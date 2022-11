Pati Chapoy contradijo a Miguel Bosé y aseguró que nunca fue vetado por Raúl Velasco

El cantante comenzó su carrera profesional cuando rondaba por los 21 años. (Foto Europa Press // Foto Instagram: @chapoypati // Foto: CUARTOSCURO)

Miguel Bosé continúa envuelto en escándalos por sus revelaciones en su bioserie Yo, seré y su nuevo libro Bosé, historia secreta de mis mejores canciones. Fue durante la presentación de dicho escrito donde confesó que durante sus inicios profesionales en México enfrentó obstáculos para poder presentarse en Siempre en Domingo porque habría sido vetado por Raúl Velasco. Como era de esperarse su anécdota sorprendió a todos menos a Pati Chapoy, quien lo desmintió contando su versión de lo sucedido.

Fue durante un emisión de Ventaneando donde se transmitió un fragmento de una conferencia que el intérprete español ofreció en la Feria Internacional del Libro [FIL] de Guadalajara con motivo del lanzamiento de su nuevo libro. Ahí se sinceró sobre la relación laboral que habría tenido con el famoso presentador mexicano que falleció hace casi 20 años.

A mí Raúl Velasco me prohibió [vetó] durante años, no me quería. Me decía: ‘Mira ahora, este pinch* españolito viene a enseñarnos a la juventud mexicana qué hacer’ y me prohibió.

Miguel Bosé señaló que durante su primer participación del programa no contó con el respaldo de Raúl Velasco, pues no asistió a las grabaciones, pero en la segunda ocasión sí y fue bastante incómoda porque lo cuestionó sobre el trasfondo de su polémico tema Salamandra.

“La primera vez que hice Siempre en Domingo, siempre lo mismo, así lo llamábamos, lo grabé y él no estaba, pero la segunda vez oí cuándo sin querer Salamandra y me dice: ‘Oye, por qué no nos explicas lo que quieres decir en el texto de Salamandra’, yo me quería morir, porque dije: ‘Que mala suerte, o sea tantos años por fin llegó y voy a tener que empezar a hablar del porno aquí en directo’”, dijo.

Sus declaraciones sorprendieron a Pati Chapoy, quien no pudo evitar aclarar lo sucedido, pues cuando Miguel Bosé probó suerte en tierras aztecas ella trabajaba con Raúl Velasco. Con base en su experiencia en Siempre en Domingo aseguró que su ex jefe habría tenido un excelente trato con el cantante.

“Lo que yo vi durante todos los años que él se presentó en Siempre en Domingo fue un buen trato, invariablemente. Él está diciendo que Raúl lo vetó, yo voy a poner sobre la mesa por qué no es cierto que lo haya vetado. Me imagino que ya se le olvidó, está inventando o simplemente se perdió en la platica que tuvo en la FIL”, comenzó.

Raúl Velasco, mientras dirigía y producía “Siempre en Domingo”, tenía una empresa que se dedicaba a organizar las giras de muchos cantantes. Una de las giras que manejó durante mucho tiempo en su propia empresa fue con Miguel Bosé [...] ustedes creen que si Raúl tenía el negocio de la gira de Miguel Bosé por la República Mexicana lo iba a vetar de “Siempre en Domingo”... pues obviamente no.

Todo eso en el ámbito profesional, sin embargo, la titular del programa de espectáculos no descartó la posibilidad de que existieran diferencias personales entre el conductor mexicano y el artista español: “Eso es lo que yo viví, lo que les puedo platicar, vaya usted a saber”.

