Toñita arremetió contra conductores de Sale el Sol tras equivocarse y ponerle una canción de Myriam Montemayor

Toñita y Myriam Montemayor se han visto involucradas en dimes y diretes durante muchos años de sus respectivas carreras, por lo que un error en Sale El Sol donde se le confundiría con su némesis, desató el enojo de la exconcursante de Las estrellas bailan en Hoy.

Todo comenzó en el matutino de Imagen Televisión donde, como invitada estuvo Toñita. Entonces, cuando las conductoras ya estaban presentado a la famosa, de pronto ella se mostró desconcertada y un poco molesta.

“Vamos con el sencillo ¿Y si me quedo con los tres?”, dijo quien estaba presentado.

No obstante, Toñita la interrumpió en ese momento y señaló: “No, no, el tema se llama: ¿Y si me quedo con los dos?, ¿Si les pasaron bien la información o qué onda?”.

Ya cuando habían convencido a la famosa para que cantara, de pronto comenzó a sonar una pista, pero no era de ella, sino de Myriam Montemayor, por lo que Toñita explotó sin más.

“¿Neta es broma? O sea si es una broma ya se pasaron de lanza, me vale si está en vivo, si están grabando, no se vale, donde está el productor, neta eso no se hace. Si ya se pasaron de broma”, apuntó.

Por su parte, el equipo de producción le repetía arrepentido que había sido una equivocación, mientras que los conductores estaban completamente incómodos y desconcertados.

“No está bien, eso de andar poniendo música de una persona que no me cae bien no está padre”, aseveró Toñita.

Los miembros presentes en el foro se levantaron de inmediato para intentar entender qué estaba sucediendo, pero la artista cada vez se molestaba más por el garrafal error.

“‘No se vale, esas son mamad*s, ¿cómo ponen la canción de Myriam’’, dijo, mientras caminaba para retirarse del set.

Poco tiempo después se acercó Ana María Alvarado para intentar alivianar la tensión y luego las otras conductoras se acercaron Lisset y Paulina Mercado para pedir un aplauso para Toñita y la invitaron a entonar su canción, pero ya con los arreglos necesarios.

Para el segundo intento, aunque la melodía ya era la adecuada, la exparticipante de La Academia no se quedó callada y externó su molestia ante los hechos ocurridos.

“Yo sólo quiero decir una cosa, una no se vale lo que hicieron hace rato; dos: creo que 20 años de carrera he tenido para que salgan con esas tonterías y yo se que tengo enemistad con mi amiga y esas son tonterías de kinder. Quiero decirles a todos ustedes, ¡Feliz día de los inocentes!”, señaló.

Inmediatamente el rostro de los conductores se relajó y todos comenzaron a reír de los nervios. Asimismo, alabaron a Toñita por su calidad actoral y compartieron que los agarró desprevenidos.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y varios internautas apuntaron que fue una broma muy bien preparada por parte de la famosa.

“No paro de verlo jajaja estuvo buena la broma, cualquiera hubiéramos caído a tan actriz Toñita”. “Jajajaa estuvo buenísimo la amo”. “Ana María metiéndose a calmar pleitos ajenos. Toda linda”. “Muy buena actuación de Toñita, todos los conductores apenados y desconcertados, pero al Juan Soler, ni le importó...se tomaba su café sin interesarse de lo que pasaba con Toñita”, fueron algunos de los comentarios en YouTube.

