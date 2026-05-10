México

INAPAM 2026: qué restaurantes tendrán descuentos por el Día de las Madres este 10 de mayo

Adultos mayores podrán acceder a promociones de hasta 30% en restaurantes, cafeterías y pastelerías de CDMX y Edomex

Guardar
Google icon
Adultos mayores podrán acceder a promociones de hasta 30% en restaurantes, cafeterías y pastelerías de CDMX y Edomex
Adultos mayores podrán acceder a promociones de hasta 30% en restaurantes, cafeterías y pastelerías de CDMX y Edomex

El Día de las Madres es una de las celebraciones más importantes en México y, para este 10 de mayo de 2026, las personas adultas mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) podrán aprovechar descuentos especiales en diversos restaurantes de la Ciudad de México y el Estado de México.

Las promociones van desde 5 por ciento hasta 30 por ciento de descuento en establecimientos de comida mexicana, japonesa, francesa, vegetariana, cafeterías y pastelerías.

PUBLICIDAD

Entre los lugares más destacados aparecen restaurantes emblemáticos como Bellini Restaurante Giratorio, ubicado en el World Trade Center (WTC), así como opciones más accesibles y familiares como Bisquets Obregón y Darsky Coffee.

Además de representar un apoyo económico, estos descuentos buscan incentivar la convivencia familiar durante una de las fechas con mayor actividad en restaurantes del país.

PUBLICIDAD

Fotografía de una familia multigeneracional sonriendo y comiendo en un restaurante con grandes ventanas. Un adulto mayor muestra una credencial INAPAM en primer plano. Platos variados y vista a la ciudad.
Personas adultas mayores con credencial INAPAM podrán acceder a descuentos especiales en restaurantes, cafeterías y pastelerías de CDMX durante la celebración del Día de las Madres este 10 de mayo de 2026

Restaurantes con descuentos INAPAM para el 10 de mayo

Uno de los establecimientos más populares para celebrar ocasiones especiales es Bellini Restaurante Giratorio, que ofrecerá 15 por ciento de descuento a personas adultas mayores con credencial INAPAM vigente. El lugar es conocido por su vista panorámica de la Ciudad de México y por su concepto giratorio en el piso 45 del WTC.

Otra de las opciones más atractivas es Montmartre Bistro, restaurante especializado en cocina francesa ubicado en la colonia San Miguel Chapultepec, el cual tendrá un descuento del 20 por ciento, uno de los porcentajes más altos entre los restaurantes considerados “premium”.

Para quienes buscan opciones más económicas o casuales, Darsky Coffee ofrecerá 20 por ciento de descuento en alimentos y bebidas. Mientras tanto, Bisquets Obregón aplicará una rebaja del 11 por ciento en distintas sucursales de la capital.

También destacan otros restaurantes con promociones para el Día de las Madres:

  • Tortas Albaricoque: entre 10% y 15% de descuento.
  • Restaurante El Sazón de Mayte: 20%.
  • Green Bar: 15%.
  • Curado: 10%.
  • Daruma: 10%.
  • Restaurante Chilpa: 10%.
  • Restaurante Vegetariano Lindavista: 5%.
  • Nuevo Tehuacán: 10%.
  • Mocaba Café: 5%.

Las promociones abarcan diferentes zonas de la capital, desde colonias como Roma, Juárez y Nápoles hasta zonas del norte de la ciudad y municipios mexiquenses como Naucalpan.

Interior de restaurante de lujo en el WTC de Ciudad de México de noche. Mesa con platos gourmet, copas de vino, credencial INAPAM, y vista nocturna de la ciudad.
Personas adultas mayores con credencial INAPAM podrán acceder a descuentos especiales en restaurantes, cafeterías y pastelerías de CDMX durante la celebración del Día de las Madres este 10 de mayo de 2026

Cafeterías y pastelerías también tendrán promociones

Además de restaurantes, varias cafeterías y pastelerías participarán con descuentos especiales para quienes presenten la tarjeta INAPAM.

Entre las promociones más destacadas se encuentran Pastelería Moni, que ofrecerá hasta 30 por ciento de descuento, así como Pastelería Venecia y Delizia Pastelería, con rebajas de 20 por ciento y 15 por ciento, respectivamente.

Otras opciones incluyen:

  • Pastelería Patricia Ramírez Herrera: 10%.
  • Pastelería La Florida: 10%.
  • Starloks Coffee: 10% más promoción especial.

Estos beneficios pueden ser útiles para familias que planean celebrar en casa o complementar el festejo con postres y café.

Recomendaciones para aprovechar los descuentos INAPAM

Las autoridades y establecimientos recomiendan a las personas interesadas llevar su credencial INAPAM vigente, ya que será indispensable para acceder a las promociones.

También sugieren reservar con anticipación, debido a que el 10 de mayo suele ser una de las fechas con mayor demanda en restaurantes de la Ciudad de México.

Otro punto importante es verificar si el descuento aplica en todas las sucursales, ya que algunos establecimientos pueden limitar las promociones a ciertas ubicaciones participantes.

La credencial INAPAM permite acceder a descuentos no solo en restaurantes, sino también en transporte, medicamentos, tiendas de autoservicio, actividades culturales y diversos servicios en todo el país.

Temas Relacionados

INAPAMDía de las Madres2026CDMXEdomexdescuentosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

No solo le cantes el Ratón Vaquero: 5 manualidades ingeniosas para celebrar a mamá en su día

Olvida los regalos de última hora: estas 5 manualidades creativas y fáciles harán que el Día de las Madres sea inolvidable para mamá. ¡Hazlas en casa!

No solo le cantes el Ratón Vaquero: 5 manualidades ingeniosas para celebrar a mamá en su día

¡Día de las Madres lluvioso! Si vas a salir este domingo 10 de mayo, prepara tu paraguas: reportan posible caída de granizo

Las autoridades indicaron que se prevé ambiente caluroso, cielo medio nublado a nublado, lluvias muy fuertes puntuales y actividad eléctrica

¡Día de las Madres lluvioso! Si vas a salir este domingo 10 de mayo, prepara tu paraguas: reportan posible caída de granizo

Ángela Aguilar enfrenta críticas tras mostrar a su perro en la cama de la hija de Nodal

El cantautor difundió en Instagram imágenes del cuarto en su residencia de Texas, destinado para su hija

Ángela Aguilar enfrenta críticas tras mostrar a su perro en la cama de la hija de Nodal

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

Las comunidades indígenas exigieron a los gobiernos estatal y federal que atiendan sus llamados para evitar más muertes en la región

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 10 de mayo

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 10 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

Así fue el ataque a la vivienda de Rubén Rocha Moya en Culiacán: agresor llevaba un sobrero y armas largas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de mayo: procesan a Roxana “N” por la muerte de su hijo en Mexicali

Denuncias por extorsión y fraude aumentan en el Edomex: autoridades llaman a reportar al 089

Llega de Colombia y cae en el AICM: FGR aprehende a hombre por delincuencia organizada y explotación sexual

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar enfrenta críticas tras mostrar a su perro en la cama de la hija de Nodal

Ángela Aguilar enfrenta críticas tras mostrar a su perro en la cama de la hija de Nodal

Carlos Rivera desata euforia con Ha*Ash y Yuri en el concierto más grande de su carrera

Sofía Niño de Rivera causa polémica por crítica al sentimentalismo del Día de las Madres

Ellas son las JNS que “sin rencores” fueron a la boda de Karla Díaz y Daniel Dayz

Así fueron las lujosas fiestas de la boda entre Karla Díaz y Daniel Dayz: su vestido valdría miles de pesos

DEPORTES

Las tres sedes mexicanas del Mundial 2026: estadios, capacidad y partidos en CDMX, Monterrey y Guadalajara

Las tres sedes mexicanas del Mundial 2026: estadios, capacidad y partidos en CDMX, Monterrey y Guadalajara

¡Cuidado! Migración puede rechazar tu entrada a México si te falta alguno de estos documentos

“Lo más elemental como árbitro es saberte las reglas”, Francisco Chacón habla sobre polémica de Katia Itzel García en el juego de Cruz Azul vs Atlas

Quién es Santiago Sandoval, el jugador de 18 años que le dio el pase a Chivas rumbo a las semifinales

Estos son los jugadores de Serbia que la Selección Mexicana tendrá que cuidar para su partido en Toluca