De Andrea Escalona a Mon Laferte: las celebridades mexicanas que se convirtieron en madres este 2022

El medio artístico nacional estuvo lleno de sorpresas este 2022 como la inesperada ruptura de Belinda y Christian Nodal a un paso del altar, en enlace matrimonial de Maite Perroni y Andrés Tovar, el lamentable deceso de Fernando del Solar y varias denuncias en contra de actores por acoso o abuso sexual. Sin embargo, en medio del caos deslumbraron destellos de esperanza con el nacimiento de bebés que las famosas esperaban con profundo amor.

Claudia Álvarez tuvo mellizos

Fue durante los primeros días de enero cuando la actriz de telenovelas anunció la llegada de sus mellizos Clío y Billy. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores de redes sociales pues, de acuerdo con la información que la mamá compartió con anticipación, se esperaba que los bebés nacieran a finales de febrero del mismo año.

El matrimonio tuvo a su primogénita Kira en 2019. (Foto Instagram: @claudiaalvarezo)

La situación preocupó a Claudia Álvarez y Billy Rovzar -su esposo desde 2016-, pues un nacimiento prematuro pone en riesgo la salud del bebé, en este caso de un niño y una niña. Lamentablemente así fue, pues enfrentaron varios problemas durante sus primeros días de nacidos, no obstante, contaron con la asistencia médica necesaria y lograron recuperarse.

“Ser papás de bebés prematuros es aprender que los hijos llegan cuando quieren y no cuando uno lo planea. Que armar la pañalera o haber practicado la respiración para el parto no era tan importante. Que la maternidad empieza con las lágrimas más amargas que jamás imaginaste que ibas a derramar”, escribió la actriz inspirada en un escrito de Johannes Ruiz Pitre.

La conductora de "Netas Divinas" tuvo a su hija con su novio Antonio Zabala. (Foto Instagram: @natalia_tellez)

Natalia Téllez presentó a su primogénita con una tierna fotografía

Un mes después la conductora de televisión apareció en su cuenta de Instagram para dar a conocer el nacimiento de Emilia con una tierna postal en donde apareció descansando en una silla mientras cargaba a su hija. Como en otros temas prefirió no compartir detalles, por lo que se desconoce con precisión cuándo nació la bebé cuyo rostro no ha salido a la luz.

La cantante retomó su carrera artística en junio del mismo año. (Foto Instagram: @monlaferte)

Mon Laferte logró su sueño: convertirse en madre

Ese mismo mes la intérprete chilena que se nacionalizó mexicana este 2022 tuvo a su primogénito Joel; así lo anunció en sus redes sociales: “Ya soy mamá”. La noticia retumbó entre su gran comunidad de fans, pues sabía que convertirse en madre era el sueño que más anhelaba. A partir de ese momento la cantante se alejó temporalmente de los escenarios para dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de su bebé y constantemente compartía parte del proceso con sus seguidores.

“Quería arreglarme y subir una fotito con mi bb Joel, pero es imposible!. Él necesita a su mamá 24/7 así que está soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada, pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida! no se cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas”, escribió en Instagram.

La cantante se casó con el padre de su hijo, Joel Orta, en octubre de 2022. (Foto Instagram: @monlaferte)

Norma Monserrat Bustamante Laferte -nombre real de la artista- se llevó una gran sorpresa al experimentar los primeros días después del parto, pues no sabía lo complicado que es concentrarse en la apariencia física cuando tienes un hijo recién nacido y como ejemplo de su situación contó una anécdota.

“El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes. Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo. Esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermoso y soy la más feliz del planeta! Sor mamá!!!”, agregó.

Esta fue la fotografía que publicó el artista en sus redes para anunciar el nacimiento de Luka. (Foto Instagram: @santa_fe_klan_473)

Maya Nazor y Santa Fe Klan transformaron su amor antes de <a href="https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/28/cuanto-podria-recibir-maya-nazor-de-pension-alimenticia-por-su-hijo-con-santa-fe-klan/" target="_blank">su separación </a>

El rapero enloqueció a sus fans cuando anunció la dulce espera de su primer hijo junto a la influencer con quien tenía un romance. En ese entonces ambos aseguraron estar muy emocionados con la enhorabuena y compartieron algunos detalles como el sexo del bebé y su nacimiento. Cabe mencionar que no revelaron con exactitud cuándo fue el parto, pero lo dieron a conocer el 30 de junio de 2022.

“Le doy Gracias a dios por mandarme a la mejor mujer y muchas gracias al destino por mandarme a mi Luka hermoso en el momento perfecto. Mis respetos chula @nazormaya Te la rifaste ese día! Los amo por siempre. Gracias a @_nevermorevhs_ a @edgar_nito y @pirotecniafilms por ayudarme a grabar este gran momento, se la rifaron”, escribió el cantante en su Instagram.

La pareja anunció su separación en diciembre de 2022, tan solo cinco meses después del nacimiento de su hijo. (Instagram/@nazormaya)

Aproximadamente un mes después del parto la influencer reapareció en sus redes sociales para presentar a su bebé con una tierna fotografía que se tomó durante su estancia en el hospital. Dentro del mismo post dejó entrever que estaba muy emocionada por convertirse en madre junto al cantante guanajuatense:

“Reviviría una y mil veces más el momento de tu nacimiento. Eres una parte de mi, una extensión mía que aprende día con día a ser un individuo independiente. Gracias por elegirme como tu mamá, prometo hacer siempre lo mejor posible y cuidarte y protegerte y escucharte y acompañarte en este camino que se llama vida. Te amo con todo mi corazón, mi corazón se derrite al ver cómo vas creciendo y recordar que eras tan pequeño. Te amo Luka, por siempre. Se que serás un gran ser humano como mamá y papá”.

(Foto: Captura de pantalla/FB Yosstop)

YosStop se convirtió en madre tras salir de la cárcel

El 2021 fue un año muy complicado para la youtuber porque estuvo envuelta en un escándalo relacionado con pornografía infantil por un video que mostró entre su contenido. La mujer en cuestión -menor de edad al momento en que se grabó el fragmento audiovisual- tomó cartas en el asunto y emprendió una batalla legal en contra de la influencer.

Después pasar cinco meses en el penal de Santa Martha Acatitla retomó su vida y anunció su embarazo junto a su novio Gerardo González. Desde ese momento los enamorados compartieron varios detalles de su dulce espera hasta finales de octubre de 2022, cuando dieron a conocer el nacimiento de su hija Amyra.

La youtuber constantemente comparte contenido relacionado con su bebé. (Foto Instagram: @justyoss)

“Ya nació Amy, la bebé más hermosa, sana y perfecta. Gracias por sus oraciones, mañana les comparto un poquito. Ahora a recuperarme, los amo”, escribió en Instagram.

Cuando por fin regresó a su hogar compartió un sentido mensaje: “Gracias a Dios, al universo, a la vida, el karma, el destino y todo lo que influyó para que esto sucediera, una nueva etapa llena de muchísimo amor. Hoy mi certeza es mucho más grande de cómo todo es PERFECTO. Así como Amyra que es perfecta, te amamos.

(Foto Instagram: @andy_escalona)

Andrea Escalona recibió un gran regalo tras la partida de su madre

Justo unas semanas después de la lamentable partida de Magda Rodríguez, su hija anunció que estaba embarazada. Según contó la conductora en una emisión de Hoy, sintió que la dulce espera de su primer hijo era un regalo que su madre le mandó desde el cielo para que la ayudara a continuar tras su partida y por esa razón decidió compartir todos los detalles con el público.

Andrea continuó con sus actividades profesionales hasta diciembre de 2022, cuando se retiró temporalmente para dedicarse al cuidado de su bebé. Así pasaron los días hasta que dos días antes de Nochebuena anunció la llegada de Churrito -como nombró a su hijo durante su embarazo- y reveló que llevará por nombre Emilio Estrada Escalona.

Así presentó al nuevo integrante de su familia. (Foto Instagram: @andy_escalona)

De acuerdo con la información que compartió en una publicación de Instagram, el niño pesó 2,900 kilogramos, midió 50 centímetros y nació a las 17:38 horas del 22 de diciembre, por lo tanto llegó bajo el signo zodiacal capricornio.

Después de tratar 8 horas para tratar parto natural, las contracciones estaban fuertes y cero dilatación, La doctora decidió que lo mejor para los dos era cesárea sigo aprendiendo a soltar, fluir, dejar de tener el control [...] la doctora dijo: ‘Ya salió la cabecita (respire)’. Te escuché llorar se me llenaron los ojos de lagrimas y felicidad, al igual que a tu papá.

