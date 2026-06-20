Aaron Mercury anuncia su regreso a redes sociales en medio del duelo por Oliver Tree

(Instagram/@aaronmercury)

Aaron Mercury reapareció en redes tras la muerte de Oliver Tree y con la herida de la pérdida aún abierta: “A veces uno quiere que el mundo se detenga”, declaró en un video compartido en redes sociales.

El creador de contenido mexicano anunció su regreso gradual a plataformas digitales mientras graba una telenovela, días después de despedirse públicamente del cantante estadounidense que llamaba su hermano.

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El influencer y actor mexicano Aaron Mercury rompió el silencio después de la muerte de su amigo Oliver Tree, para anunciar que retomará gradualmente sus redes sociales. El motivo: compromisos laborales activos en la grabación de una telenovela que no pueden postergarse indefinidamente.

“Ahorita estoy en grabación de novela. Esta semana me han tocado unos cuantos llamados”, explicó Mercury en un video publicado en sus historias. A partir de ese día, anticipó, sus seguidores comenzarán a ver publicaciones de trabajo y contenidos pactados con anterioridad.

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Fuente: Las peligrosas de Aaron/X

El peso de seguir con compromisos en medio del duelo

“A veces uno quiere que se detenga el mundo, que te deje respirar, que te deje recuperarte y volver con todo. Pero así no es como funciona el mundo ni la vida. Nos queda como lección, aprendizaje. Todo sigue”. (Las Peligrosas de Aaron/ Captura X)

Mercury reconoció que algunas marcas con las que tenía grabaciones pendientes le concedieron tiempo adicional. “Agradezco a ciertas marcas que teníamos que grabar ciertas cosas y me dieron chance en otro momento, porque no era el mejor punto”, dijo.

La reflexión más personal del video llegó cuando habló de la tensión entre el dolor y la obligación: “A veces uno quiere que se detenga el mundo, que te deje respirar, que te deje recuperarte y volver con todo. Pero así no es como funciona el mundo ni la vida. Nos queda como lección, aprendizaje. Todo sigue”.

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Un mensaje a sus seguidores: “Yo soy quien menos les debería preocupar”

Mercury cerró el video con un llamado a la calma dirigido a quienes lo siguieron de cerca durante los días más difíciles. “A quienes me han apoyado desde el inicio, que han construido mi camino: gracias a ustedes estoy donde estoy”, afirmó.

Luego añadió: “Yo soy quien menos les debería preocupar. Hay como mil personas que requieren también su atención y sus buenos ánimos. Así que ustedes tranquilos”.

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Quién es Aaron Mercury y por qué su duelo conmovió a México

Aarón Hernández González, conocido públicamente como Aaron Mercury, nació el 2 de noviembre de 2000 en Querétaro. Comenzó a construir su audiencia en 2019 con videos de humor, baile y tendencias en TikTok, plataforma desde la que escaló a millones de seguidores.

Su popularidad se consolidó tras participar en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, proyecto que lo acercó a nuevas audiencias y abrió la puerta a la televisión. Actualmente graba Corazón de Marruecos, telenovela de la productora Rosy Ocampo que protagonizan África Zavala, José Ron y Claudia Álvarez, y que representa su debut formal en el género.

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En las semanas previas al accidente, Mercury había confirmado también su participación como juez en la edición más reciente de Miss Universo México y señalado que la actuación era su prioridad para el año, con compromisos de grabación durante los próximos cinco meses.

La amistad con Oliver Tree: de un DM en Instagram al ring de Supernova

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La relación entre Mercury y Tree nació en las redes sociales. Según relató el propio influencer, todo comenzó cuando le envió un mensaje directo a Tree por Instagram para invitarlo a participar en Supernova Génesis 2026, el evento de boxeo entre creadores de contenido.

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“Le mandé un DM en Instagram, me contestó, le encantó la idea y luego hicimos una videollamada”, contó Mercury. El resultado fue uno de los momentos más comentados del evento: Tree interpretó Miss You mientras el influencer avanzaba al ring caracterizado como un guerrero mexica.

Tras la pelea, Mercury le regaló a Tree una máscara de lucha libre única, diseñada con las gafas características del músico. Las fotografías de ambos descansando juntos con el cinturón de campeón circularon durante días en redes sociales.

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Semanas de colaboraciones virales antes del accidente

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La conexión entre ambos no se limitó al evento de boxeo. Durante las semanas siguientes, Tree y Mercury protagonizaron videos en TikTok e Instagram en los que el cantante aparecía en la casa del influencer, conviviendo incluso con la madre de Aarón.

Una de las imágenes más compartidas los mostró bailando juntos junto a una botarga del Dr. Simi en calles de la Ciudad de México. Tree llegó a escribir públicamente que por fin había conocido a su “ídolo”, en referencia al personaje. Días después anunció que Dr. Simi participaría en actividades relacionadas con uno de sus conciertos en la capital.

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Tree describía a Mercury como “su hermano” y construyó una versión cómica del origen de su amistad: aseguraba entre risas que se conocieron diez años atrás en un parque acuático, cuando salió volando de un tobogán y cayó encima del influencer.

El accidente y el primer video de despedida

Oliver Tree Nickell, de 32 años, falleció el 14 de junio cuando el helicóptero en que viajaba colisionó en pleno vuelo con otra aeronave sobre el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. Una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de una agencia de vehículos eléctricos de la empresa china BYD y se incendió, destruyendo 20 automóviles. No hubo sobrevivientes entre las seis personas a bordo.

Entre las víctimas también estaban el youtuber argentino Gaspi —Gaspar Prim Díaz, de 23 años—, el director de videos musicales Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves, además de los dos pilotos. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña mantiene abierta la investigación sobre las causas.

Horas después de conocerse la noticia, Mercury publicó un primer video llorando que dividió a los usuarios: mientras muchos empatizaron con su dolor, otros cuestionaron la exposición pública del duelo. En aquel mensaje escribió: “En poco tiempo te volviste un gran hermano. Estoy devastado. Hasta la siguiente vida, cowboy”.