México

Enfermera que maltrató a la abuela de Laura Zapata fue condenada a 4 años de prisión

La actriz informó que la justicia llegó para Eva Mange

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Laura Zapata Eva Mange muerte
Eva Mange murió a los 104 años de edad (Foto: Instagram/@laurazapataoficia)

La actriz Laura Zapata informó que una sentencia de 4 años de prisión fue dictada contra Jessica de Jesús Martínez, enfermera que trabajó en la residencia donde estaba internada su abuela Eva Mange, en un fallo que ella presentó como una resolución por negligencia y omisión de cuidados a unos días de que se cumplan cuatro años de la muerte de doña Eva, el próximo 24 de junio.

La propia actriz dio a conocer la resolución en su cuenta de X ayer 19 de junio. En ese mensaje sostuvo que la justicia “finalmente llegó” para su abuela y celebró que las autoridades fallaran a su favor en la demanda penal que promovió tras su fallecimiento.

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El caso volvió a colocar en el centro las condiciones de cuidado de las personas adultas mayores. Zapata dijo que la resolución no solo representa una victoria para su familia, sino una esperanza para personas de la tercera edad que han sido víctimas de maltrato, abandono, abuso o indiferencia.

La condena llega casi cuatro años después de la muerte de Eva Mange

Laura Zapata se encargó del cuidado de su abuela, Eva Mange (Instagram: laurazapataoficial)
Laura Zapata se encargó del cuidado de su abuela, Eva Mange (Instagram: laurazapataoficial)

La denuncia de Zapata contra la mujer que hoy fue declarado culpable fue interpuesta en 2022.

La actriz vinculó el deterioro de salud de su abuela con el trato que recibió en la residencia Le grand senior living. Doña Eva murió después del deterioro que sufrió su salud, entre ello una escara de 9 centímetros de profundidad en su cuerpo.

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En el mensaje difundido en redes, Zapata escribió: “Hoy mi corazón descansa un poco más en paz, la justicia llegó, finalmente, para mí abuela, doña Eva Mange Marquez, hoy se dictó una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión contra quien le causó tanto dolor y tanto daño”.

Ese mismo posicionamiento incluyó una dimensión pública del caso. La actriz afirmó: “Esta resolución no representa únicamente una victoria para mi familia, representa una esperanza para miles de personas adultas mayores, que han sido víctimas de maltrato, abandono, abuso o indiferencia”.

Zapata presenta el caso como un precedente sobre el trato a adultos mayores

Laura Zapata asegura que enfermera de su abuela es cómplice
Laura Zapata continuará el proceso legal por muerte de Eva Mange Cuartoscuro

Meses antes, la actriz ya había explicado que su insistencia en buscar una sanción no se limitaba a su caso familiar. Sostuvo que también buscaba dignificar el estilo de vida de las personas adultas mayores.

En otra parte de su mensaje, la actriz expresó: “Mi abuela se convirtió en un símbolo de una causa mucho más grande: la defensa de la dignidad humana en la última etapa de la vida, ninguna persona merece ser vulnerada por su edad, por su fragilidad o por su dependencia; hoy se abre un precedente importante, hoy se envía un mensaje claro: los abusos contra nuestros adultos mayores no deben quedar impunes”.

Al final de su publicación Laura agradeció a las personas que la acompañaron durante el proceso y reconoció la labor de las autoridades. Eva Mange murió a los 104 años.

A finales de septiembre de 2025, durante una comparecencia en juzgados del Estado de México, Zapata habló del impacto emocional que le generó el caso. Ese día también atribuyó a la cuidadora la responsabilidad de las úlceras por presión que presentó su abuela y describió otros episodios que, según su versión, aumentaron su sufrimiento.

La versión de la defensa fue distinta. Jessica Martínez negó las acusaciones y sostuvo que actuó siguiendo instrucciones de Laura Zapata.

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