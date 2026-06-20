“Un trocito de mi corazón siempre estará en México”: Sergio Ramos celebra que el estadio de Monterrey sea parte del Mundial

Su paso por la sultana del norte significó uno de sus últimos pasos en el futbol profesional. (REUTERS/Raquel Cunha)

A México y Monterrey les corresponde recibir el partido entre Japón y Túnez que no solo será un encuentro del Grupo F, también será el número mil de todas las Copas del Mundo, una idea que Sergio Ramos dice que le “hace mucha ilusión”.

El exseleccionado español celebra que ese encuentro se juegue en el estadio de Rayados y lo define como “un hito muy especial” pues, además de la importancia histórica, recuerda su pasado con el conjunto de los Rayados hasta hace unos meses.

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El defensor central asegura que se trata de una de las mejores sedes de México. (REUTERS/Raquel Cunha)

Una sede muy especial para el campeón del mundo

El exdefensor también deja una dedicatoria personal a la ciudad y a su afición. “Un trocito de mi corazón siempre estará en México, en Monterrey y en su gente”, afirma, al tiempo que llama a seguir “disfrutando del futbol, del ambiente, del encuentro de cultura y emociones” y del Mundial.

Ganar una Copa del Mundo, dice Ramos, es una experiencia que no se puede explicar con palabras. El español recuerda que tuvo la oportunidad de conquistar el torneo en 2010, después de disputar cuatro mundiales y de vestir 180 veces la camiseta de su selección.

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En ese repaso, el jugador subraya también el lugar que ocupa dentro de la historia de España. Se presenta como el futbolista con más internacionalidades y vincula ese recorrido con el orgullo de haber sido campeón del mundo tras años de esfuerzo y dedicación.

El español quedó muy contento con su estadía en la Liga MX. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La emoción de sostener el campeonato mundial

Ramos evoca además la reacción social que provocó aquel título. Recuerda que España “se echó a las calles” y que fue la primera vez en su vida que vio al país “más unido que nunca”, una imagen que asocia con la dimensión de ese logro deportivo.

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Su memoria vuelve a Madrid, cuyas calles describe abarrotadas y llenas de aficionados. Según relata, por televisión y radio pedían que ya no acudiera más gente, una escena que terminó por fijar el momento como uno de los episodios más intensos de su carrera.

Entre los recuerdos personales y la celebración del futbol, el mensaje de Ramos coloca a Monterrey en una fecha simbólica para la historia de los mundiales. Desde esa mirada, el partido mil aparece como una marca que cruza deporte, ciudad y memoria.

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El madridista fue parte fundamental del equipo de Vicente del Bosque para poder ganar el Mundial 2010. (FE/Antonio Lacerda/Archivo)

¿Cómo llegan los equipos?

El enfrentamiento entre Japón y Túnez en el Estadio Monterrey, correspondiente a la Jornada 2 del Grupo F, no es un juego cualquiera: está marcado en letras de oro por la FIFA como el partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo desde su origen en 1930.

Ambas escuadras llegan a la Sultana del Norte con escenarios y niveles de urgencia completamente opuestos:

Los Samurai Blue saltarán a la cancha con los ánimos por las nubes y mucha confianza en su orden táctico. En su debut mundialista consiguieron rescatar un valioso empate 2-2 ante la poderosa selección de Países Bajos, gracias a un gol agónico de Daichi Kamada. Con 1 punto en la bolsa, una victoria en Monterrey los perfilaría de forma casi definitiva hacia la ronda de los 16vos de Final.

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Por el contrario, las Águilas de Cartago se presentan en Nuevo León en un estado de crisis absoluta. En la primera jornada sufrieron una escandalosa goleada de 5-1 ante Suecia, lo que provocó una enorme sacudida interna e incluso cambios en su cuerpo técnico. Al encontrarse en el fondo del grupo con 0 unidades y una diferencia de goles muy negativa, no tienen margen de error: perder o empatar este partido significaría su virtual eliminación del torneo.