó que Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), recomendó no leerlo, sin decir el título, durante la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México el pasado 15 de octubre, en la cual estuvo acompañado por Gutiérrez Müller.

“El libro de la calumnia que está de moda, pero no se les ocurra comprar a ustedes un libro para la espalda, porque puede irle de la fregada a la espalda de ustedes con un libro así colocado atrás”, expresó el funcionario mientras la historiadora hizo una mueca de no saber a qué se refería.

Asimismo, la autora reclamó este 28 de octubre a través de su cuenta de Twitter que, “inexplicablemente”, el World Trade Center (WTC) Ciudad de México le canceló un auditorio destinado para la presentación del libro.

Por si fuera poco, denunció hace unos días que un sujeto extraño la espiaba escondido detrás de una camioneta a contra esquina de su casa, pero gracias a las fotos y videos que sus vecinos le hicieron llegar pudo saber que las placas del vehículo no existen y estaban sobrepuestas.

Sin embargo, la periodista y ex funcionaria del gobierno de la Ciudad de México adelantó que va a ver una continuación de “El Rey del Cash” pero con pruebas contundentes que le hicieron llegar en las últimas semanas ante el boom de la obra y que ya las está verificando con su equipo de trabajo.

De igual forma, expresó su deseo de que otros a los que López Obrador les llamó alguna vez “hermanos” pero que hoy están desterrados de la 4T luego de cometer un error o poner en duda su lealtad, se quiten ese miedo y denuncien las irregularidades de las que fueron testigos “porque tienen una responsabilidad con el país”.

“Creo que en el camino (AMLO) dejó muchas personas verdaderamente lastimadas y que fueron muy cercanas y saben muchas cosas. Mi testimonio es pequeño a comparación de otras, porque hablo de lo que yo vi en la CDMX, pero nunca salí a las campañas. Algunos perredistas ya lo hicieron, como Raúl Flores o Acosta Naranjo, que dijo cosas más fuertes que yo ni sabía”, confesó.

Qué pasó después con César Yáñez

César Yáñez y Dulce María Silva en su boda en 2018 (Foto: Revista Clase)

Finalmente, sobre su ex pareja y ex jefe de prensa de AMLO, César Yáñez, dijo que no ha vuelto a tener comunicación directa con él desde finales de 2015, cuando se separaron luego de se fue con la que hoy es su esposa, Dulce María Silva, con quien se casó en una lujosa boda en Puebla que le costó el exilió del gabinete a unas cuantas semanas de que AMLO llegó al poder.

Sin embargo, aseguró que las presiones por parte de Yáñez por la venta de la casa donde vivían y los dos millones de pesos que le exigió continuaron, pero no lo compartió en el libro debido a que “es algo muy personal” y solo fue el hilo conductor, pero el protagonista siempre fue el presidente.

“Había compañeros que me decían que yo era la única que no conocía la persona que estaba a mí lado, y efectivamente, a distancia (en campañas) él era otra persona”, concluyó.





