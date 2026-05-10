Claudia Sheinbaum felicita a las madres mexicanas: “Que la felicidad que ustedes han sembrado todos los días regrese multiplicada”

La presidenta Claudia Sheinbaum envía un mensaje especial a las madres mexicanas por el Día de las Madres.| (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo 10 de mayo, en el marco del Día de las Madres, desde Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió un mensaje desde su cuenta oficial en ‘X’ para las madres mexicanas:

“Deseo de corazón que todas las mamás mexicanas reciban todos los días el cariño, la alegría y la dicha que merecen. Que la felicidad que ustedes han sembrado todos los días regrese multiplicada en abrazos, sonrisas y momentos hermosos junto a quienes más aman”, expresó la jefa de Estado.

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Sheinbaum también recordó a las mamás de México que, bajo su administración, las mujeres son tema central. Subrayó que por ello, “nos toca reconocer, compartir y valorar el trabajo de cuidados que realizan todos los días, pues es la mejor forma de amar, de agradecer y de construir un México más justo y más feliz para todos”.

La presidenta concluyó su mensaje enviando un “abrazo grande de corazón” a las madres mexicanas.

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