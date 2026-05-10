INAPAM 2026: qué restaurantes tendrán descuentos por el Día de las Madres este 10 de mayo

Adultos mayores podrán acceder a promociones de hasta 30% en restaurantes, cafeterías y pastelerías de CDMX y Edomex

El Día de las Madres es una de las celebraciones más importantes en México y, para este 10 de mayo de 2026, las personas adultas mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) podrán aprovechar descuentos especiales en diversos restaurantes de la Ciudad de México y el Estado de México.

Las promociones van desde 5 por ciento hasta 30 por ciento de descuento en establecimientos de comida mexicana, japonesa, francesa, vegetariana, cafeterías y pastelerías.

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Entre los lugares más destacados aparecen restaurantes emblemáticos como Bellini Restaurante Giratorio, ubicado en el World Trade Center (WTC), así como opciones más accesibles y familiares como Bisquets Obregón y Darsky Coffee.

Además de representar un apoyo económico, estos descuentos buscan incentivar la convivencia familiar durante una de las fechas con mayor actividad en restaurantes del país.

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Personas adultas mayores con credencial INAPAM podrán acceder a descuentos especiales en restaurantes, cafeterías y pastelerías de CDMX durante la celebración del Día de las Madres este 10 de mayo de 2026

Restaurantes con descuentos INAPAM para el 10 de mayo

Uno de los establecimientos más populares para celebrar ocasiones especiales es Bellini Restaurante Giratorio, que ofrecerá 15 por ciento de descuento a personas adultas mayores con credencial INAPAM vigente. El lugar es conocido por su vista panorámica de la Ciudad de México y por su concepto giratorio en el piso 45 del WTC.

Otra de las opciones más atractivas es Montmartre Bistro, restaurante especializado en cocina francesa ubicado en la colonia San Miguel Chapultepec, el cual tendrá un descuento del 20 por ciento, uno de los porcentajes más altos entre los restaurantes considerados “premium”.

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Para quienes buscan opciones más económicas o casuales, Darsky Coffee ofrecerá 20 por ciento de descuento en alimentos y bebidas. Mientras tanto, Bisquets Obregón aplicará una rebaja del 11 por ciento en distintas sucursales de la capital.

También destacan otros restaurantes con promociones para el Día de las Madres:

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Tortas Albaricoque: entre 10% y 15% de descuento.

Restaurante El Sazón de Mayte: 20%.

Green Bar: 15%.

Curado: 10%.

Daruma: 10%.

Restaurante Chilpa: 10%.

Restaurante Vegetariano Lindavista: 5%.

Nuevo Tehuacán: 10%.

Mocaba Café: 5%.

Las promociones abarcan diferentes zonas de la capital, desde colonias como Roma, Juárez y Nápoles hasta zonas del norte de la ciudad y municipios mexiquenses como Naucalpan.

Personas adultas mayores con credencial INAPAM podrán acceder a descuentos especiales en restaurantes, cafeterías y pastelerías de CDMX durante la celebración del Día de las Madres este 10 de mayo de 2026

Cafeterías y pastelerías también tendrán promociones

Además de restaurantes, varias cafeterías y pastelerías participarán con descuentos especiales para quienes presenten la tarjeta INAPAM.

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Entre las promociones más destacadas se encuentran Pastelería Moni, que ofrecerá hasta 30 por ciento de descuento, así como Pastelería Venecia y Delizia Pastelería, con rebajas de 20 por ciento y 15 por ciento, respectivamente.

Otras opciones incluyen:

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Pastelería Patricia Ramírez Herrera: 10%.

Pastelería La Florida: 10%.

Starloks Coffee: 10% más promoción especial.

Estos beneficios pueden ser útiles para familias que planean celebrar en casa o complementar el festejo con postres y café.

Recomendaciones para aprovechar los descuentos INAPAM

Las autoridades y establecimientos recomiendan a las personas interesadas llevar su credencial INAPAM vigente, ya que será indispensable para acceder a las promociones.

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También sugieren reservar con anticipación, debido a que el 10 de mayo suele ser una de las fechas con mayor demanda en restaurantes de la Ciudad de México.

Otro punto importante es verificar si el descuento aplica en todas las sucursales, ya que algunos establecimientos pueden limitar las promociones a ciertas ubicaciones participantes.

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La credencial INAPAM permite acceder a descuentos no solo en restaurantes, sino también en transporte, medicamentos, tiendas de autoservicio, actividades culturales y diversos servicios en todo el país.