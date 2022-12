Ninel Conde en la gira de RBD 2023: esto es lo que se sabe sobre el posible regreso de “Alma Rey”

Ninel Conde opinó sobre la gira de RBD en 2023 (Fotos: Instagram/rbd_musica/@rebels_)

Tras eliminar todo su contenido de redes sociales y generar gran incertidumbre entre sus fans, RBD anunció su reencuentro presencial con una gira mundial que iniciará en el 2023. Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez cambiaron sus fotos de perfil con el logo oficial de la banda anunciando el esperado come back que los traerá a los escenarios a 18 años de haber iniciado el proyecto, pero podrían no ser los únicos.

Ninel Conde fue parte de la telenovela Rebelde, una adaptación hecha por Pedro Damián que originalmente se hizo en Argentina, interpretando a Alma Rey, una polémica cantante de regional mexicano que además era la madre de Roberta Pardo, el irreverente personaje que le dio fama internacional a Dulce María.

Tras la noticia de lo que será el reencuentro con 5 de los 6 integrantes, la cantante estaría pensando en revivir su personaje y sumarse a la esperada gira, pues tras los más de dos años que compartieron foro grabando el melodrama de Televisa, el cariño que ella les tiene es grande y por ello buscaría sumarse.

"Alma Rey" era la madre de "Roberta Pardo" (Foto: Televisa)

“Me encanta, de verdad. Todos estamos enloquecidos esperando ese reencuentro y me va a dar muchísimo gusto verlos juntos de nuevo”, expresó El Bombón Asesino ante diversos medios de comunicación, pero ha sido un influencer el que ha detallado más sobre sus verdaderas intenciones.

Pablo Chagra aseguró que la actriz quiere unirse a la gira y ante la idea ya habría entablado comunicación con los productores y Guillermo Rosas (manager del grupo) para ser parte de alguna manera del tour mundial que realizarán los rebeldes en el 2023: “Ninel Conde dijo que ya habló con los productores del regreso de RBD para decirles que Alma Rey está disponible cuando quieran. A mí me encantaría una aparición especial”, tuiteó.

La reacción ha generado todo tipo de comentario por parte de sus fans, pues mientras algunos no ven tan descabellada la idea, siempre y cuando sea para abrir el show, otros consideran que solo busca colgarse del proyecto para aumentar su popularidad.

(Captura Twitter)

“No suena mal, al final ella era la protagonista no juvenil de Rebelde, entonces suena cool”. “Pues el debate sobre si canta o no sigue y seguirá pero sería muy nostálgico”. “Pues creo que solo busca revivir su carrera musical, porque desde el sencillo de Bombón Asesino no ha pegado en otra cosa”. “Al final creo que no es solo ella, casi todos los del elenco de la novela estarán ahí aunque sea como asistentes porque saben que es el proyecto que les habría las puertas en sus carreras individuales”, reaccionaron fans.

“C3Q’s”: el trío que los fans piden como teloneros de RBD

Ya que Poncho Herrera no va a estar en RBD, que inviten a las C3QS a la gira pic.twitter.com/3KPJsZ1oR8 — Víctor (@_victorortiz) December 20, 2022

Aunque en el melodrama la idea central era formar una agrupación, Pedro Damián y busco mucho más en su adaptación mexicana, formando otro grupo que si bien solo tuvo una canción, en los últimos años se ha hecho viral y ahora los fans la quieren escuchar en sus futuras presentaciones de la gira mundial del 2023.

Integrado por Angelique Boyer, Estefanía Villareal y Zoraida Gómez quienes interpretaban a Vico, Celina y Jose Luján en la telenovela Rebelde, con este proyecto lanzaron el single No Me Importa en septiembre del 2005, presentándose justo como teloneras en algunos shows de la primera gira nacional que tuvo RBD en dicho año.

RBD regresará en el 2023 (Foto: Instagram/@rbd_musica)

Soy Rebelde World Tour sería el nombre del show internacional que traerá a 5 de los 6 integrantes de nuevo a los escenarios cantando sus más grandes éxitos como Nuestro Amor, Sólo Quédate en Silencio o Sálvame, luego de que en diciembre del 2020 realizaran un primer intento con el concierto virtual, Ser O Parecer, donde la ex pelirroja no pudo asistir porque se había convertido recientemente en mamá de María Paula con el director de cine Paco Álvarez.

