Siempre en Domingo: los conflictos que protagonizó Raúl Velasco en Televisa

Raúl Velasco fue de los personajes más polémicos de la televisión ya que se caracterizó por rechazar abiertamente a muchos artistas, haciendo caer su carrera (Foto: Instagram/@siempreendomingofans)

Raúl Velasco pasó a la historia de la televisión mexicana gracias a los fuertes comentarios que daba a los artistas que se presentaba en su programa, Siempre en Domingo, uno de los más populares de Televisa. Desde un reproche en vivo de Joan Sebastian, cuando Cepillín reveló que fue vetado de la televisora por Velasco o cuando Lucha Villa se obligada por él a dejar la Fábrica de sueños, hasta la vez que el conductor no quiso presentar a Hombres G, fueron algunos conflictos que Raúl protagonizó y hasta hoy son recordados.

¿Por qué Raúl Velasco regañó en vivo a Coque Muñiz?

El regaño que sufrió Coque Muñiz aún es de los momentos más populares del programa debido a lo incómodo de la situación (Captura de pantalla: YouTube/Thantelius)

Uno de los momentos más bochornosos de la televisión nacional fue la vez que Coque Muñiz se presentó en el programa como finalista del Festival de la OTI. El entonces joven artista comenzó a cantar, cuando se extrañó por cómo su voz sonaba, pues su interpretación no estaba resultando tan bien como se esperaba.

Velasco bajó del escenario a Muñiz a media canción para regañarlo enfrente de todo su público, aunque sin hablar al micrófono, lo que estaba consternando a todos los presentes y televidentes. Acto seguido, el presentador dijo: “Estoy diciéndole a Jorgito que me parece que debemos de ser justos y equitativos con todos los que participan en el festival”.

Según el conductor, Muñiz se había presentando con playback, algo que el cantante siempre negó. Pese a que esto tuvo un buen fin, marcó la carrera de Coque.

Cuando Cepillín destapó que Raúl Velasco lo sacó de Televisa

González siempre culpó a Velasco y su afán por ser el más visto de la televisión por su veto en la empresa de los Azcárraga (Foto: Captura de YouTube-cringevision)

Otro de los grandes conflictos que protagonizó Raúl Velasco fue cuando Cepillín aseguró que el presentador intentó vetarlo de Televisa en varias ocasiones porque no lo consideraba una estrella, hasta que logró sacarlo de la empresa.

Y es que una vez que Ricardo González conquistó al público de todas las edades, convirtiéndose en uno de los personajes más importantes con su programa El show de Cepillín, le dieron la noticia de que éste salía del aire, sin explicación alguna.

El Ricardo aseguraba que esto fue por culpa de Velasco ya que no quería competencia en rating y logró convencer a Emilio El Tigre Azcárraga de, inclusive, vetarlo.

¿Cómo Lucha Villa fue vetada de Televisa?

Antes de su disputa, Raúl y Lucha mantenían una fuerte amistad, motivo por el que ella asistió en varias ocasiones el programa (Foto: captura de pantalla/YouTube)

A quien también habrían vetado de la televisora de San Ángel a causa de Raúl Velasco fue a Lucha Villa, según Mitzy.

El diseñador michoacano ha asegurado que Lucha una vez se quejó con el conductor porque la paga que le daban por presentarse en Siempre en Domingo no era equivalente a lo que ella gastaba en arreglarse para subirse a ese escenario.

Este comentario habría molestado tanto a Velasco que pidió que la Grandota de Camargo nunca más pisara Televisa, motivo por el que ella tuvo que buscar una oportunidad en TV Azteca.

"Siempre en Domingo" fue uno de los programas con mayor rating de Televisa, logrando posicionarse en todo Latinoamérica (Foto: Twitter / @Trastienda_13)

Otro controversial episodio dentro de Siempre en Domingo fue cuando Velasco pidió disculpas a las familias mexicanas por tener en el programa a Hombres G.

Pese a que este episodio fue recordado con cariño por los integrantes de la agrupación, en su momento causó confusión en el público, pues de esa forma externó rechazo a las letras de sus canciones.

¿Por qué Joan Sebastian le reclamó a Raúl Velasco?

Joan Sebastian aprovechó la oportunidad para encarar a Raúl Velasco por tantos rechazos que sufrió (Captura: YouTube/Jose luis Jacobo Maciel)

En otra ocasión, fue Joan Sebastian quien confrontó en vivo a Raúl, cuando se encontraba promocionando su tema Veinticinco Rosas.

El Rey del Jaripeo le reprochó al conductor que, al inicio de su carrera, Velasco rechazó repetidas ocasiones, diciéndole que no tenía tiempo para hablar con él ni para escucharlo. No obstante, Figueroa aseguró que no le guardaba rencor al presentador, pues esto lo orilló a esforzarse más hasta que Raúl lo buscara.

Cuando Raúl Velasco llamó “corrientota” a Thalía

Thalía fue criticada por Velasco debido a la forma en que la vestían para cantar (Captura de pantalla: YouTube)

Otro de los momentos más polémicos y recordados del programa fue cuando Raúl llamó “corrientota” a Thalía, aunque fue para darle un comentario que en ese momento todos consideraron positivo, no fue la mejor elección de palabras.

Luego de que la intérprete de Marimar se presentó en Siempre en Domingo, el presentador comentó: “Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día”, segmento que hasta hoy circula en redes sociales.

Thalía reaccionó con una sonrisa debido a que anteriormente, Velasco le había dicho que, a pesar de que es bonita, lucía mal con el vestuario que le habían puesto, comentario al que la cantante sólo pudo responder: “Ay, qué feo eres!”.

