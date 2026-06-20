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Sheinbaum confirma qué sigue para la CNTE tras levantar el plantón en el Zócalo

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación confirmaron el cese de la huelga nacional en CDMX y otros estados

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Claudia Sheinbaum confirma la ruta que seguirá el Gobierno Federal con la CNTE. (Cuartoscuro/Presidencia)
Claudia Sheinbaum confirma la ruta que seguirá el Gobierno Federal con la CNTE. (Cuartoscuro/Presidencia)

Desde Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la ruta que seguirá el Gobierno Federal con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de que este sábado 20 de junio el magisterio confirmara el cese de la huelga nacional y el inicio de una nueva fase.

Tras ser cuestionada por medios de comunicación, la mandataria mexicana adelantó que seguirán con las consultas a las y los maestros para consensuar la posible desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM):

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Nosotros en agosto, iniciamos la consulta, escuela por escuela, en agosto”.

Una ruta para eliminar a la USICAMM

Tras una jornada de protestas magisteriales que se intensificaron con la inauguración del Mundial en CDMX, las cuales parecían no tener solución tras varias mesas de diálogo fallidas con titulares del Gobierno Federal, el pasado 12 de junio la presidenta dio a conocer que se irían de manera “directa”, descartando una reunión con los integrantes de la Coordinadora.

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“Vámonos directo... Más de un millón de maestros; ¿para qué seguimos solamente encerrados en una discusión que no nos está llevando a ninguna salida?”, sentenció la mandataria ante la renuncia de la CNTE que le pedía una reunión para tratar el tema de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

La presidenta conminó a hablar sin intermediarios con el magisterio: “¿Por qué estar nada más encerrados en una representación sin saber realmente si se informa a todos de los acuerdos o propuestas que se hacen?”.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, aseguró que las protestas de la CNTE se desarrollarán de forma pacífica durante la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

También condenó que la Coordinadora haya decidido marchar hasta Calzada de Tlalpan en pleno día de la inauguración del Mundial y descartó que hubiera avances en las mesas de diálogo donde participaban los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y de la Secretaría de Gobernación (Segob):

“Pero se hicieron muchísimas propuestas; todavía ayer se quedaron varias horas en la Secretaría de Gobernación y al final decidieron hacer una manifestación. Bueno, nosotros tampoco podemos quedarnos nada más en esas reuniones”.

Esta es la ruta que dio a conocer Mario Delgado

Mario Delgado, quien encabeza la SEP, dio a conocer el 3 de junio la ruta legislativa trazada para desaparecer la USICAMM, tal como la presidenta se comprometió, dejando establecidas las siguientes fechas:

  • El 15 de junio - Instalación de una mesa plural para la elaboración de una propuesta de Iniciativa de reforma.
  • Del 16 de junio al 20 de julio - Diagnóstico de la situación actual:
  • Del 21 de julio al 17 de agosto - Elaboración del proyecto de Iniciativa de reforma.
  • Del 18 al 31 de agosto - Consulta democrática al magisterio.
  • El 14 de septiembre - Presentación de la Iniciativa ante el Congreso de la Unión.
Propuesta de Mario Delgado para desaparecer la USICAMM.
Propuesta de Mario Delgado para desaparecer la USICAMM.

La exigencia principal de la CNTE sobre este sistema se centra en la eliminación de la burocracia que implica el ingreso de docentes al sistema educativo.

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