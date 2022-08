Tunideron a José Madero por patear un peluche del Dr. Simi en pleno concierto en Tijuana

José Madero consolidó su carrera como cantante en Pxndx. (Captura TikTok: @evervargas79 - Foto Instagram: @jose_madero)

En los últimos meses estrellas internacionales se han posicionado entre las principales tendencias de redes sociales y no precisamente por sus presentaciones en México, sino por los peculiares regalos que recibieron por parte de sus fans durante sus conciertos.

Coldplay, Lady Gaga, The Strokes, The Killers y Rosalía son algunos de los artistas que inesperadamente recibieron peluches del Dr. Simi mientras ofrecían sus conciertos en el país; todos ellos los recibieron con mucho amor como muestra de cariño por parte de los mexicanos.

Sin embargo, todo parece indicar que esta naciente tradición mexicana podría terminar. Y es que no solo algunos fans de Rammstein se han pronunciado en contra de aventar estos Dr. Simi, también un cantante mexicano habría demostrado su opinión al respecto durante una reciente presentación. Se trata de José Madero Vizcaíno -vocalista de Pxndx-, quien mientras ofrecía su espectáculo recibió tres de estos peluches que no habrían sido de su completo agrado, por lo que terminó regresándolos al público.

Sus acciones quedaron capturadas por algunos asistentes, quienes no dudaron en compartir sus videos en redes sociales donde, como era de esperarse, se viralizaron. Y es que estos peluches ya son considerados como una muestra de afecto que fans suelen regalar a sus artistas favoritos. Pero en esta ocasión en lugar de agarrarlos y agradecer el gesto, Madero lanzó dos de regreso y pateó uno hasta devolverlo a quien se lo había obsequiado.

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto internautas arremetieron en contra del cantante por “despreciar” los muñecos. Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales salieron en su defensa y aseguraron que su acción fue un reflejo de su personalidad, por lo que no se molestaron.

“Él no sabe cuando un fan le da un regalo”. “Obvio no iba a hacer lo mismo que todos”. “¿ Y quién es pepe?”. “Nombra a un artista más anti-trend que @José Madero Vizcaíno”. “Qué esperaban...es Pepe”. “Que te avienten un Simi es un honor, no entendio la asignatura”. “Tres Dr. Simi en una sola noche!!!, el Grammy de los mexicanos”. “Yo pensé que se seguía limpiando los besos de sus fans, como nunca más salió”, fueron algunas reacciones.

Pero su reacción con los peluches no fue lo único que llamó la atención, también recibió críticas por aparentemente destruir un ramo de rosas rojas que le regaló una fan. El cantante agarró unas flores que le llevaron y las cargó por un rato hasta que las deshizo, pero para lanzar los pétalos hacia las primeras filas.

El momento fue recuperado en las redes sociales de Venga la Alegría con la leyenda: “¿Otra vez? José Madero volvió a generar polémica por destrozar las flores que una fan le acaba de regalar”. Inesperadamente la publicación llegó al cantante, quien con tono sarcástico contestó: “Pero arróbame”.

Los dimes y diretes no pararon ahí y la producción del programa respondió recordándole su polémica más fuerte, cuando fue captado limpiándose los besos que le dieron sus fans durante una firma de autógrafos: “Te mandamos un beso (No te lo limpies)”.

