José Madero confesó que a los integrantes de PXNDX no les gustaba su voz

PXNDX fue una de las bandas más reconocidas durante la primer década de los 2000 por canciones como Los malaventurados no lloran, Cita en el quirófano o Narcisista por excelencia. Sin embargo, Pepe Madero -vocalista- recientemente confesó que en los inicios de la agrupación su registro vocal no era del agrado de sus compañeros.

José Madero recién estaba saliendo de una fuerte polémica tras despreciar un Dr. Simi que los fans le lanzaron en alguno de sus shows, cuando no dudó en meterse nuevamente en el ojo del huracán al confesar cómo fueron sus comienzos con PXNDX.

Fue durante una entrevista con Nayo Escobar donde el famoso dio algunos detalles al respecto: “Cuando Pxndx todavía no grabábamos ni nuestro primer disco, todavía no teníamos el contrato discográfico que firmamos en el 97, yo era el que hacía las canciones, yo las cantaba, y al parecer no era muy del agrado de mis compañeros de banda mi voz”.

Pepe Madero ahondó en que no delataría a los miembros de la agrupación, pero sí recordó que en una ocasión fue suplantado por otra persona.

“No voy a decir nombres, pero alguien decía ‘Este güey canta cabr*n, lo invité al ensayo’. Y pues a ver cómo suena. Llega este vato y una voz entre que podía cantar Luis Miguel, Slash, cantante de bar. Empieza a cantar las canciones y todo así muy cab…, pero de repente pasaron dos, tres ensayos y dije: ‘Ya me relegaron’”, destacó.

No obstante, con el paso de los ensayos los miembros de la banda se habrían dado cuenta que el nuevo vocalista no encajaba del todo bien.

“Creo que la cag…, con este güey como que las canciones se mueren”, recordó Pepe Madero y explicó cómo fue la peculiar forma en la que corrieron de PXNDX a la otra persona.

“Todavía me acuerdo que lo corrieron en un Vips; imagínate a un morro de 16 años ahí de que ‘Tenemos que hablar, es que no está funcionando’. Lo corrieron”, argulló.

Respecto a su profesionalización en el canto, Pepe Madero dijo que en realidad él fue en su mayoría autodidacta, pues no llegó a tomar formalmente este tipo de lecciones.

“Nunca he tomado clases de canto. En 2009 me opero de las cuerdas vocales porque tenía unos nódulos ahí, y me dice el otorrinolaringólogo: ‘Vas a ir a ver a este foniatra y te va a enseñar a respirar, a cantar’. Entonces fui a un par de sesiones y salí bien librado, pero eso fue lo más cercano que he tenido a unas clases de canto”, añadió.

A pesar de ello, el cantante remarcó que la importancia para ser cantante no sólo tiene que ver con lo biológico, sino también con las emociones que se le imprimen a la interpretación.

“Me enfoco mucho en transmitir el sentimiento que requiere la lírica en el performance; prefiero transmitir eso, que el performance tenga sentimiento, que se transmita la emoción”, dijo para la entrevista con el youtuber.

