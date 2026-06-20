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Junto a dos texanas armadas cae El Nico, líder criminal del Cártel de Juárez, vinculado al Cártel de Sinaloa

“El Comandante Nico”, de 26 años, identificado por la corporación como presunto líder criminal y generador de violencia en la zona de El Valle de Juárez

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Nicolás P. V. alias El Nico, p´resunto líder del Cártel de Juárez, vinculado al Cártel de Sinaloa fue capturado en un vehículo con placas de Texas Foto: (SSPE)
Nicolás P. V. alias El Nico, p´resunto líder del Cártel de Juárez, vinculado al Cártel de Sinaloa fue capturado en un vehículo con placas de Texas Foto: (SSPE)

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuhua detuvo la noche del 19 de junio en Ciudad Juárez a Nicolás P. V., alias “El Nico” o “El Comandante Nico”, de 26 años, identificado por la corporación como presunto líder criminal y generador de violencia en la zona de El Valle de Juárez; al momento del arresto viajaba en un Audi negro con placas de Texas acompañado por dos mujeres originarias de El Paso, y los agentes le aseguraron seis armas largas, cargadores abastecidos y cartuchos de uso exclusivo militar.

El decomiso incluyó cinco fusiles calibre .223 y un arma larga 7.62x39 milímetros, conocida popularmente como “cuerno de chivo”. También fueron asegurados cargadores completamente abastecidos, cartuchos útiles y el vehículo de alta gama en el que circulaban los detenidos.

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La intervención ocurrió en el cruce del bulevar Gómez Morín y la calle Faraday, en la colonia Partido Senecú. La acción policial se realizó la noche del viernes, cuando agentes estatales interceptaron la unidad en la que se desplazaba el presunto operador criminal.

Junto con Nicolás P. V. fueron detenidas Iraís R. A., de 35 años, y Anabel C., de 20 años, ambas originarias de El Paso, Texas. Los tres quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para que se determinara su situación jurídica.

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Primer plano de las manos de una mujer esposadas, vestida con una camiseta blanca de manga corta, mostrando las esposas metálicas.
Las manos de una mujer están esposadas, mostrando la situación de detención o arresto por parte de las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detenido ya era un objetivo prioritario en el Valle de Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado consideraba a “El Nico” como un objetivo prioritario. La dependencia lo ubicaba como pilar operativo de un grupo criminal que mantenía bajo asedio la zona de El Valle de Juárez.

Ese seguimiento no comenzó con la captura. Durante febrero se había desplegado un operativo para dar con su paradero, después de que las autoridades lo identificaron como principal generador de violencia y líder de una célula que operaba en esa franja del estado.

La información oficial también lo ubicó como integrante de un grupo delictivo que trabajaba para el cártel de Sinaloa, en la facción de “Mayito Flaco”. En otra versión del mismo caso, el detenido fue referido como sicario del Cártel de Juárez y líder criminal en la misma región fronteriza.

El presunto jefe delictivo era originario de El Porvenir, en el Valle de Juárez. Su captura se realizó fuera de esa zona, en una de las vialidades más transitadas de Ciudad Juárez.

El aseguramiento abrió una investigación por armas de uso exclusivo militar

La autoridad estatal indicó que el caso se turnó para investigaciones por la probable responsabilidad de los detenidos en delitos relacionados con la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El expediente quedó en manos de la autoridad federal por el tipo de armamento y municiones localizadas.

La revisión al Audi negro permitió ubicar un arsenal que las autoridades describieron como poder de fuego de alto calibre. El aseguramiento abarcó las seis armas largas, los cargadores y los cartuchos útiles de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El vocero de la corporación, Jorge Armendáriz, confirmó la detención e indicó que el operativo se concretó en Partido Senecú. La captura cerró una búsqueda activa que las autoridades habían intensificado desde febrero.

La detención también colocó bajo custodia a las dos mujeres estadounidenses que viajaban con el presunto líder criminal. Hasta ese momento, la autoridad únicamente informó sus edades, su lugar de origen y que se encontraban dentro del automóvil al momento de la intervención.

• La SSPE detuvo en Ciudad Juárez a Nicolás P. V., “El Nico” o “El Comandante Nico”, de 26 años, señalado como presunto líder criminal en El Valle de Juárez.• En el Audi negro con placas de Texas fueron aseguradas 6 armas largas, entre ellas cinco fusiles calibre .223 y un arma 7.62x39 milímetros, además de cargadores y municiones de uso exclusivo militar.• Junto con el detenido capturaron a dos mujeres de El Paso, Texas, y los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación.

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