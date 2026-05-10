¡Día de las Madres lluvioso! Si vas a salir este domingo 10 de mayo, prepara tu paraguas: reportan posible caída de granizo

Aunque la mañana iniciará con temperaturas relativamente agradables y algunos periodos de sol, las condiciones meteorológicas cambiarán de forma importante en las siguientes horas. Imagen ilustrativa generada con IA

Este Día de las Madres 2026 llegará con un clima cambiante en la Ciudad de México, así que si tienes planes para salir a comer, festejar o visitar a mamá este domingo 10 de mayo, será mejor no olvidar el paraguas, porque autoridades capitalinas advirtieron sobre lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que durante este domingo se espera un ambiente caluroso, con cielo medio nublado a nublado, además de un incremento importante en el potencial de precipitaciones conforme avance la tarde.

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Aunque la mañana iniciará con temperaturas relativamente agradables y algunos periodos de sol, las condiciones meteorológicas cambiarán de forma importante en las siguientes horas, por lo que millones de capitalinos podrían enfrentar lluvias intensas justo durante los festejos.

¿A qué hora lloverá este 10 de mayo en CDMX?

De acuerdo con el boletín meteorológico, las condiciones más intensas se presentarían entre las 15:00 y las 21:00 horas, justo en el horario en que muchas familias acostumbran salir a celebrar el Día de las Madres.

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¡No olvides tu paraguas si vas a salir a festejar a mamá! Foto: IA

Las autoridades prevén:

Lluvias fuertes a muy fuertes puntuales

Actividad eléctrica

Posible caída de granizo

Vientos de 10 a 25 km/h

Rachas de viento de 30 a 50 km/h

Además, el pronóstico señala acumulados de lluvia de entre 15 y 49 milímetros, por lo que podrían registrarse encharcamientos, tráfico lento y afectaciones viales en distintas zonas de la capital.

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Las lluvias podrían impactar principalmente durante la tarde y noche, así que quienes tengan reservaciones en restaurantes, reuniones familiares o actividades al aire libre deberán tomar previsiones para evitar contratiempos.

Temperatura en CDMX este domingo

Aunque las lluvias serán protagonistas durante la tarde y noche, el ambiente seguirá siendo relativamente cálido gran parte del día.

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La temperatura máxima en CDMX alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 15 °C durante la madrugada y primeras horas del lunes.

El reporte también indica que las condiciones actuales del aire se mantienen en nivel “aceptable”, según datos de la Sedema.

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Además, el monitoreo del volcán Popocatépetl se mantiene en Fase 2, y en caso de emisión de ceniza, la pluma volcánica podría dirigirse hacia el noreste, de acuerdo con el boletín meteorológico capitalino.

Recomendaciones si vas a salir este Día de las Madres

Ante el pronóstico de lluvias y granizo, autoridades recomendaron a la población:

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Llevar paraguas o impermeable

Evitar resguardarse debajo de árboles durante tormentas eléctricas

Manejar con precaución por posibles encharcamientos

Mantenerse atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana

Salir con tiempo adicional si se planean traslados largos

Así que, si este domingo tienes reservación, comida familiar o paseo planeado por el 10 de mayo en CDMX, más vale prevenir: el clima podría sorprender con fuertes lluvias justo en plena celebración del Día de las Madres.