México

¡Día de las Madres lluvioso! Si vas a salir este domingo 10 de mayo, prepara tu paraguas: reportan posible caída de granizo

Las autoridades indicaron que se prevé ambiente caluroso, cielo medio nublado a nublado, lluvias muy fuertes puntuales y actividad eléctrica

Guardar
Google icon
Aunque la mañana iniciará con temperaturas relativamente agradables y algunos periodos de sol, las condiciones meteorológicas cambiarán de forma importante en las siguientes horas. Imagen ilustrativa generada con IA
Aunque la mañana iniciará con temperaturas relativamente agradables y algunos periodos de sol, las condiciones meteorológicas cambiarán de forma importante en las siguientes horas. Imagen ilustrativa generada con IA

Este Día de las Madres 2026 llegará con un clima cambiante en la Ciudad de México, así que si tienes planes para salir a comer, festejar o visitar a mamá este domingo 10 de mayo, será mejor no olvidar el paraguas, porque autoridades capitalinas advirtieron sobre lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que durante este domingo se espera un ambiente caluroso, con cielo medio nublado a nublado, además de un incremento importante en el potencial de precipitaciones conforme avance la tarde.

PUBLICIDAD

Aunque la mañana iniciará con temperaturas relativamente agradables y algunos periodos de sol, las condiciones meteorológicas cambiarán de forma importante en las siguientes horas, por lo que millones de capitalinos podrían enfrentar lluvias intensas justo durante los festejos.

¿A qué hora lloverá este 10 de mayo en CDMX?

De acuerdo con el boletín meteorológico, las condiciones más intensas se presentarían entre las 15:00 y las 21:00 horas, justo en el horario en que muchas familias acostumbran salir a celebrar el Día de las Madres.

PUBLICIDAD

¡No olvides tu paraguas si vas a salir a festejar a mamá! Foto: IA
¡No olvides tu paraguas si vas a salir a festejar a mamá! Foto: IA

Las autoridades prevén:

  • Lluvias fuertes a muy fuertes puntuales
  • Actividad eléctrica
  • Posible caída de granizo
  • Vientos de 10 a 25 km/h
  • Rachas de viento de 30 a 50 km/h

Además, el pronóstico señala acumulados de lluvia de entre 15 y 49 milímetros, por lo que podrían registrarse encharcamientos, tráfico lento y afectaciones viales en distintas zonas de la capital.

Las lluvias podrían impactar principalmente durante la tarde y noche, así que quienes tengan reservaciones en restaurantes, reuniones familiares o actividades al aire libre deberán tomar previsiones para evitar contratiempos.

Temperatura en CDMX este domingo

Aunque las lluvias serán protagonistas durante la tarde y noche, el ambiente seguirá siendo relativamente cálido gran parte del día.

La temperatura máxima en CDMX alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 15 °C durante la madrugada y primeras horas del lunes.

Imagen EMB54X7A4ZGVNDUITK6WDOM7K4

El reporte también indica que las condiciones actuales del aire se mantienen en nivel “aceptable”, según datos de la Sedema.

Además, el monitoreo del volcán Popocatépetl se mantiene en Fase 2, y en caso de emisión de ceniza, la pluma volcánica podría dirigirse hacia el noreste, de acuerdo con el boletín meteorológico capitalino.

Recomendaciones si vas a salir este Día de las Madres

Ante el pronóstico de lluvias y granizo, autoridades recomendaron a la población:

  • Llevar paraguas o impermeable
  • Evitar resguardarse debajo de árboles durante tormentas eléctricas
  • Manejar con precaución por posibles encharcamientos
  • Mantenerse atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana
  • Salir con tiempo adicional si se planean traslados largos

Así que, si este domingo tienes reservación, comida familiar o paseo planeado por el 10 de mayo en CDMX, más vale prevenir: el clima podría sorprender con fuertes lluvias justo en plena celebración del Día de las Madres.

Temas Relacionados

ClimaTemperaturaLluviasCDMXDía de las MadresMamás10 de mayomexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

INAPAM 2026: qué restaurantes tendrán descuentos por el Día de las Madres este 10 de mayo

Adultos mayores podrán acceder a promociones de hasta 30% en restaurantes, cafeterías y pastelerías de CDMX y Edomex

INAPAM 2026: qué restaurantes tendrán descuentos por el Día de las Madres este 10 de mayo

No solo le cantes el Ratón Vaquero: 5 manualidades ingeniosas para celebrar a mamá en su día

Olvida los regalos de última hora: estas 5 manualidades creativas y fáciles harán que el Día de las Madres sea inolvidable para mamá. ¡Hazlas en casa!

No solo le cantes el Ratón Vaquero: 5 manualidades ingeniosas para celebrar a mamá en su día

Ángela Aguilar enfrenta críticas tras mostrar a su perro en la cama de la hija de Nodal

El cantautor difundió en Instagram imágenes del cuarto en su residencia de Texas, destinado para su hija

Ángela Aguilar enfrenta críticas tras mostrar a su perro en la cama de la hija de Nodal

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

Las comunidades indígenas exigieron a los gobiernos estatal y federal que atiendan sus llamados para evitar más muertes en la región

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 10 de mayo

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 10 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

Así fue el ataque a la vivienda de Rubén Rocha Moya en Culiacán: agresor llevaba un sobrero y armas largas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de mayo: procesan a Roxana “N” por la muerte de su hijo en Mexicali

Denuncias por extorsión y fraude aumentan en el Edomex: autoridades llaman a reportar al 089

Llega de Colombia y cae en el AICM: FGR aprehende a hombre por delincuencia organizada y explotación sexual

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar enfrenta críticas tras mostrar a su perro en la cama de la hija de Nodal

Ángela Aguilar enfrenta críticas tras mostrar a su perro en la cama de la hija de Nodal

Carlos Rivera desata euforia con Ha*Ash y Yuri en el concierto más grande de su carrera

Sofía Niño de Rivera causa polémica por crítica al sentimentalismo del Día de las Madres

Ellas son las JNS que “sin rencores” fueron a la boda de Karla Díaz y Daniel Dayz

Así fueron las lujosas fiestas de la boda entre Karla Díaz y Daniel Dayz: su vestido valdría miles de pesos

DEPORTES

Las tres sedes mexicanas del Mundial 2026: estadios, capacidad y partidos en CDMX, Monterrey y Guadalajara

Las tres sedes mexicanas del Mundial 2026: estadios, capacidad y partidos en CDMX, Monterrey y Guadalajara

¡Cuidado! Migración puede rechazar tu entrada a México si te falta alguno de estos documentos

“Lo más elemental como árbitro es saberte las reglas”, Francisco Chacón habla sobre polémica de Katia Itzel García en el juego de Cruz Azul vs Atlas

Quién es Santiago Sandoval, el jugador de 18 años que le dio el pase a Chivas rumbo a las semifinales

Estos son los jugadores de Serbia que la Selección Mexicana tendrá que cuidar para su partido en Toluca