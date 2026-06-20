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Confunden a Fher de Maná con una leyenda de la WWE en el Mundial 2026

El líder de la banda de rock mexicana ha estado en el centro de atención luego de su participación en la inauguración de la Copa del Mundo

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Fher Olvera, de cabello largo y rubio, con chaqueta azul brillante y camiseta negra con una cruz de tachuelas, gesticulando con su mano derecha
El cantante se ha consolidado como uno de los artistas más importantes de nuestro país. (Instagram: Maná)

Pese a que fue uno de los artistas encargados de la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026, Fher de Maná fue confundido con una de las máximas estrellas de la WWE, situación que se viralizó y hasta el propio luchador bromeó con esta comparación.

Los hechos ocurrieron durante el partido entre México vs Corea del Sur del Mundial en el Estadio Guadalajara. En una escena que pasó de la transmisión de televisión a las redes sociales y terminó en una broma entre ambas figuras públicas. Las cámaras enfocaron al vocalista de Maná en el estadio y lo identificaron por error como el luchador.

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La confusión se volvió viral casi de inmediato. La imagen llegó hasta el propio Chris Jericho, quien reaccionó en sus plataformas digitales con una publicación del momento. “Al parecer me divierto en el Mundial”, escribió el integrante de AEW junto a la captura en la que aparecía el compositor tapatío en las gradas. La publicación generó miles de interacciones entre sus seguidores.

El músico fue presentado como el mítico luchador canadiense, algo que el propio Jericho tomó a broma.
El músico fue presentado como el mítico luchador canadiense, algo que el propio Jericho tomó a broma. (IG Chris Jericho)

El intercambio no se quedó en una sola publicación. Fher, cantante de la banda mexicana, también entró a la conversación y respondió en la misma imagen con tres emojis de carcajadas, con lo que se sumó al tono de broma que marcó toda la anécdota.

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Usuarios en redes se vuelven locos con la comparativa

La equivocación televisiva provocó una oleada de reacciones entre usuarios de redes sociales, que comenzaron a comparar los rasgos físicos de ambos. Según esos comentarios, el parecido se sostiene en varios puntos visibles:

  • una complexión facial similar
  • barba de estilo casi idéntico
  • cabello largo y rubio
  • una apariencia general que, en cámara, alimentó la confusión

Diversos comentarios hicieron referencia a la carrera musical de ambos y hasta pidieron una colaboración para poder hacer realidad esta borma. Entre los comentarios destacaron:

  • “Fozzy ft Maná: Labios compartidos remix”.
  • “Que si se animan para una colaboración”.
  • “A ver, mi Chris, échese la de Oye mi amor“.
  • “Mashup entre Judas y Mariposa Traicionera”.

Más allá del parecido, el episodio también conectó dos trayectorias con un punto en común: la música. Chris Jericho no solo es una figura de la lucha libre, también encabeza la banda de rock Fozzy y canta “Judas”, tema que sonó recientemente en Wembley Stadium.

(Foto: Instagram/chrisjerichofozzy)
El legendario luchador es recordado por los fanáticos de la lucha tras su paso por tierras mexicanas. (Foto: Instagram/chrisjerichofozzy)

Maná, la icónica banda que ser robó el corazón de Dua Lipa

En el caso del músico tapatío, su presencia en el mercado latinoamericano se sostiene en canciones que han cruzado fronteras. Entre ellas aparece “Oye mi amor”, tema que volvió a tener eco internacional cuando cantó a dueto con Dua Lipa durante su visita al país.

La mezcla de lucha libre, futbol y música detonó cientos de memes y comparaciones gráficas en distintas plataformas. Los seguidores de ambos comenzaron a imaginar un encuentro cara a cara entre el cantante y el gladiador a partir de una confusión que nació en plena transmisión del partido.

Ese entusiasmo también abrió espacio a especulaciones sobre una posible colaboración en México. Entre los comentarios de aficionados apareció la idea de una presentación compartida que uniera el repertorio latino de Maná con el perfil rockero del canadiense.

El escenario luce todavía más atractivo para quienes siguen de cerca ese cruce entre industrias. Las alianzas recientes entre empresas extranjeras y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) abonaron a la expectativa de ver a superestrellas internacionales en la capital mexicana.

A eso se suma el regreso de AEW a México para organizar Grand Slam México por segundo año consecutivo. Esa visita alimenta la posibilidad de que Jericho vuelva al país en un momento en que su nombre ya circula entre fanáticos mexicanos por un motivo muy distinto al cuadrilátero.

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