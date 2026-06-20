Sheinbaum inaugura bachillerato nacional en Tijuana: así es el plantel que costó más de 66 millones de pesos

Sheinbaum inaugura bachillerato nacional en Tijuana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 290 en Tijuana, Baja California, como parte de una estrategia nacional para aumentar la cobertura en Educación Media Superior.

En la ceremonia de inauguración, la mandataria destacó que entre 2025 y 2026 se realizarán 500 acciones para ampliar el acceso a este nivel educativo en todo el país, informó Presidencia de la República.

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El nuevo plantel, que forma parte del Bachillerato Nacional, tiene capacidad para 540 estudiantes por turno y requirió una inversión de 66.5 millones de pesos.

De acuerdo con el gobierno federal, del monto total, 49.2 millones de pesos se destinaron a obra y 17.7 millones a equipamiento.

El gobierno destinó 17.7 millones de pesos para equipamiento tecnológico. | Presidencia

El CBTIS No. 290 cuenta con dos edificios de tres niveles, doce aulas, laboratorio, cancha multifuncional, plaza cívica, andadores y áreas verdes.

Acompañada del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, Sheinbaum detalló que la estrategia contempla ampliar secundarias para que en el turno vespertino funcionen como preparatorias, aumentar la capacidad de las preparatorias existentes y crear nuevas instituciones bajo el modelo Bachillerato Nacional “Margarita Maza”.

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Este plan, dijo, permitirá la creación de 200 mil lugares adicionales para jóvenes en Educación Media Superior en todo el país.

En el evento, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, agradeció la apertura del plantel y señaló que con ello más jóvenes tendrán preparatorias cercanas a sus hogares.

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Asimismo, Sheinbaum enfatizó que “la educación es un derecho, no un privilegio y vamos a seguir construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa”.

La alumna Melina agradeció la apertura del CBTIS 290, ya que el plantel queda a 10 minutos de su casa y es el único que enseña Inteligencia Artificial.

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Mientras que su compañero Alan invitó a las y los jóvenes de Tijuana a continuar sus estudios en este nuevo bachillerato.