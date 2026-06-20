En el día de su cumpleaños acribillaron a un agente de investigación en Tecate, Baja California

Cristian Alfredo Sandoval Aguiar, jefe de la Unidad de Investigación contra Robo de Vehículos en Tecate fue asesinado Foto: Redes sociales

Un agente de la AEI, Cristian Alfredo Sandoval Aguilar, fue asesinado este viernes en Tecate durante un ataque armado afuera de su domicilio, un caso que golpea a la unidad encargada de investigar robo de vehículos en ese municipio y que hasta ahora no deja personas detenidas.

La agresión ocurrió poco antes de las 8:00, en la colonia El Escorial. En el lugar, autoridades localizaron casquillos de arma larga, una cartulina con un mensaje cuyo contenido no ha sido revelado y más tarde un vehículo abandonado que estaría relacionado con los hechos.

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Según el texto difundido desde Mexicali este hoy 19 de junio, el agente estatal de investigaciones estaba fuera de servicio porque era su día de descanso. Paramédicos que llegaron tras los reportes de vecinos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima encabezaba la unidad contra robo de vehículos en Tecate

Agentes de policía mexicanos se observan detrás de una cinta de precaución que indica un área restringida, en un día histórico para el país al registrar el menor número de homicidios en una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sandoval Aguiar se desempeñaba como jefe de la Unidad de Investigación contra Robo de Vehículos en Tecate, Baja California. El material también lo identifica como un elemento activo al menos durante una década dentro de la corporación.

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La víctima fue descrita además como responsable del área de Robo de Vehículos de la Agencia Estatal de Investigación. De acuerdo con la información publicada por PSN, en los primeros reportes su identidad apareció de manera extraoficial como la de un investigador de apellido Sandoval, adscrito a una unidad especializada de la Fiscalía General del Estado.

El ataque se registró cuando salía de su domicilio, de acuerdo con esos reportes preliminares. Vecinos informaron múltiples detonaciones y después acudieron corporaciones de seguridad al sitio.

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La escena quedó bajo resguardo y no hay detenidos

La zona fue acordonada y resguardada por corporaciones de los tres niveles de gobierno mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios. Hasta el momento no se reportan detenidos.

Junto al cuerpo también fue localizada una manta o cartulina con un mensaje, pero las autoridades no han dado a conocer su contenido. El diario y la publicación coinciden en que las indagatorias siguen para esclarecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables.

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El agente asesinado se encontraba fuera de servicio al momento del ataque, pero seguía activo en la corporación.

Bajan crímenes

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó el 16 de junio de 2026 que los homicidios dolosos registraron una reducción de 46 por ciento entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, al pasar de un promedio diario de 86.9 asesinatos al cierre de la administración anterior a 47.3 en mayo pasado, lo que equivale a 39 homicidios menos por día.

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Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, señaló que mayo de 2026 es el mes con el menor índice de homicidios dolosos desde que se tienen registros comparables, en 2015. “Se observa una disminución del 46 por ciento entre el inicio de la Administración, en el que se registraron 86.9 homicidios promedio diario, y el mes que acaba de concluir, que cerró en un promedio de 47.3 homicidios diarios, siendo el mes más bajo de este periodo analizado”, afirmó durante la conferencia mañanera.

Respecto a los primeros cinco meses de 2026, Figueroa Franco indicó que el promedio diario nacional fue de 50.4 homicidios, el nivel más bajo para un periodo enero-mayo desde 2016, cuando se registraron 55 homicidios diarios. La funcionaria federal detalló que ocho entidades concentraron el 54 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el país durante ese lapso: Guanajuato encabezó la lista con 8.8 por ciento, seguido de Baja California con 7.8 por ciento, Chihuahua con 7.7 por ciento, Sinaloa con 6.8 por ciento, Morelos y Estado de México con 5.9 por ciento cada uno, Guerrero con 5.5 por ciento y Veracruz con 5.3 por ciento.

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La titular del SESNSP precisó que 28 estados registraron reducciones en el promedio diario de homicidios al comparar los primeros cinco meses de 2025 con el mismo periodo de 2026. Entre las entidades con las caídas más significativas destacaron San Luis Potosí con 81 por ciento de reducción, Zacatecas con 63 por ciento, Quintana Roo con 60.8 por ciento, Nayarit con 55.4 por ciento, Guanajuato con 53.4 por ciento, Nuevo León con 49.5 por ciento, Michoacán con 43.9 por ciento y Sonora con 40.6 por ciento.

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En materia de delitos de alto impacto, Figueroa Franco reportó una reducción de 31 por ciento entre octubre de 2024 y mayo de 2026, al pasar de 636.6 delitos diarios a 437.7 en mayo pasado. Al comparar 2018 con los primeros cinco meses de 2026, la disminución acumulada fue de 53 por ciento, al pasar de 969.4 a 457.1 ilícitos diarios. Entre enero y mayo de 2026, también disminuyeron el feminicidio en 9.1 por ciento, las lesiones dolosas por disparo de armas de fuego en 7.9 por ciento, el secuestro extorsivo en 32.1 por ciento, la extorsión en 5.2 por ciento, el robo de vehículos con violencia en 16.5 por ciento, el robo a casa habitación con violencia en 2.7 por ciento y el robo a transportistas con violencia en 25.7 por ciento.

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Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), informó que durante el actual gobierno la ciudadanía ha entregado de forma anónima y voluntaria 11 mil 139 armas de fuego, entre las cuales se contabilizan 6 mil 146 armas cortas, 3 mil 236 largas, mil 757 granadas, 688 mil 340 cartuchos, 14 mil 272 cargadores, 33 cartuchos de dinamita, 245 estopines y 85 mil 14 cápsulas detonantes.

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Por su parte, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, presentó un balance en el que informó que la estrategia nacional contra la extorsión, puesta en marcha el 6 de julio de 2025, ha derivado en la detención de mil 468 presuntos responsables de ese delito en distintas entidades del país al 31 de mayo de 2026. “Combatir este delito ha sido prioridad para la presidenta de México y para las instituciones del Gabinete de Seguridad en coordinación con las 32 entidades de la República”, declaró.

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