De su debut en TikTok a su reencuentro con su exesposo: las ocasiones que Angélica Rivera se dejó ver este 2022

La actriz se dejó fotografiar por su maquillista, quien así la presumió en redes. (Foto Instagram: @juansousaofficial)

Desde que Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera confirmaron su separación definitiva tan solo unas semanas después de que el político terminara su mandato como presidente de México, ambos han procurado mantenerse lejos del ojo público, en especial la protagonista de telenovelas, quien desde que trascendió su romance abandonó las cámaras y sets de televisión.

Los exesposos tampoco no suelen aparecer en redes sociales, sin embargo, durante este 2022 la ex primera dama de México se dejó ver muy contenta en compañía de sus familiares, seres queridos y compañeros de trabajo. Todo comenzó en febrero, cuando su Fernanda Castro -hija de Angélica Rivera y José Alberto El Güero Castro- subió un video en su cuenta de TikTok que grabó en compañía de su hermana Sofía y una misteriosa mujer con el rostro cubierto.

Aparentemente se trataba de Angélica Rivera, pues su inconfundible cabellera rubia y su fisionomía la habrían dejado al descubierto a pesar de que llevaba un cubrebocas negro. En esa ocasión madre e hijas se habrían reunido frente a un hermoso mural para sacar a relucir sus mejores pasos a ritmo de Don, una icónica canción pop que Miranda lanzó en 2004.

“¿Como así? Yo viendo a mi Gaviota en TikTok como maravillosa siempre. La amo”. “Ya se extrañaba verla”. “Siempre bella, siempre ella Angélica Rivera”. “Gaviota debe tener una cuenta para hacer TikToks”, fueron algunas reacciones de usuarios que aseguraron se trataba de la ex primera dama.

La actriz mencionó que espera sí regresar a las telenovelas pronto (Foto: captura de pantalla/El gordo y la flaca)

Esa no fue su única aparición pública en febrero, pues tan solo unos días después fue captadas por las cámaras del programa El gordo y la flaca cuando salía de un restaurante. Como era de esperarse fue cuestionada sobre su planes a futuro y su esperado regreso a las telenovelas, pues no ha hecho ningún proyecto desde que estelarizó Destilando amor junto a Eduardo Yáñez.

Angélica Rivera no quiso responder todas las preguntas, solo aseguró que le gustaría convertirse en abuela pronto. Su hija intervino para comentar que primero tiene que casarse con su novio Pablo Bernot, pero todavía no estas entre sus planes hacerlo. Asimismo, Sofía Castro declaró que le gustaría actuar junto a su mamá.

Regina, Fernanda, Angélica Rivera y José Alberto Castro. (Foto: Instagram/@fernandacastromusica)

“Cómo no me va a gustar trabajar con mi mamá”, dijo Sofía y La Gaviota agregó: “Sería un honor, cómo no”.

Así pasaron los meses hasta principios de mayo, cuando se viralizaron en redes sociales una fotografía de Angélica Rivera junto a sus hijas y su exesposo El Güero Castro. En esa ocasión, la familia se reunió para acompañar a Fernanda Castro en su graduación del Berklee College of Music, una prestigiosa universidad de música de Estados Unidos.

(Foto: Instagram/@fernandacastromusica)

“Desde el 2015 le prometí a mi chiquita graduarme de Berklee y aquí estoy. Sigue tus sueños, síguelos sin escuchar a nadie mas que a tu corazón, síguelos sin miedo, síguelos que si te quedas solo ya encontrarás gente en el camino. Gracias a mi familia y a todos los que desde el principio creyeron en mí, gracias por todo el apoyo”, escribió la graduada en Instagram.

En junio Angélica Rivera volvió a posicionarse entre las primiciales tendencias de redes sociales por reaparecer en un concierto de Ana Gabriel en el Radio City Music Hall de Estados Unidos. Fue su hija Fernanda Castro quien compartió imágenes de su madre disfrutando el show en sus instastories.

Madre e hija acudieron al Radio City Music Hall de NYC este sábado 18 de junio (Foto: Instagram)

Los meses pasaron y cuando se comenzó a especular sobre el posible regreso de Angélica Rivera al mundo de la actuación trascendió su reencuentro con Eduardo Yánez 15 años después de protagonizar su telenovela Destilando amor. La imagen habría sido compartida en redes por Rodrigo Guirao, pero tras el escándalo que generó la habría borrado de su perfil.

(Foto: Archivo)

Entre las estrellas que figuraban en la imagen estaban Altair Jarabo, Cynthia Klitbo, Rodrigo Guirao y Pepe Gámez. Pero, sin lugar a dudas, quienes más llamaron la atención de los internautas fueron Eduardo Yáñez y La Gaviota.

(Instagram/@sofia_96castro)

La actriz volvió a acapara los titulares a finales de noviembre gracias a una fotografía que publicó su hija Sofía en sus historias de Instagram. En esa ocasión, Angélica Rivera portó una blusa, un pantalón y zapatillas de Dolce & Gabbana con su característico estampado llamado Blu Mediterráneo que en conjunto supera los 100 mil pesos mexicanos.

Finalmente, en diciembre se reunió nuevamente con su exesposo José Alberto y sus hijas en común para celebrar las fiestas decembrinas, así lo compartió Sofía Castro en su perfil de Instagram.

La familia posó con pijamas iguales. (Foto Instagram: @sofia_96castro)

“Merry Christmas from our family to yours. Que sea eterno todo lo que nos haga bien. Les deseo una bonita navidad y que estén con sus seres queridos.Nosotros 5 para siempre, ustedes son mi regalo más grande solo me faltas tú @pbernotk. Los amo a todos gracias por seguir un año más aquí”, escribió la actriz de 26 años.

