Esto cuesta el boleto más barato para Maná en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

El boleto más barato para el concierto de Maná en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México se ubica en la zona General B y tiene un costo de 732 pesos.

La presentación de la banda se realizará el 17 de diciembre de 2026 y las entradas están disponibles a través de Ticketmaster. La variedad de precios abarca desde la sección Discapacidad, con un costo de 694 pesos, hasta Platino, que alcanza los 6,557 pesos.

PUBLICIDAD

La venta general de boletos inició este 18 de junio y quienes cuentan con tarjeta de crédito Banamex pueden adquirirlos en tres meses sin intereses en compras a partir de 3,000 pesos. El Estadio GNP Seguros ofrece distintas zonas, cada una con características y precios específicos que responden a las preferencias y posibilidades del público.

El boleto más barato: General B

Maná

La entrada General B representa la opción más accesible para quienes buscan ver a Maná sin realizar un gasto elevado. El costo es de 732 pesos y corresponde a una zona ubicada detrás de los últimos asientos de cancha. No cuenta con asiento asignado, por lo que es necesario llegar temprano para buscar un lugar lo más cercano posible a la reja divisoria con la zona Azul.

PUBLICIDAD

Entre las ventajas principales destaca el bajo precio, que permite disfrutar del concierto a un público amplio. Quienes ingresan desde temprano pueden posicionarse en áreas con una vista aceptable del escenario.

Como desventaja, la zona General B implica permanecer de pie durante todo el show. La visibilidad depende en gran medida del tiempo de llegada, ya que quienes arriban tarde suelen quedar en la parte trasera con un campo visual limitado. Además, la experiencia requiere mayor esfuerzo físico, pues no hay oportunidad de sentarse.

PUBLICIDAD

Opciones con asiento asignado por menos de 1,500 pesos

Maná

El Estadio GNP Seguros también dispone de boletos económicos en zonas de gradas con asiento asignado. Las secciones Naranja C y Verde C tienen precios de 1,104 a 1,374 pesos. Estas zonas se ubican en las gradas más altas y alejadas del estadio.

Las ventajas de estas áreas incluyen la posibilidad de asistir sin un gasto elevado y contar con un lugar asegurado para sentarse. Desde la altura se aprecian bien los efectos visuales y de iluminación del espectáculo.

PUBLICIDAD

En contraste, la distancia respecto al escenario es considerable y la experiencia depende casi por completo de las pantallas instaladas en el recinto. La cercanía con la banda es limitada y la percepción del show resulta más contemplativa.

Ventajas y desventajas del Estadio GNP Seguros como sede

Fher Olvera, vocalista de Maná, gesticula mientras comparte emocionantes detalles sobre la actuación de la banda en la inauguración del Mundial 2026. (Instagram: Maná)

El Estadio GNP Seguros es uno de los recintos con mayor capacidad en la Ciudad de México y cuenta con una distribución de zonas que permite diferentes tipos de experiencia según el presupuesto del asistente.

PUBLICIDAD

Entre las ventajas del recinto destacan la variedad de precios, la opción de elegir entre zonas de cancha o gradas y la posibilidad de contar con asiento asignado en la mayoría de las secciones. La altura de las gradas ofrece una vista panorámica, que resulta útil para disfrutar de la producción visual del concierto.

Las desventajas se centran en la distancia de algunas zonas respecto al escenario. En particular, quienes adquieren los boletos más económicos deben resignarse a una vista lejana y, en muchos casos, depender de las pantallas para seguir los detalles del show. En zonas de pie, la comodidad es menor y la experiencia depende del tiempo de llegada.

PUBLICIDAD

En la sección Platino VIP, el costo alcanza los 5,444 pesos, mientras que la categoría Platino puede llegar hasta 6,557 pesos. Estas zonas ofrecen cercanía y una experiencia inmersiva, pero implican un gasto considerable y, en ocasiones, la necesidad de permanecer de pie toda la noche.

Zonas medias: equilibrio entre precio y experiencia

Las secciones Gold, Rosa, Morado y Azul ofrecen un punto de equilibrio entre proximidad al escenario y costo. Los precios van de 2,964 a 5,937 pesos, con asiento asignado y buena visibilidad en la mayoría de los bloques. La calidad de la experiencia depende de la ubicación específica, ya que los bloques laterales o lejanos pueden no justificar el gasto frente a otras alternativas.

PUBLICIDAD

En la zona GNP, el precio oscila entre 2,840 y 3,088 pesos. Se trata de gradas con asiento asignado y una vista panorámica del escenario y la producción, aunque la cercanía se sacrifica frente a otras zonas.