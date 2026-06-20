Secuestran a hermano de desaparecido, madre suplica su liberación y lo regresan, de su otro hijo aún no se sabe nada

David Armenta fue liberado horas después de haber sido privado de la libertad en la comunidad de La Tinaja, en Salamanca, un caso que volvió a golpear a una familia que desde el 25 de febrero de 2025 buscó a otro de sus hijos, Luis Ángel Alvarado, desaparecido tras ser sacado de su casa por hombres armados.

La privación de la libertad ocurrió la madrugada de este martes y, según testigos, cuatro hombres armados que viajaban en motocicletas interceptaron a David cuando estaba afuera de una tienda, justo después de salir de trabajar. La familia fue avisada de inmediato y activó una alerta para tratar de ubicarlo.

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Horas más tarde, mientras sus familiares seguían despiertos a la espera de noticias, David regresó a su domicilio con golpes en distintas partes del cuerpo. Sus allegados agradecieron que volviera con vida, aunque dijeron que desconocían el motivo del ataque.

La línea de investigación permaneció reservada por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. La familia señaló que hasta ese momento no sabía por qué se lo habían llevado.

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La familia denunció falta de apoyo tras la agresión

En la comunidad no se observó presencia de patrullas ni un refuerzo de vigilancia después de lo ocurrido. Tampoco hubo resguardo en el domicilio de la familia.

Los parientes de David dijeron que ninguna autoridad, de ningún nivel de gobierno, se había acercado para ofrecer medidas de seguridad ni apoyo emocional o psicológico. Esa ausencia se dio en medio del temor que dejó un segundo ataque contra el mismo núcleo familiar.

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El caso adquirió otra dimensión porque David Armenta era hermano de Luis Ángel Alvarado, quien seguía desaparecido desde hace más de un año. La nueva agresión sembró miedo entre sus familiares, que ya estaban integrados a la búsqueda de su otro hijo y hermano.

La mamá y la hermana de ambos formaron parte del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Se sumaron después de la desaparición de Luis Ángel, ocurrida la madrugada del 25 de febrero de 2025 en la misma comunidad de La Tinaja.

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Luis Ángel seguía desaparecido a un año del primer caso

De acuerdo con el relato de la familia, hombres armados que dijeron ser agentes ministeriales irrumpieron en el hogar de Luis Ángel y se lo llevaron bajo amenazas. Desde entonces no hubo noticias sobre su paradero.

A un año de esa desaparición, la familia afirmó que no tenía más información por parte de la fiscalía estatal ni avances en la localización del joven. Esa falta de resultados se mantenía incluso después de que la madre y la hermana ingresaron a un colectivo de búsqueda para tratar de encontrarlo.

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Soledad Amezquita, madre de ambos, describió lo ocurrido como una “muerte en vida” porque, dijo, le arrebataron todo. Su testimonio retrató el desgaste de una familia que primero enfrentó la desaparición de un hijo y después la privación de la libertad de otro.

Antes de que David reapareciera, familiares y personas cercanas difundieron una ficha de búsqueda y pidieron ayuda de la ciudadanía para obtener datos que ayudaran a localizarlo. También solicitaron que cualquier información fuera comunicada de manera anónima al 911.

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La alerta por David se activó durante la tarde-noche del lunes y se extendió hasta la madrugada del martes. El reporte de su liberación cerró esa búsqueda inmediata, pero no modificó la incertidumbre por el caso de su hermano.

Este episodio se sumó a otros hechos de privación ilegal de la libertad registrados en la región, un delito que siguió afectando a familias de Salamanca. En este caso, la repetición de la violencia sobre una misma familia profundizó la consternación entre personas buscadoras y habitantes de La Tinaja.

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El regreso de David con vida no eliminó las preguntas sobre quiénes se lo llevaron, por qué lo hicieron y qué pasará con la investigación. Tampoco cambió el hecho de que la familia continuó esperando noticias de Luis Ángel, cuyo paradero siguió sin conocerse.

David Armenta fue privado de la libertad en La Tinaja por 4 hombres armados en motocicletas y regresó horas después con golpes.

La familia denunció que no recibió vigilancia, protección ni apoyo psicológico de autoridades tras la agresión.

David era hermano de Luis Ángel Alvarado, desaparecido desde el 25 de febrero de 2025, y a un año de ese caso no había avances en su localización.